Thủ đoạn lừa đảo mang màu sắc “mê hoặc” của ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười và đồng phạm

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố Hồ Quốc Thân và 12 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, Hồ Quốc Thân (SN 1992, ở xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An) thành lập Công ty CP Triệu Nụ Cười (Công ty Triệu Nụ Cười), trụ sở chính tại Khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Thân trực tiếp đứng tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, giữ chức Tổng giám đốc và cũng trực tiếp quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Cuối năm 2023, Thân được tặng và giới thiệu về đồng tiền lượng tử (QFS).

Cơ quan chức năng khám xét và thu giữ tài liệu tại Công ty Triệu Nụ Cười.

Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, Thân thành lập Công ty Triệu Nụ Vười với mục đích lấy tiền từ người này trả người kia để đánh bóng, thu hút nhiều người tin tưởng góp tiền an sinh, bán đồng tiền lượng tử (QFS) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ cho hoạt động của công ty, đầu năm 2024, Hồ Quốc Thân tuyển dụng và bổ nhiệm 5 Phó Tổng giám đốc. Bị can sau đó cho phát hành 5.000 token “đồng tiền lượng tử QFS TNCVN” để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, Thân cùng đồng phạm quy ước, 1 đồng tiền lượng tử cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5- 6 triệu đồng và 1 đồng tiền lượng tử doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39-52 triệu đồng.

Tháng 4-2024, để thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, Hồ Quốc Thân cùng đồng phạm tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Đáng chú ý, trong buổi họp zoom ngày 26-6-2024, theo chỉ đạo của Thân, Đặng Đỗ Thu Nga (SN 1981, trú phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã lên kịch bản, dẫn chương trình và cùng một số Phó tổng giám đốc khác giới thiệu, quảng bá về đồng tiền lượng tử QFS TNCVN.

Kịch bản của Nga có nội dung: “...Triệu Nụ Cười là tập đoàn có sứ mệnh an sinh được tiếp cận dòng vốn di sản thế giới từ 48 quốc gia. Trong đó, Triệu Nụ Cười là tập đoàn được lựa chọn trong số nhiều doanh nghiệp.

Dòng vốn được tiếp nhận thì 70% sẽ tập trung vào an sinh xã hội. Sứ mệnh của Triệu Nụ Cười là an sinh và yêu thương. Các doanh nghiệp được tiếp cận dòng vốn sẽ được tái cấu trúc, tăng cơ hội việc làm cho nhân viên.

Chủ tịch Hồ Quốc Thân có chương trình trợ duyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian từ 13-30/6. Trong thời gian qua có nhiều doanh nghiệp khó khăn về nguồn vốn và đang vay ngân hàng. Triệu Nụ Cười có sứ mệnh tiếp cận dòng vốn di sản thế giới và giúp các doanh nghiệp được tiếp cận dòng vốn này…”.

Bị can Nga còn viết kịch bản rằng: “Xu hướng sắp tới đó là tiền lượng tử là đồng tiền chung của toàn thế giới, tiền lượng tử trung hòa giữa tiền giấy và tiền điện tử… Và tiền lượng tử sẽ thay thế tiền giấy trong tương lai, do lạm phát và tiền giả nên sẽ không dùng tiền giấy nữa…”.

Ngoài ra, dưới danh nghĩa Công ty Triệu Nụ Cười, bị can Hồ Quốc Thân còn cho phát hành Thẻ An sinh với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng, thời hạn 1 năm.

Lợi ích của Thẻ An sinh được nhóm lừa đảo quảng bá là khách hàng có thể đến mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000đ/tuần (vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần). Thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ.

Để tạo niềm tin cho khách hàng, ông chủ Công ty Triệu Nụ Cười Hồ Quốc Thân thành lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm trên các tỉnh, thành phố.

Kết luận điều tra cho thấy, với chính sách và sự truyền thông, quảng bá như trên, Thân và đồng phạm dã thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS. Số tiền thu được từ việc bán đồng QFS được xác định là hơn 33 tỷ đồng.

Quá trình điều tra vụ án, CQĐT đã nhận được tố giác tội phạm của 35 khách hàng mua đồng QFS cùng 17 cá nhân, người đại diện các cửa hàng đã mua thẻ An sinh và gói đầu tư an sinh với tổng số hơn 12 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng đã thu giữ của Hồ Quốc Thân 72 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD, có giá trị tương đương hơn 181 triệu đồng.