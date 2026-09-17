Nút bấm SOS trên Hanoi Smart Police: Tiện ích tự vệ cho người dân khi gặp biến cố đường phố

ANTD.VN - Gặp nhóm đối tượng mang theo dao kiếm tụ tập ẩu đả trên phố, thay vì tự can thiệp hay hoảng loạn bỏ chạy, người dân chỉ cần vào iHanoi, ứng dựng Hanoi Smart Police, giữ nút SOS trên ứng dụng điện thoại để lực lượng công an lập tức tới hiện trường xử lý.

Video tuyên truyền về tiện ích nút bấm SOS trên Hanoi Smart Police

Đêm muộn trên phố, một nhóm thanh thiếu niên kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, cầm theo dao phóng lợn dài lượn lách rồi dừng lại chuẩn bị ẩu đả. Chứng kiến cảnh này, tâm lý chung của người đi đường là sợ hãi hoặc tìm cách né tránh. Việc tự lao vào can ngăn tiềm ẩn rủi ro lớn đến tính mạng.

Từ thực tế này, Công an phường Cửa Nam, Hà Nội vừa dựng một video tình huống cụ thể, hướng dẫn người dân phương án xử lý an toàn: đứng từ xa và kích hoạt nút báo động trên điện thoại di động.

Tính năng "SOS - Phản ánh khẩn cấp" được tích hợp trong mục Hanoi Smart Police trên nền tảng iHanoi. Thay vì gọi điện thoại mất nhiều thời gian giải thích địa điểm giữa lúc bối rối, người dân chỉ cần mở ứng dụng và nhấn giữ nút tròn đỏ trong ba giây.

Ngay lập tức, điện thoại tự động ghi lại hình ảnh từ hiện trường, xác định tọa độ GPS và truyền thẳng dữ liệu về máy chủ trực ban của công an cơ sở. Mọi thao tác gói gọn trong tích tắc mà không làm các đối tượng manh động chú ý.

Tại phòng trực ban, tín hiệu cảnh báo vang lên cùng bản đồ định vị chính xác khu vực ngã tư Bà Triệu giao Lý Thường Kiệt. Cán bộ trực chỉ huy cầm bộ đàm phát lệnh khẩn. Chỉ vài phút sau, xe chuyên dụng chở tổ công tác đã áp sát địa điểm tụ tập. Nhóm thanh niên chưa kịp ra tay đã bị tước hung khí thô sơ, khống chế đưa về trụ sở lập biên bản. Vụ việc được dập tắt ngay từ khi vừa manh nha.

Trung tá Nguyễn Đình Lâm, cán bộ Công an phường Cửa Nam lưu ý người dân khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự tuyệt đối không tự ý tiếp cận, tranh cãi hay đối đầu trực tiếp.

Nguyên tắc cao nhất là giữ khoảng cách an toàn, sau đó dùng tính năng công nghệ để cung cấp dữ liệu cho lực lượng chức năng.

Dữ liệu hình ảnh và vị trí từ nút bấm SOS là căn cứ quan trọng để cơ quan công an nhận diện hành vi, xử lý triệt để các đối tượng phạm pháp.

Công nghệ mới và những tiện ích của Hanoi Smart Police giúp chiếc điện thoại thông minh trở thành công cụ đắc lực, để mỗi người dân chung tay giữ gìn sự bình yên cho từng góc phố Thủ đô..