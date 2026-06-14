Diễn tiến điều tra mới nhất về đường dây lừa đảo 'Triệu nụ cười'

ANTD.VN - Liên quan đến đường dây lừa đảo tại Công ty Cổ phần Triệu Nụ cười, Cơ quan An ninh điều tra - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án hình sự Hồ Quốc Thân (SN 1992, trú tại xã An Khánh, TP Hà Nội) “Tàng trữ tiền giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; nâng tổng số các bị can bị bắt giữ trong vụ án lên 10 đối tượng.

Ba đối tượng bị khởi tố là: Trần Quang (SN 1987) và Hồ Hữu Tường (SN 1972), cùng có HKTT ở phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh; và Bùi Lâm Bình (SN 1978, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).

Liên quan đến vụ án trên, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 7 đối tượng.

Trong đó, Hồ Quốc Thân bị đề nghị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Tàng trữ tiền giả”; 5 nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Triệu Nụ Cười bị đề nghị truy tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm Hà Đình Hoàn (SN 1979); Đặng Hữu Mỳ (SN 1971); Đỗ Thu Nga (SN 1981) và Hoàng Thị Xuân Dung (SN 1970); Ngô Hùng Cường (SN 1978). Đối tượng Phạm Thị Ba (SN 1964, trú tại phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) bị truy tố về hành vi “Tàng trữ tiền giả”.

Các đối tượng Hồ Quốc Thân (bên phải) và Trần Quang

Khi biết Thân và các Phó Tổng giám đốc bị bắt giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Quang, Tường và Bình đã tìm cách lẩn trốn. Cơ quan điều tra đã tách, rút nội dung trên tiếp tục điều tra làm rõ. Song song với việc hoàn tất hồ sơ, kết thúc giai đoạn 1 của vụ án, các cán bộ Phòng An ninh điều tra tiếp tục lần dấu theo dấu vết của các đối tượng Quang, Tường và Bình; đồng thời đấu tranh, khai thác với Thân và đồng phạm nhằm xác định vị trí lẩn trốn, làm rõ hành vi phạm tội của 3 đối tượng trên.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã phối hợp bắt giữ thành công 3 đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bổ sung Phạm Thị Ba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Quá trình điều tra xác định, năm 2023, Thân thành lập và đứng tên người đại diện theo pháp luật; quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười. Khoảng cuối năm 2023, Thân được Quang, Tường tặng “đồng tiền lượng tử QFS” và giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS, nguồn tiền di sản.

Theo lời giới thiệu của các đối tượng này, đồng tiền lượng tử QFS có nguồn từ một tổ chức gọi là “Tổng bộ Hồ Chí Minh”, “Kho vàng Hồ Chí Minh” hay di sản từ 48 nước trên thế giới... bảo chứng. Điều kiện được thụ hưởng nguồn tiền bảo chứng: cần người có đủ “Tâm”, “Trí” và tiền để làm chi phí “thụ hưởng”.

Sau đó, Quang, Tường đã giao cho Ba “trợ duyên” (hỗ trợ) Thân trong việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” nguồn di sản trên. Để có tiền phục vụ cho việc “tiếp cận”, “thụ hưởng” di sản có giá trị lớn trên, Thân đã thực hiện phát hành 5.000 token đồng tiền lượng tử QFS TNCVN để bán, thu tiền từ khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp. Theo đó, 1 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN cá nhân có giá trị quy đổi từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng; 1 đồng tiền lượng tử QFS TNCVN doanh nghiệp có giá trị quy đổi từ 39 triệu đồng đến 52 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện, thấy việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS TNCVN có hiệu quả, Thân đưa ra chính sách trả "hoa hồng" cho nhân viên tư vấn khách mua “trợ duyên” đồng QFS TNCVN.

Theo đó, nếu tư vấn cho khách hàng cá nhân, nhân viên sẽ được nhận số tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/QFS TNCVN bán ra; tư vấn đối với khách hàng doanh nghiệp, nhân viên sẽ nhận được từ 3 đến 5 triệu đồng/QFS TNCVN bán ra (tùy mức giá từng giai đoạn, và mức tiền cam kết với từng loại QFS TNCVN, tiền bảo chứng hay tiền được trả khi đến hạn).

Không dừng lại ở đó, nhằm thu hút được nhiều cá nhân và doanh nghiệp mua đồng QFS TNCVN, tháng 4-2024, Thân và đội ngũ truyền thông gồm các Phó Tổng giám đốc (Hà Đình Hoàn, Đặng Hữu Mỳ, Đặng Đỗ Thu Nga, Hoàng Xuân Dung và Ngô Hùng Cường) tổ chức quảng bá, đưa ra các thông tin không đúng sự thật theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Khách hàng có thể chuyển trực tiếp hoặc thông qua trung gian (người giới thiệu, quảng bá) chuyển đến các tài khoản ngân hàng của Thân (MB, VCB, VIB).

Với chính sách và sự truyền thông quảng bá như trên, Thân và các Phó Tổng giám đốc Công ty CP Triệu nụ cười đã thu hút nhiều khách hàng cá nhân, doanh nghiệp tham gia mua đồng QFS TNCVN.

Cơ quan An ninh điều tra xác định, với việc bán đồng QFS TNCVN, các đối tượng đã thu về hơn 34 tỷ đồng. Số tiền này, theo yêu cầu của Quang, Tường và Ba, Thân đã trích ra chuyển cho các đối tượng chi phí “thụ hưởng” nguồn tiền bảo chứng hơn 11 tỷ đồng theo hình thức chuyển khoản.

Đến nay các bị can đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Các Phó Tổng giám đốc và Phạm Thị Ba đã nộp lại số tiền được hưởng lợi.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, Cơ quan An ninh điều tra xác định, khoảng đầu năm 2024, Bình biết Thân phát hành đồng QFS để thu tiền của nhiều khách hàng. Bản thân Bình nhận thức rõ về đồng QFS không thể phát hành được do chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Đồng thời, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi “Tàng trữ tiền giả” của Thân, Ba và Quang. Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, qua một số mối quan hệ, Quang quen biết với một người phụ nữ tại TP Hồ Chí Minh (hiện chưa xác định nhân thân) và được người này cho một số tờ tiền đô la Mỹ (hiện Quang không nhớ số lượng cụ thể).

Để tạo niềm tin về nguồn di sản, Quang đã cho Thân và Ba số tiền đô la này. Cụ thể: Thân được cho 72 tờ tiền, Ba được cho 6 tờ tiền. Sau khi về nhà, Thân và Ba mang số tiền đô la Quang cho cất giữ. Thân, Ba nhận thức số tiền đô la Mỹ Quang cho là giả nên không sử dụng và cũng không cho ai biết việc này.

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định số tiền đô la Mỹ thu của Thân, Ba. Kết quả trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự - Bộ Công an: 78 tờ tiền đô la Mỹ mệnh giá 100USD/tờ thu giữ của Hồ Quốc Thân và Phạm Thị Ba đều là giả.

Với các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã đủ căn cứ chứng minh hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của Tường, Quang và Bình.