Bi hài chiêu trò lừa đảo “chạy án” trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia

ANTD.VN - Giữa lúc bị cơ quan công an “sờ gáy” do có hàng loạt hành vi phạm pháp, một số bị can trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia lại quay ra lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhau với chiêu trò “chạy án”…

Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã chuyển hồ sơ vụ án và đề nghị Tòa án nhân dân cùng cấp đưa ra xét xử sơ thẩm 97 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng” xuyên quốc gia.

Gần 100 bị can trong vụ án bị truy tố về các tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Rửa tiền”, “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một số bị can trong vụ án tại thời điểm bị khởi tố bị can.

Cáo trạng xác định, các bị can Trang Quang Trung (SN 1989, ở Liên Chiểu, Đà Nẵng); Đoàn Việt Hà (SN 1994, ở Hồng Hà, Hà Nội) cùng vợ chồng Bùi Trọng Tấn (SN 1991), Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, đều ở Hòa Khánh, Đà Nẵng) đã tổ chức các đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả căn cước công dân hoặc đăng ký kinh doanh doanh nghiệp “ma” bán cho tội phạm lừa đảo ở nước ngoài.

Và không chỉ mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) cá nhân, mở khoảng 670 TKNH doanh nghiệp “ma”, rồi chuyển cho nhóm tội phạm tại Campuchia để dùng vào các hoạt động bất hợp pháp, một số bị can trong đường dây tội phạm này còn quay ra lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhau.

Cụ thể, năm 2023, Ngô Thanh Mạnh (SN 1997, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) tham gia mua bán trái phép thông tin TKNH trong đường dây của Bùi Trọng Tấn nên quen biết với Nguyễn Hoàng Min (SN 2002, ở xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) và chị Lê Kiều L. (SN 2002, vợ của Min).

Đến tháng 1-2025, Min bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hàng loạt hành vi phạm tội. Khi đó, Mạnh cũng bị khởi tố chung vụ án nhưng được tại ngoại để điều tra về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Sau khi Min bị bắt tạm giam, Mạnh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị L. nên đưa ra thông tin gian dối với vợ Min về việc đồng bọn sẽ phải đi tù từ khoảng 12 – 15 năm. Nếu muốn chồng giảm nhẹ xuống còn 7- 8 năm thì chị L. phải đưa cho Mạnh 600 triệu đồng để lo lót, tác động.

Tin vào các thông tin Mạnh đưa ra là thật, chị L. đã đưa tiền cho bị can này nhờ “chạy án” cho chồng. Khoảng đầu tháng 4-2025, chị L. vì chưa xoay đủ tiền nên đưa trước cho Mạnh 300 triệu đồng.

Giữa lúc đang bị "sờ gáy", một số đối tượng trong vụ án vẫn chiếm đoạt tiền của nhau bằng mánh "chạy án".

Khoảng 1 tháng sau, Mạnh tiếp tục điện thoại cho chị L. nói phải đưa gấp cho đối tượng 300 triệu đồng nữa để “chạy án”. Vì người mà Mạnh nhờ lo “giảm án” cho Min đang hối thúc phải đưa tiền.

Cáo trạng xác định, chị L. sau đó đã đưa cho Mạnh tổng cộng 600 triệu đồng để nhờ “chạy án” cho chồng. Nhưng sau khi nhận tiền, Mạnh không sử dụng số tiền này vào mục đích như hứa hẹn là lo giảm án cho Nguyễn Hoàng Min mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Trong một diễn biến khác, tháng 12-2024, Nguyễn Xuân Thành (SN 1985, ở phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) nghe Lê Văn Lợi (SN 1998, trú xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị) kể về việc đối tượng này cùng Phan Quang Huy Hoàng (SN 1993, trú phường Long Bình, TP.HCM) đã chiếm đoạt tiền của nhiều người bán thông tin TKNH tại TP Đà Nẵng nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hoàng.

Thành và Lợi cùng bàn bạc, thống nhất để Lợi giả vờ nói với Hoàng là có Công an TP Đà Nẵng đến xác minh nhà Lợi tại Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để điều tra liên quan đến việc các bị can này chiếm đoạt tiền trong các TKNH.

Sau khi đưa ra các thông tin không có thật để Hoàng hoang mang, lo sợ, Thành tiếp tục nói dối với Hoàng rằng đối tượng có nhiều bạn bè làm trong ngành công an và đang công tác ở Công an TP Đà Nẵng. Nếu Hoàng muốn không bị xử lý thì đưa 140 triệu đồng nhằm lo lót, tác động.

Khi đó, Hoàng tin rằng mình đang bị Công an TP Đà Nẵng điều tra và Thành có khả năng lo lót, tác động để bản thân không bị xử lý hình sự nên đã hẹn gặp Thành tại một quán cà phê ở tỉnh Đồng Nai, đưa số tiền 140 triệu đồng nhờ “chạy án”.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Thành cho Lợi 10 triệu đồng. Số tiền còn lại, Nguyễn Xuân Thành sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Với hành vi nêu trên nên ngoài những tội danh liên quan đến mua bán thông tin TKNH, Ngô Thanh Mạnh, Lê Văn Lợi còn bị truy tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Nguyễn Xuân Thành sẽ bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.