Fiji ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì HIV lây lan nhanh

ANTD.VN - Fiji đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về HIV sau khi số ca nhiễm tăng mạnh, với ước tính cứ 60 người trưởng thành thì có 1 người mang virus.

Xét nghiệm HIV miễn phí trong cộng đồng ở vùng ngoại ô của Suva, Fiji, tháng 3-2026

Giới chức y tế cảnh báo quốc đảo Nam Thái Bình Dương này đang đối mặt một trong những đợt bùng phát HIV tăng nhanh nhất thế giới.

Theo Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), số ca nhiễm mới tại Fiji đã tăng gấp 12 lần trong vòng 15 năm qua.

Riêng năm 2025, quốc gia có chưa tới 1 triệu dân này ghi nhận hơn 2.000 trường hợp được chẩn đoán có HIV và khoảng 9.000 người đang sống chung với HIV.

Bộ trưởng Y tế Fiji Atonio Lalabalavu cho biết tỷ lệ nhiễm HIV hiện đã tăng từ mức 1/167 cách đây 5 năm lên khoảng 1/60 người trưởng thành. Đáng lo ngại hơn, cứ 50 phụ nữ mang thai thì có 1 người có HIV.

Nhà chức trách cũng ghi nhận nhiều trẻ sơ sinh sinh ra đã mang virus. Năm 2025 có 59 trẻ được xác định nhiễm HIV từ mẹ và 18 trẻ tử vong trước sinh nhật đầu tiên do các biến chứng liên quan.

Áp phích tuyên truyền phòng chống HIV trên đường phố ở Suva, Fiji, vào ngày 19-3-2026

Các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân chính là sự gia tăng sử dụng ma túy dạng tiêm.

Fiji và nhiều quốc đảo Thái Bình Dương đang trở thành điểm trung chuyển của các đường dây buôn bán ma túy quốc tế, khiến nguồn cung ma túy giá rẻ lan rộng trong cộng đồng. Tình trạng dùng chung kim tiêm làm tăng nguy cơ lây truyền HIV.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế còn nhiều hạn chế và sự kỳ thị xã hội khiến công tác phòng chống HIV gặp khó khăn.

UNAIDS cho biết chỉ khoảng 39% người nhiễm HIV tại Fiji biết tình trạng bệnh của mình, trong khi chỉ 22% đang được điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV).

Trước tình hình trên, Chính phủ Fiji đã quyết định mở rộng chương trình xét nghiệm miễn phí, điều trị miễn phí cho người nhiễm HIV và triển khai các biện pháp giảm tác hại như cung cấp kim tiêm sạch cho người sử dụng ma túy.

Nước này cũng tăng cường sử dụng thuốc dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) nhằm ngăn ngừa lây nhiễm trong các nhóm có nguy cơ cao.

Bộ trưởng Y tế Fiji nhấn mạnh chiến dịch chống HIV sẽ được triển khai theo hướng không kỳ thị người bệnh. Theo ông, mục tiêu là bảo vệ sức khỏe cộng đồng và khuyến khích người dân xét nghiệm, điều trị sớm thay vì né tránh vì sợ bị phân biệt đối xử.