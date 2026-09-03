Thái Lan ghi nhận hơn 550.000 ca nhiễm HIV: Giới trẻ đối mặt với nguy cơ lây nhiễm gia tăng

ANTD.VN - Cơ quan y tế Thái Lan cho biết tổng số ca nhiễm HIV tích lũy tại nước này đã vượt mốc 557.000 trường hợp, trong đó nhóm thanh thiếu niên và người trẻ tuổi đang trở thành đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do tâm lý chủ quan và thiếu kiến thức phòng ngừa.

Các tình nguyện viên phát tờ rơi về phòng chống HIV tại ga điện tàu ở Thủ đô Bangkok

Số liệu thống kê mới nhất do Bộ Y tế Công cộng Thái Lan công bố cho thấy toàn quốc hiện đã ghi nhận 557.993 ca nhiễm HIV tích lũy.

Trong đó, 13/77 tỉnh, thành phố tại Thái Lan, bao gồm Thủ đô Bangkok, Chiang Mai, Chon Buri... đã vượt ngưỡng 10.000 ca nhiễm mỗi địa phương.

Mặc dù số ca nhiễm mới hàng năm đã giảm khoảng 12.000 trường hợp trong vòng 3 năm qua nhờ các chiến lược can thiệp y tế, các chuyên gia cảnh báo nhóm thanh thiếu niên từ 15-24 tuổi đang là điểm nóng đáng lo ngại.

Nhóm tuổi này hiện chiếm hơn 25.000 ca nhiễm tích lũy, với nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc quan hệ tình dục không an toàn và sự chủ quan trước nguy cơ lây nhiễm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Opas Putcharoen - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu HIV và Bệnh truyền nhiễm thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan nhận định, nguyên nhân khiến các ca nhiễm mới vẫn tiếp tục phát sinh là do thanh thiếu niên còn thiếu hụt kiến thức toàn diện về HIV/AIDS.

Ước tính hiện vẫn còn khoảng 60.000 người mang virus tại Thái Lan nhưng chưa thực hiện xét nghiệm để biết tình trạng của mình.

Hiện Thái Lan đã đạt được tiến bộ lớn khi hơn 83% người điều trị HIV được tiếp cận liệu pháp kháng virus (ARV) liên tục, giúp ức chế tải lượng virus và giảm thiểu nguy cơ lây truyền ra cộng đồng.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông nhận thức, mở rộng mạng lưới xét nghiệm miễn phí và khuyến khích các biện pháp phòng ngừa trong giới trẻ nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát các chuỗi lây nhiễm mới.