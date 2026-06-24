Đề xuất xây dựng Vành đai 5- vùng Thủ đô với hơn 230.000 tỷ đồng, hoàn thành năm 2030

ANTD.VN - Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 5- vùng Thủ đô Hà Nội với quy mô cơ bản 6 làn xe, hoàn thành trong năm 2030.

Theo đó, dự án có điểm đầu và điểm cuối tại xã Yên Bài, TP Hà Nội, dài khoảng 321 km, đi qua 7 địa phương gồm Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Dự án được thiết kế với quy mô 6 làn xe cao tốc, riêng đoạn qua Thái Nguyên 4 làn xe. Các địa phương quy hoạch đường song hành, cây xanh, vỉa hè bảo đảm bề rộng mặt cắt ngang tối thiểu 120 m, tương đương 10 làn xe. Tổng mức đầu tư sơ bộ 235.740 tỷ đồng.

Theo phương án báo cáo của Bộ Xây dựng, phần lớn dự án Vành đai 5- vùng Thủ đô đi thấp với 317 km, chiếm gần 99% tổng chiều dài. Phần cầu trên cao dài khoảng 3,1 km qua tỉnh Ninh Bình, đoạn từ nút giao quốc lộ 1 đến nút giao cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Dự án đường Vành đai 5-vùng Thủ đô, quy mô cơ bản 6 làn xe

Đơn vị tư vấn đánh giá phương án xây dựng cầu cạn có chi phí đầu tư rất lớn. Riêng đoạn qua Ninh Bình, chi phí cao hơn phương án đi bằng khoảng 8.000 tỷ đồng, trong khi hiệu quả chưa vượt trội do khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp.

Dự án được đề xuất chia thành 15 dự án thành phần. Trong đó, 7 dự án thành phần giải phóng mặt bằng và đầu tư đường song hành tại các địa phương; 8 dự án thành phần còn lại đầu tư tuyến chính, gồm 7 dự án theo địa giới hành chính và một dự án riêng cho cầu lớn đi qua hai địa phương.

Dù quy mô lớn, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản dự án trong năm 2030 và đưa vào khai thác từ năm 2031.

Để đảm bảo tính khả thi, Bộ Xây dựng đề xuất sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện các hạng mục giải phóng mặt bằng, đường song hành, dải cây xanh và vỉa hè do các hạng mục này khó thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đối với tuyến chính cao tốc, Bộ Xây dựng nghiên cứu hai phương án là đầu tư theo hình thức PPP hoặc đầu tư công kết hợp thu phí sử dụng đường bộ. Sau khi đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương án, Bộ Xây dựng đề xuất lựa chọn phương án đầu tư công.

Theo đó, Nhà nước sẽ bố trí vốn ngân sách để xây dựng toàn tuyến Vành đai 5-vùng Thủ đô. Sau khi hoàn thành, tuyến được thu phí sử dụng đường bộ khoảng 1.300 đồng/km.

Theo Bộ Xây dựng, ưu điểm lớn nhất của phương án đầu tư công là có thể triển khai đồng bộ toàn tuyến, nâng cao hiệu quả khai thác. Việc áp dụng mức phí thấp hơn so với phương án PPP giúp giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô và hệ thống đường địa phương, hạn chế ảnh hưởng tới thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ dọc hành lang vành đai 5.

Theo tính toán, nếu đưa vào khai thác theo phương án này, Vành đai 5 có thể thu khoảng 25.710 tỷ đồng phí sau 10 năm vận hành và khoảng 103.170 tỷ đồng sau 20 năm.

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã ký Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo quyết định này, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo một số Bộ ngành và lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Bộ Xây dựng là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước.