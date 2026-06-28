Hà Nội kiến nghị sớm triển khai Vành đai 5, dành nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay để phát triển giao thông

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đây là giai đoạn Hà Nội dành nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay để đầu tư hạ tầng giao thông, 6 tháng đã giải ngân gần 60.000 tỷ đồng…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị trực tuyến

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải) chiều 27-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đây đang là giai đoạn mà Hà Nội dành nguồn lực lớn nhất từ trước đến nay để đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đã giải ngân gần 60.000 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc nhóm địa phương có kết quả giải ngân cao.

Chủ tịch thành phố Hà Nội thông tin, về Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, các dự án thành phần 2.1, 2.2 và 2.3 (đường song hành) cơ bản bảo đảm tiến độ; riêng đoạn qua thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong tháng 9-2026, sớm khoảng 3 tháng so với yêu cầu. Vướng mắc hiện nay là tiến độ triển khai phần dự án thành phần còn chậm.

Đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, đến ngày 25-6 vừa qua hợp đồng BT mới chính thức được ký kết. Trên thực địa, nhà thầu đã triển khai một số hạng mục ban đầu. Riêng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội hiện cơ bản đạt gần 100% tiến độ. Thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư triển khai quyết liệt để bảo đảm thông xe kỹ thuật vào tháng 11-2027; việc hoàn thành toàn tuyến có thể chậm hơn so với mốc thông xe kỹ thuật.

Đối với các dự án đường sắt quốc gia, gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hiện nay thành phố đang chờ hồ sơ thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi và đặc biệt là việc bàn giao mốc giới của chủ đầu tư. Ngay khi có đầy đủ các hồ sơ này, thành phố sẽ triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với hệ thống đường sắt đô thị, Hà Nội đang tập trung triển khai hai tuyến đang thi công là tuyến số 2 và tuyến số 3; đồng thời đã khởi công thêm 5 tuyến đường sắt đô thị và đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để triển khai trên thực tế…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng sớm nghiên cứu, triển khai Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, đặc biệt là đoạn qua địa bàn Hà Nội, nhằm tạo dư địa mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối giữa Thủ đô với các địa phương trong Vùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo

Tính rộng ra cả nước, theo báo cáo của Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Xây dựng và các cơ quan đã hoàn thành, đưa vào khai thác các công trình quan trọng. Trong đó, hoàn thành 6 đoạn tuyến với tổng chiều dài 395 km thuộc đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, nối thông cao tốc từ Lạng Sơn – Cà Mau; đưa vào sử dụng dự án Biên Hòa - Vũng Tàu giúp kết nối thuận lợi giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cảng biển Vũng Tàu…

Tuy vậy, tiến độ thi công nhiều dự án rất chậm, khối lượng thi công trong 6 tháng đạt thấp. Về tiến độ giải ngân, một số dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đang thi công liên tục nhưng tiến độ giải ngân trong 6 tháng đầu năm rất chậm, chỉ ở mức dưới 20%, nhiều dự án dưới 10%.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, tổng số dự án lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm gồm 38 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 5 triệu tỷ đồng. Tổng số vốn đã bố trí năm 2026 cho các dự án là 220.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực rất lớn.

Theo Thủ tướng, nếu muốn đóng góp cho tăng trưởng 2 con số trong năm nay và những năm tiếp theo thì việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mặt khác, không thể tiếp tục phân bổ vốn cho năm 2027 nếu kết quả giải ngân năm 2026 không đạt yêu cầu, không đạt kế hoạch.

Dù khối lượng công việc 6 tháng cuối năm rất nặng nề, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu, phải bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đúng theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhất là các nhiệm vụ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW; kiên quyết không được lùi, kéo dài, điều chỉnh tiến độ khi không có lý do khách quan chính đáng.

Đồng thời phải bảo đảm chất lượng, tuân thủ đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong cả vòng đời dự án; tăng cường ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Không vì tiến độ mà ảnh hưởng tới tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, kỹ thuật.

Thủ tướng cũng yêu cầu, tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, thất thoát lãng phí tài sản, nguồn lực nhà nước, xã hội; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thanh tra kịp thời xử lý, chấn chỉnh những dấu hiệu, nguy cơ ngay từ đầu.