Sẵn sàng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở

ANTD.VN - Nhằm nâng cao khả năng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại cơ sở.

Huy động lực lượng thực tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn tại Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng an toàn PCCC cho cán bộ, nhân viên, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

Buổi thực tập được tổ chức vào ngày 11-6-2026 tại Bệnh viện đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội (số 8 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội). Đây là cơ sở y tế tập trung đông người, thường xuyên có bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cán bộ, nhân viên làm việc, do đó công tác đảm bảo an toàn PCCC luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Theo tình huống giả định, vào thời điểm trên xảy ra cháy tại tầng 1, nhà 1 khu nhà khám và điều trị cho bệnh nhân. Nguyên nhân cháy được xác định do sự cố chập điện, các chất cháy chủ yếu gồm vải, gỗ, nhựa và thiết bị điện. Do đặc điểm khu vực cháy kín, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy có nguy cơ phát triển nhanh, tạo nhiều khói khí độc, ảnh hưởng đến công tác chữa cháy và thoát nạn.

Thực tập cứu nạn người mắc kẹt trong đám cháy

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xử lý ban đầu như báo động, cắt điện khu vực xảy ra cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay để khống chế ngọn lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114. Các tổ công tác được phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể, từ thông tin liên lạc, hướng dẫn thoát nạn, chữa cháy ban đầu, cứu thương đến bảo vệ hiện trường.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 đã xuất xe chỉ huy, xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường; phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 17 triển khai lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống. Tổng số phương tiện huy động gồm 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia thực tập.

Tuyên truyền hướng dẫn học viên biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại trụ sở, nơi làm việc

Tại hiện trường giả định, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức trinh sát, tiếp nhận quyền chỉ huy chữa cháy, triển khai đội hình phun nước, ngăn cháy lan, làm mát cấu kiện xây dựng và khống chế hoàn toàn đám cháy. Các lực lượng phối hợp thực hiện đúng phương án, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình diễn tập.

Thông qua buổi thực tập, cán bộ, nhân viên bệnh viện được hướng dẫn các kỹ năng quan trọng như nhận biết nguy cơ cháy, cách báo động khi có sự cố, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc và cách phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi xảy ra tình huống thực tế.

Hướng dẫn học viên thực hành sử dụng bình PCCC dập lửa hiệu quả an toàn

Việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại các cơ sở y tế không chỉ giúp kiểm tra khả năng sẵn sàng của lực lượng PCCC cơ sở mà còn nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, bảo đảm xử lý nhanh chóng, kịp thời các tình huống phát sinh. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng môi trường bệnh viện an toàn, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân và tài sản của nhà nước, tổ chức, cá nhân.