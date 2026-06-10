Tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cho cơ sở, doanh nghiệp

Tại buổi tập huấn, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 23 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH, các nguyên nhân gây cháy nổ thường gặp trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời được hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên còn trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định, qua đó nâng cao khả năng phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.
Thông qua hoạt động huấn luyện, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã An Khánh.
Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và huấn luyện nghiệp vụ nhằm xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ.