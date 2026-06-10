Tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cho cơ sở, doanh nghiệp

ANTD.VN - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ cho người lao động, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23, đã tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn xã An Khánh, Hà Nội năm 2026.

Các học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Tại buổi tập huấn, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 23 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an thành phố Hà Nội đã phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH, các nguyên nhân gây cháy nổ thường gặp trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời được hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên còn trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định, qua đó nâng cao khả năng phản ứng nhanh, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Cán bộ Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, xử lý hỏa hoạn

Thông qua hoạt động huấn luyện, các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn xã An Khánh.

Huấn luyện, bồi dưỡng công tác PCCC&CNCH tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn xã An Khánh năm 2026



Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và huấn luyện nghiệp vụ nhằm xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ.