Kiên quyết không để hình thành 'điểm nóng' về ma túy

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn, Công an xã Phượng Dực, Hà Nội đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy xã tổ chức triển khai Hội nghị Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với nhiều nội dung thiết thực, trọng tâm.

Theo kế hoạch, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tập trung cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội; đồng thời giúp người dân nhận diện các thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, đặc biệt là tình trạng ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, tinh dầu và các sản phẩm hấp dẫn giới trẻ.

Hội nghị phòng chống ma túy xã Phượng Dực

Cùng với việc nâng cao nhận thức cộng đồng, lực lượng Công an xã Phượng Dực xác định công tác đấu tranh, xử lý tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm. Theo đó, đơn vị sẽ tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt các đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy; kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt xóa các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Mục tiêu đặt ra là không để phát sinh các điểm, tụ điểm phức tạp, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trung tá Vũ Văn Hoàng, Trưởng Công an xã nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm ma túy, lực lượng Công an xã sẽ tập trung tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan đến ma túy; quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Thông qua hoạt động này, xã Phượng Dực kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cộng đồng đối với công tác phòng, chống ma túy; phát huy tinh thần chủ động tố giác tội phạm, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, vì mục tiêu phát triển bền vững và cuộc sống bình yên cho Nhân dân, xứng đáng với tiêu chí “xã không ma túy”.