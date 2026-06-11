Hà Nội: Hàng nghìn thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ANTD.VN - Sáng 11/6/2026, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn thành phố có hơn 129.000 thí sinh thi tại 222 điểm thi. Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh và người nhà trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2026" tại tất cả các điểm thi trên địa bàn.

Hàng nghìn thanh niên tình nguyện thủ đô hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 10-6 đến ngày 13-6. Trong đợt 2, chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” đã được Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam thành phố mở rộng quy mô lớn hơn để đáp ứng lượng thí sinh đông đảo.



Cụ thể, Ban tổ chức đã huy động gần 9.800 tình nguyện viên túc trực thường xuyên tại các điểm thi trên toàn thành phố, luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các thí sinh và người nhà.

Bên cạnh đó, nguồn lực xã hội hóa do Thành đoàn - Hội Sinh viên thành phố Hà Nội điều phối trong giai đoạn này lên tới hơn 48.950 phần quà tiếp sức bao gồm bánh và nước uống; cùng với 25.720 chai nước khoáng, 1.000 mũ tai bèo, 5.000 chiếc quạt nhựa cầm tay và 20 ô che nắng cỡ lớn.

Tất cả các nguồn lực này được phân bổ khoa học, bám sát kế hoạch bài bản đã xây dựng từ trước dựa trên chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội, bảo đảm phủ kín 100% các điểm thi. Tổng kinh phí xã hội hóa toàn chương trình đạt khoảng 2,9 tỷ đồng.

Các thí sinh gặp khó khăn được giúp đỡ

Tại mỗi cổng trường, đội hình từ 15 đến 30 tình nguyện viên luôn chủ động phối hợp cùng lực lượng chức năng phân luồng giao thông, tránh ùn tắc cục bộ và hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi.

Các đội hình "Xe ôm tình nguyện 0 đồng" cũng tập trung cao độ để đưa đón những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật vận động hoặc kịp thời xử lý các sự cố khẩn cấp phát sinh như quên giấy tờ, đi nhầm địa điểm.

Xe ôm miễn phí tại các điểm thi

Thanh niên thủ đô đồng hành cùng thí sinh

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chiến dịch, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã phối hợp với Thành đoàn Hà Nội triển khai chuỗi hoạt động ý nghĩa mang tên "Tiếp nguồn năng lượng - Vững bước mùa thi".

Chương trình đã tổ chức trao tặng 1.000 phần quà thiết thực dành cho học sinh và 1 công trình tiếp sức nhằm cổ vũ, đồng hành cùng mùa thi cho 13 điểm trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.