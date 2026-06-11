Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm an toàn giao thông đường thủy nội địa

ANTD.VN - Nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trước mùa mưa bão, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi, trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

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Theo đó, ngày 10 và 11/6/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp cùng UBND xã Phú Xuyên, Hạt Đê điều tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi, trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, các bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Phú Xuyên.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 phối hợp các đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi, trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, các bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Phú Xuyên.

Qua kiểm tra, lực lượng liên ngành đã lập biên bản yêu cầu ký cam kết thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật, không được hoạt động bến, đình chỉ, tự giác di dời máy cẩu, và các thiết bị tại bến ra khỏi vị trí bến, nhổ cọc và san mố cẩu, trả lại nguyên trạng đối với 10 bến, trong đó có 3 bến hết giấy phép hoạt động và 7 bến không có giấy phép.

Lực lượng chức năng yêu cầu ký cam kết hực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, các đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để ngăn chặn tình trạng tái vi phạm, không để các bến bãi đã bị xử lý hoạt động trở lại dưới bất kỳ hình thức nào; qua đó góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa thất thoát tài nguyên và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

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