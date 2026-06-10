Công an xã Tiến Thắng quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy

ANTD.VN - Với nhiều giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền, quản lý đối tượng đến đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, Công an xã Tiến Thắng, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Thượng tá Nguyễn Bá Mạnh Hùng - Trưởng Công an xã Tiến Thắng thông qua dự thảo Kế hoạch của UBND xã về xây dựng “xã Tiến Thắng không ma túy”

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Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Ma túy luôn được xác định là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nhận thức rõ điều đó, Công an xã Tiến Thắng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy.

Bám sát kế hoạch xây dựng “Xã Tiến Thắng là địa bàn không ma túy” năm 2026, lực lượng Công an xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tại các cơ quan, trường học, khu dân cư. Nội dung tuyên truyền được triển khai đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, giúp người dân nhận diện các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia tố giác tội phạm.

Song song với đó, Công an xã thường xuyên rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người chấp hành xong án phạt tù về ma túy và các trường hợp quản lý sau cai nghiện tại địa phương. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ tái nghiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh.

Công an xã Tiến Thắng tuyên truyền địa bàn không ma túy

Đặc biệt, công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn được triển khai thường xuyên. Các đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, các trường hợp có dấu hiệu “ngáo đá”, ảo giác được đưa vào diện quản lý, theo dõi sát sao. Qua đó giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Kiên quyết đấu tranh, triệt xóa tội phạm ma túy

Không chỉ chú trọng công tác phòng ngừa, Công an xã Tiến Thắng còn thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn.

Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 5 vụ với 11 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy. Trong đó có 4 vụ với 9 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và 1 vụ với 2 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xã Tiến Thắng bắt quả tang hai đối tượng Sơn, Tân sử dụng ma túy

Điển hình vào khoảng 6h45 ngày 12/4/2026, Công an xã Tiến Thắng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại phòng trọ số 1 thuộc gia đình bà Lê Thị Tuyến (sinh năm 1967), tại thôn Phú Hữu, xã Tiến Thắng có dấu hiệu nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an xã Tiến Thắng đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra tại phòng trọ, Công an xã phát hiện hai đối tượng gồm: Đỗ Hồng Sơn (sinh năm 2004, thường trú tại Khu 1, xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) và Đào Quang Tân (sinh năm 1993, thường trú tại khu Minh Tân, xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiến Thắng đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra tại phòng trọ, Công an xã phát hiện hai đối tượng gồm: Đỗ Hồng Sơn (sinh năm 2004, thường trú tại Khu 1, xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) và Đào Quang Tân (sinh năm 1993, thường trú tại khu Minh Tân, xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ).

Những kết quả trên cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã trong công tác nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ cơ sở. Việc kịp thời triệt phá các vụ việc đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy, không để hình thành các điểm nóng, tụ điểm phức tạp trên địa bàn.

Bên cạnh công tác đấu tranh, Công an xã cũng đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ người nghiện từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã lập hồ sơ đưa 2 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc; vận động 6 trường hợp tham gia cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy.

Công an xã Tiến Thắng vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật là ma túy tổng hợp dạng “đá”

Hiện nay, Công an xã Tiến Thắng đang quản lý 13 trường hợp sau cai nghiện tại địa phương. Công tác quản lý được thực hiện chặt chẽ, kết hợp giữa giáo dục, động viên và giám sát nhằm giúp các trường hợp này ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Có thể thấy, mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ, xử lý các đối tượng vi phạm mà còn là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Trong đó, lực lượng Công an xã đóng vai trò trung tâm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và duy trì hiệu quả các giải pháp phòng ngừa.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, Công an xã Tiến Thắng đang từng bước xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc từ cơ sở. Những kết quả đạt được thời gian qua không chỉ góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn mà còn tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã không ma túy, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.