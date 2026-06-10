Thực tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn

ANTD.VN - Nhằm kiểm tra công tác ứng phó, xử lý sự cố hỏa hoạn, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Hà Nội phối hợp Công ty Cổ phần Thăng Long Talimex tổ chức tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tham gia buổi tuyên truyền, trải nghiệm và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có khoảng 100 cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tình huống giả định

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; đồng thời thông tin về tình hình cháy, nổ, phân tích các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy, nổ tại cơ sở và hướng dẫn cán bộ, công nhân viên kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn và các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Hướng sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ cho đội viên Đội PCCC cơ sở

Trong phần trải nghiệm thực hành, cán bộ, công nhân viên Công ty được trực tiếp tham gia các nội dung như kỹ năng thoát nạn, di chuyển người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu và sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH như mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy xách tay, máy cưa cầm tay, trang phục chữa cháy. Thông qua hoạt động trải nghiệm, lực lượng cơ sở được nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành và khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra tại cơ sở.

Ngay sau đó, cán bộ, nhân viên Công ty tham gia thực tập phương án chữa cháy và CNCH với tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực sản xuất do sự cố chập điện. Chất cháy chủ yếu là vải, nhựa tổng hợp, giấy và bao bì nên đám cháy có khả năng phát triển nhanh, tỏa nhiều khói, khí độc. Khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng cắt điện khu vực xảy ra sự cố, báo động, thông tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; đồng thời phối hợp với Đội PCCC và CNCH cơ sở triển khai các phương tiện chữa cháy tại chỗ, tổ chức hướng dẫn thoát nạn, cứu người và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Thăng Long Talimex nghe báo cáo viên trao đổi kiến thức phòng cháy chữa cháy

Do đám cháy phát triển nhanh, tỏa nhiều khói, khí độc và có nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận nên lực lượng PCCC và CNCH cơ sở không thể khống chế hoàn toàn đám cháy. Ngay lập tức, cơ sở đã gọi điện báo cháy đến Trung tâm Thông tin chỉ huy 114. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 01 xe chỉ huy, 02 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai các đội hình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phối hợp với lực lượng PCCC và CNCH cơ sở tổ chức cứu thành công 02 người mắc kẹt, khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình thực tập phương án.

Cán bộ công nhân viên cơ sở thực hành công tác thoát nạn khi có cháy

Kết thúc buổi tuyên truyền và thực tập phương án, đại diện Công ty Cổ phần Thăng Long Talimex khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 trong công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại cơ sở. Hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên, đồng thời củng cố kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, xây dựng môi trường làm việc, sản xuất an toàn, hạn chế nguy cơ cháy, nổ xảy ra.