Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

ANTD.VN - Trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm học 2026-2027, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, vào sáng 11 và ngày 12/6/2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 23 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội phối hợp với UBND xã Dương Hòa, Hà Nội kiểm tra an toàn Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại điểm thi.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn, kiểm tra trang thiết bị, phương tiện PCCC

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung rà soát hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ điện, việc bố trí phòng thi, phòng làm việc, khu vực để xe, lối thoát nạn, hệ thống báo cháy, chữa cháy và các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đồng thời cũng đánh giá việc xây dựng phương án chữa cháy, khả năng xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra của lực lượng PCCC cơ sở tại các điểm thi.

Bên cạnh công tác kiểm tra thực tế, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 23 còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC; phổ biến các kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, kỹ năng thoát nạn và sử dụng thành thạo bình chữa cháy xách tay để kịp thời xử lý khi có sự cố phát sinh ngay từ ban đầu.

Đoàn hướng dẫn Hội đồng điểm thi Trường THPT Vạn Xuân - xã Dương Hòa

Qua kiểm tra cho thấy, đa số các điểm thi đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC theo quy định; chuẩn bị tương đối đầy đủ phương tiện chữa cháy, bố trí lực lượng thường trực và xây dựng phương án xử lý tình huống cụ thể. Nhiều đơn vị đã quan tâm kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, sắp xếp cơ sở vật chất gọn gàng, bảo đảm hành lang, lối thoát nạn thông thoáng phục vụ công tác thoát hiểm khi cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Đình Khoa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã; Trưởng BCĐ xã phát biểu chỉ ra những tồn tại cần phải khắc phục ngay tại các điểm thi

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số thiếu sót như việc bố trí vật dụng gần nguồn điện, sắp xếp phương tiện chưa khoa học, một số bình chữa cháy hết hạn sử dụng hoặc chưa bảo đảm điều kiện hoạt động. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước thời điểm diễn ra kỳ thi.

Đoàn công tác đánh giá và đưa tình huống có thể xảy ra để đảm bảo an toàn cho kỳ thi

Việc chủ động kiểm tra công tác an toàn PCCC tại các điểm thi không chỉ góp phần phòng ngừa hiệu quả nguy cơ cháy, nổ mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ làm nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để Kỳ thi đại học và kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra thành công tốt đẹp.