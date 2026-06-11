Hà Nội đề xuất cơ chế khai thác quỹ đất bãi sông phục vụ nông nghiệp, du lịch

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP xem xét ban hành Nghị quyết về sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi ở các tuyến sông có đê.

Việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi để sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái, cơ quan soạn thảo đề xuất đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp sinh thái, người sử dụng đất được xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất trên khu đất có diện tích từ 1.000m2 trở lên. Công trình phải nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thủy lợi, không thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở và có kết cấu bán kiên cố, dễ tháo dỡ.

Diện tích công trình tối đa 10-20m2 tùy quy mô khu đất. Công trình được xây dựng, lắp đặt là 1 tầng, chiều cao không quá 4m, không có tầng hầm; kết cấu công trình bán kiên cố, dễ tháo dỡ, mái lợp vật liệu nhẹ.

Người sử dụng đất được lắp dựng công trình dạng nhà màng, nhà lưới, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tháo lắp dễ dàng, không xây dựng tường bao, không san lấp, tôn cao bãi sông hiện trạng.

Trong khi đó, đối với mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm, điều kiện là khu đất phải có diện tích từ 10.000m2 trở lên và có phương án sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Tổng diện tích xây dựng các công trình không vượt quá 5% diện tích khu đất đủ điều kiện; công trình được xây dựng một tầng, cao không quá 6m, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và dễ dàng tháo dỡ.

Dự thảo cũng quy định rõ hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền chấp thuận xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như phê duyệt phương án sử dụng đất kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm. Thời gian giải quyết hồ sơ từ 5 đến 15 ngày làm việc tùy từng trường hợp.

Về cho thuê đất, Nhà nước sẽ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với diện tích đất chưa sử dụng tại bãi sông, bãi nổi. Thời hạn cho thuê đất tối đa 10 năm. Thẩm quyền cho thuê thuộc chủ tịch UBND TP đối với tổ chức hoặc khu đất liên quan từ hai xã trở lên, và thuộc chủ tịch UBND cấp xã đối với cá nhân.

UBND TP cho biết dự thảo Nghị quyết phù hợp với quy định của Luật Thủ đô, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất bãi sông, phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch sinh thái và giáo dục trải nghiệm, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng đất.

Hiện trên địa bàn thành phố có 2 hệ thống sông chính là sông Hồng và sông Thái Bình với 7 con sông chảy qua cùng hệ thống các sông nội thành.

Theo thống kê, khu vực lòng sông, bãi sông trên địa bàn thành phố khoảng 36.266 ha tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Hồng, sông Đuống. Do đó, nếu được khai thác sử dụng hợp lý sẽ là nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

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