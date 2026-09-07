Triệt phá ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 44,5 tỷ đồng

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 44 đối tượng tiếp nhận tại cửa khẩu Tây Trang.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tổng rà soát, quản lý, đấu tranh các đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Hải Phòng đã đấu tranh triệt phá ổ nhóm tội phạm hoạt động tại nước ngoài sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Đối tượng Từ Đạt Huy

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện nhóm đối tượng là công dân Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia có biểu hiện lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Sau khi bị cơ quan chức năng của Campuchia truy quét, các đối tượng đã di chuyển qua nhiều quốc gia để hoạt động. Khi đến Lào, các đối tượng thuê khu vực vườn của nhà dân tại tỉnh Bokeo, dựng nhà xưởng, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá.

Ngày 7-6-2026, lực lượng Công an triển khai phương án, phát hiện, bắt quả tang tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo, Lào có 57 đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9-6-2026, tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Công an thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm đối tượng trên, di lý về Công an thành phố Hải Phòng để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3-2026 đến ngày 7-6-2026, nhiều đối tượng người Việt Nam được các đối tượng người Trung Quốc tuyển mộ thông qua mạng xã hội Facebook, TikTok, Telegram dưới hình thức giới thiệu việc làm tại casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, nhân viên kỹ thuật hoặc lao động phổ thông. Sau đó, các đối tượng được bố trí kinh phí vé phương tiện và hướng dẫn xuất cảnh đến để làm việc tại khu Don Moon, huyện Tonpheung, tỉnh Bokeo do các đối tượng người Trung Quốc điều hành.

Các đối tượng hoạt động theo mô hình khép kín, có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng website đánh bạc trực tuyến https://www.singaporesands.vip và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng khi tham gia làm việc đều được công ty cấp kịch bản, máy tính để bàn, nhiều điện thoại di động Iphone, các tài khoản Viber, Whatsapp, Telegram cùng hình ảnh nam giới thành đạt trong cuộc sống để sử dụng làm nhân vật giả tiếp cận khách hàng. Khi bị hại đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục giới thiệu website đánh bạc trực tuyến https://www.singaporesands.vip và đưa ra các thông tin gian dối như hệ thống có “lỗi IP”, “lỗi thuật toán”, “lỗ hổng cá cược” để nhờ bị hại “chơi hộ” để hưởng tiền chênh lệch.

Ban đầu, hệ thống được cài đặt để bị hại thắng và rút được một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Sau đó các đối tượng dụ dỗ bị hại nạp số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, cung cấp để quy đổi thành điểm trên hệ thống đánh bạc trực tuyến. Khi bị hại muốn rút tiền, các đối tượng sẽ đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, phải xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua “gói khuyến mại” để yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền. Toàn bộ số tiền bị hại chuyển đều vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, cung cấp.

Thực chất, các đối tượng không tổ chức đánh bạc thắng thua mà sử dụng website đánh bạc trực tuyến làm công cụ tạo lòng tin, dẫn dụ bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do tổ chức quản lý; sau đó đưa ra nhiều lý do để không cho rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định số tiền các bị hại đã chuyển trên 44,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 44 đối tượng tiếp nhận tại cửa khẩu Tây Trang.

Điển hình là đối tượng Lê Phước Đệ (SN 2008, trú tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh); Trần Nguyễn Diễm Kiều (SN 2004, trú tại xã Thái Mỹ, TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đối tượng Từ Đạt Huy (SN 1993, trú tại phường Minh Phụng, TP HCM) về tội Rửa tiền.

Đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.