Bắt giữ 3 đối tượng mua bán ma tuý dạng tinh dầu CBD

ANTD.VN -Công an phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (dạng tinh dầu CBD).

3 đối tượng liên quan hành vi mua bán trái phép chất ma túy dạng tinh dầu CBD bị bắt giữ

Ngày 30-8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hạ Long đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Quang Huy (SN 2008, trú tại phường Móng Cái 1); Nguyễn Minh Châu (SN 2008, trú tại phường Móng Cái 3) và Hoàng Linh Chi (SN 2007, trú tại phường Móng Cái 1) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (dạng tinh dầu CBD).

Việc kịp thời điều tra, phát hiện và bắt giữ các đối tượng góp phần ngăn chặn nguồn ma túy xâm nhập vào địa bàn, nhất là trong thời điểm các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra đông người.Công an phường Hạ Long khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, có chứa chất ma túy dưới dạng tinh dầu, thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm tương tự.

Mỗi người dân cần chủ động chấp hành pháp luật, tích cực phát hiện, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy.