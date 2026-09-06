Chi tiết danh sách 417 trụ sở, điểm tiếp dân kèm link Google map của Công an TP Hà Nội

1 Bảo tàng Công an Hà Nội 67 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 972145243 Tiếp đón khách tham quan Bảo tàng 📍 Xem Bản Đồ

2 Báo An ninh Thủ đô 82 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2439426355 Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố giác tội phạm 📍 Xem Bản Đồ

3 Bệnh viện CATP Hà Nội 9 phố Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 692197050 Tiếp đón Bệnh nhân đến khám chữa bệnh 📍 Xem Bản Đồ

4 Công an phường Ba Đình - Trụ sở chính 37 Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438293208 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký; quản lý phương tiện giao thông; Cấp, đổi giấy phép lái xe. 📍 Xem Bản Đồ

5 Công an phường Ba Đình - Cơ sở 4 116 phố Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 368107770 Xử lý vi phạm về giao thông, trật tự đô thị; Cấp, đổi căn cước 📍 Xem Bản Đồ

6 Công an phường Bạch Mai - Trụ sở chính 201 Minh Khai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432025689 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; 📍 Xem Bản Đồ

7 Công an phường Bạch Mai - Cơ sở 2 Ngách 33 ngõ Hòa Bình 7, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432025689 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước và xử lý các vụ việc, xác nhận liên quan đến CSKV 📍 Xem Bản Đồ

8 Công an phường Bạch Mai - Cơ sở 3 Ngõ 48 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432025689 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

9 Công an phường Bạch Mai - Cơ sở 4 127 Bạch Mai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432025689 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

10 Công an phường Bạch Mai - Cơ sở 5 Số 4 ngõ 92 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432025689 Cấp căn cước, định danh điện tử 📍 Xem Bản Đồ

11 Công an phường Bồ Đề - Trụ sở chính 99 Ái Mộ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438732262 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

12 Công an phường Bồ Đề - Cơ sở 2 101 Bồ Đề, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438732262 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

13 Công an phường Bồ Đề - Cơ sở 3 8 Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438732262 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

14 Công an phường Bồ Đề - Cơ sở 4 39 Nguyễn Gia Bồng, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438732262 Tiếp nhận xử lý vụ việc, xác nhận liên quan đến Cảnh Sát Khu Vực 📍 Xem Bản Đồ

15 Công an phường Bồ Đề - Cơ sở 5 147 Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438732262 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

16 Công an phường Cầu Giấy - Trụ sở chính 188 Nguyễn Khánh Toàn, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437930694 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tín báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Cấp căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

17 Công an phường Cầu Giấy - Cơ sở 2 1 ngõ 84 Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437688898; +84 912223366; +84 983612098 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông. 📍 Xem Bản Đồ

18 Công an phường Chương Mỹ - Trụ sở chính 29A Ninh Kiều, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433666113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đăng ký quản lý phương tiện giao thông; Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

19 Công an phường Cửa Nam - Trụ sở chính 89 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2439422658 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

20 Công an phường Cửa Nam - Cơ sở 2 73 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

21 Công an phường Cửa Nam - Cơ sở 4 49 Hàng Bài, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam Giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

22 Công an phường Cửa Nam - Cơ sở 5 43 Trần Quốc Toản, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam 📍 Xem Bản Đồ

23 Công an phường Cửa Nam - Cơ sở 6 9 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 243824030 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

24 Công an phường Dương Nội - Trụ sở chính HC02 đường An Phú Shop Villa, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433581010 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

25 Công an phường Dương Nội - Trụ sở 2 Số 77 đường La Nội, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

26 Công an phường Đại Mỗ - Trụ sở chính CT3 - KĐT mới Trung Văn, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24 32089886 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

27 Công an phường Đại Mỗ - Cơ sở 2 Số 19 Tố Hữu, KĐT mới Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435531296 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

28 Công an phường Định Công - Trụ sở chính 47 ngõ 292 đường Kim Giang, phường Định Công, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436405372; +84 2435598674 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

29 Công an phường Định Công - Trụ sở chính Khu đất CC02 khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

30 Công an phường Định Công - Cơ sở 2 ngõ 12 Định Công Hạ, phường Định Công, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

31 Công an Phường Đông Ngạc - Trụ sở chính 125 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, Việt Nam 02432233119 Tiếp nhận, giải quyết tố giác. Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

32 Công an phường Đông Ngạc - Cơ sở 2 125 A đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác về tội phạm 📍 Xem Bản Đồ

33 Công an phường Đông Ngạc - Cơ sở 3 10 đường Đức Thắng, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về cư trú, dân cư 📍 Xem Bản Đồ

34 Công an Phường Đông Ngạc - Cơ sở 4 126 đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, Việt Nam Ứng trực, tiếp nhận, gải quyết, xử lý tin báo về trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

35 Công an phường Đống Đa - Trụ sở chính 63 Hoàng Cầu, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432288666 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú, giấy phép lái xe; Tiếp nhận giải quyết tin tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

36 Công an phường Đống Đa - Cơ sở 2 119 Thái Hà, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 243574980 Tổ CSKV tiếp dân; Tiếp nhận làm căn cước, đăng ký xe 📍 Xem Bản Đồ

37 Công an phường Đống Đa - Cơ sở 3 156 Thái Thịnh 1, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438533531 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

38 Công an phường Giảng Võ - Trụ sở chính 7 phố Thành Công, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437724577 Giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

39 Công an phường Giảng Võ - Cơ sở 2 29 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438353553 Xử lý vi phạm về trật tự,an toàn giao thông, trật tự đô thị; đăng ký phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

40 Công an phường Giảng Võ - Cơ sở 3 144D2 Giảng Võ, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438433567 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú.;Cấp căn cước công dân 📍 Xem Bản Đồ

41 Công an phường Hai Bà Trưng - Trụ sở chính 135 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433986099 Tiếp nhận tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nơi làm việc của Tổ Tổng Hợp, Tổ Phòng chống tội phạm 📍 Xem Bản Đồ

42 Công an phường Hai Bà Trưng - Cơ sở 2 41 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 9153501102 Trụ sở đăng ký quản lý phương tiện phương tiện giao thông, cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký xe, xử phạt vi phạm hành chính về giao thông 📍 Xem Bản Đồ

43 Công an phường Hai Bà Trưng - Cơ sở 3 33 Hương Viên, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 906101083 Trụ sở làm việc của Tổ Cảnh sát khu vực; Tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký cư trú; Cấp căn cước công dân 📍 Xem Bản Đồ

44 Công an phường Hai Bà Trưng - Cơ sở 4 35 Thịnh Yên, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Trụ sở làm việc của Tổ An ninh 📍 Xem Bản Đồ

45 Công an phường Hai Bà Trưng - Cơ sở 5 61 Tuệ Tĩnh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 982968868 Trụ sở làm việc Cảnh sát trật tự, giải quyết trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị…. 📍 Xem Bản Đồ

46 Công an phường Hai Bà Trưng - Cơ sở 6 59 Phố Huế, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Nơi làm việc của bộ phận lưu trữ tàng thư cư trú, CCCD 📍 Xem Bản Đồ

47 Công an phường Hà Đông - Trụ sở chính 163 Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433986222 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

48 Công an phường Hà Đông - Cơ sở 2 50 Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433986222 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

49 Công an phường Hà Đông - Cơ sở 3 2 Ngõ 68 Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433986222 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

50 Công an phường Hoàn Kiếm - Trụ sở chính 2A Cổ Tân, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24 38255538 Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

51 Công an phường Hoàn Kiếm - Cơ sở 2 2D Cổ Tân, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

52 Công an phường Hoàn Kiếm - Cơ sở 3 78-80 Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438253466 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

53 Công an phường Hoàn Kiếm - Cơ sở 4 8-10 phố Nhà Thờ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438252786 Tiếp nhận và giải quyết tin báo 113 📍 Xem Bản Đồ

54 Công an phường Hoàn Kiếm - Cơ sở 5 64 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438257684 Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có yếu tố nước ngoài 📍 Xem Bản Đồ

55 Công an phường Hoàn Kiếm - Cơ sở 6 2 Hàng Giấy, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438257609 Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

56 Công an phường Hoàng Liệt - Trụ sở chính ngõ 48 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438612286 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý về vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 📍 Xem Bản Đồ

57 Công an phường Hoàng Liệt - Cơ sở 2 4 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

58 Công an phường Hoàng Liệt - Cơ sở 3 2 - Ngõ 4, Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

59 Công an phường Hoàng Mai - Trụ sở chính 989 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433599085 Trực ban, tiếp dân đến liên hệ công tác 📍 Xem Bản Đồ

60 Công an phường Hoàng Mai - Cơ sở 2 99 Yên Sở, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 964008999; +84 985826969 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Cấp căn cước; quản lý cư trú (tạm trú, thường trú, định danh VneID mức 2...), ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Khai báo tạm trú người nước ngoài 📍 Xem Bản Đồ

61 Công an phường Hoàng Mai - Cơ sở 3 20 ngõ 4 Kim Đồng, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 869113399 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

62 Công an phường Hồng Hà - Trụ sở chính 37 Tứ Liên, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438291124 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước và xử lý các vụ việc, xác nhận liên quan đến CSKV; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

63 Công an phường Hồng Hà - Cơ sở 2 15 An Dương, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp dân và tiếp nhận nguồn tin về ANTT 📍 Xem Bản Đồ

64 Công an phường Hồng Hà - Cơ sở 3 6 ngõ 24 An Xá, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438293192 Tiếp dân và tiếp nhận nguồn tin về ANTT 📍 Xem Bản Đồ

65 Công an phường Hồng Hà - Cơ sở 4 529 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438255651 Tiếp dân và tiếp nhận nguồn tin về ANTT 📍 Xem Bản Đồ

66 Công an phường Hồng Hà - Cơ sở 5 90 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438255107 Tiếp dân và tiếp nhận nguồn tin về ANTT 📍 Xem Bản Đồ

67 Công an phường Khương Đình - Trụ sở chính 2 ngõ 320 đường Khương Đình, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438585667 Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

68 Công an phường Khương Đình - Cơ sở 2 314 đường Khương Đình, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

69 Công an phường Khương Đình - Cơ sở 3 62 đường Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; 📍 Xem Bản Đồ

70 Công an phường Kiến Hưng - Trụ sở chính 51 Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433525233 Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

71 Công an phường Kiến Hưng - Cơ sở 2 Lô C3, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433553299 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

72 Công an phường Kiến Hưng - Cơ sở 3 Nhà văn hoá Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về Căn cước 📍 Xem Bản Đồ

73 Công an phường Kim Liên - Trụ sở chính 69 Lương Định Của, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438523855 Xử lý vi phạm về trật tự,an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

74 Công an phường Kim Liên - Cơ sở 2 2 ngõ 4A Đặng Văn Ngữ, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận giải quyết các mặt công tác của CSKV; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

75 Công an phường Kim Liên - Cơ sở 3 135 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam Trụ sở sinh hoạt tạm thời của hội Cựu CAND phường Kim Liên; Trụ sở tuần tra nhân dân của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở 📍 Xem Bản Đồ

76 Công an phường Kim Liên - Cơ sở 4 321 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

77 Công an phường Kim Liên - Cơ sở 5 388 đường Trường Chinh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433525233 Trụ sở chính: Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; Tiếp công dân, phản ánh, kiến nghị; Tiếp nhận giải quyết các công việc liên quan đến lực lượng An Ninh 📍 Xem Bản Đồ

78 Công an phường Láng - Trụ sở chính 5 Ngõ 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435585959 Trụ sở tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, bộ phận văn thư, đóng dấu 📍 Xem Bản Đồ

79 Công an phường Láng - Cơ sở 2 1180 Đường Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435585959 Trụ sở tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký xe; nơi sinh hoạt, làm việc, ứng trực của lực lượng ANCS và cán bộ công an hưu 📍 Xem Bản Đồ

80 Công an phường Láng - Cơ sở 3 Số 1232 Đường Láng, phường Láng, TP Hà Nội +84 2435585959 Trụ sở tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về cư trú, cấp cắn cước công dân, định danh điện tử, tiếp nhận xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

81 Công an phường Lĩnh Nam - Trụ sở chính 2 ngõ 22 Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436440936 Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước Công dân; Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

82 Công an phường Long Biên - Trụ sở chính 197 đường Bát Khối, phường Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437724577 Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

83 Công an phường Long Biên - Cơ sở 2 308 phố Ngọc Trì, phường Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438353553 Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

84 Công an phường Long Biên - Cơ sở 3 509 Bát Khối, Phường Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438433567 Xử lý vi phạm về trật tự,an toàn giao thông, trật tự đô thị; đăng ký phương tiện giao thông; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước công dân 📍 Xem Bản Đồ

85 Công an phường Long Biên - Cơ sở 4 607 đường Bát Khối, phường Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438433567 Tiếp nhận xác thực định danh điện tử 📍 Xem Bản Đồ

86 Công an phường Nghĩa Đô - Trụ sở chính 601 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437534127 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tín báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông. 📍 Xem Bản Đồ

87 Công an phường Nghĩa Đô - Cơ sở 2 45b phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

88 Công an phường Nghĩa Đô - Cơ sở 3 Khu đô thị Nam Cường, Tổ dân phố Hoàng 8, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

89 Công an phường Ngọc Hà - Trụ sở chính 26 Văn Cao, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437623176 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Căn cước; 📍 Xem Bản Đồ

90 Công an phường Ngọc Hà - Cơ sở 2 1 Quần Ngựa, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 912042222 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

91 Công an phường Ngọc Hà - Cơ sở 3 444 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 933868689 Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; 📍 Xem Bản Đồ

92 Công an phường Ngọc Hà - Cơ sở 4 252 Kim Mã, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 903250325 Tiếp nhận giải quyết các công việc liên quan đến lực lượng An Ninh 📍 Xem Bản Đồ

93 Công an phường Ngọc Hà - Cơ sở 5 95 ngõ 158 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt nam Tổ CSKV 📍 Xem Bản Đồ

94 Công an phường Ngọc Hà - Cơ sở 6 Nhà K3 khu 7,2 ha phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24338457073 Xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

95 Công an phường Ô Chợ Dừa - Trụ sở chính 216 Hào Nam, phường Văn Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438516954 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

96 Công an Phường Ô Chợ Dừa - Cơ sở 2 96 Ô Chợ Dừa, phường Văn Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438516954 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

97 Công an Phường Ô Chợ Dừa - Cơ sở 3 63 Vũ Thạnh, phường Văn Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438456734 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

98 Công an Phường Ô Chợ Dừa - Cơ sở 4 162 Tôn Đức Thắng, phường Văn Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438516954 Tiếp nhận và giải quyết công việc của lực lượng An ninh Công an phường 📍 Xem Bản Đồ

99 Công an phường Phú Diễn - Trụ sở chính 2 Văn Tiến Dũng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437860245 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Bộ phận tổng hợp, công tác Đảng bộ của chi bộ 📍 Xem Bản Đồ

100 Công an phường Phú Diễn - Cơ sở 2 Ngõ 193 Phú Diễn, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437860245 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước; Trụ sở của lực lượng an ninh 📍 Xem Bản Đồ

101 Công an phường Phú Diễn - Cơ sở 3 1A Đức Diễn, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437860245 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

102 Công an phường Phú Lương - Trụ sở chính TDP9A, khu man bồi gốc găng, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433535473 Tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

103 Công an phường Phú Lương - Cơ sở 2 TDP18, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân xử lý vi phạm về TTATGT, TTĐT; đăng ký quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

104 Công an phường Phú Lương - Cơ sở 3 23 Km 14+500 QL6, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, Việt Nam Cấp căn cước công dân 📍 Xem Bản Đồ

105 Công an phường Phú Thượng - Trụ sở chính 1 Phú Xá, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2466736565 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

106 Công an phường Phú Thượng - Cơ sở 2 Số 2 Ngõ 15 An Dương Vương, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

107 Công an phường Phúc Lợi - Trụ sở chính 1 ngõ 15 phố Tân Thụy, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

108 Công an phường Phúc Lợi - Cơ sở 2 1 phố Cầu Bây, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

109 Công an phường Phúc Lợi - Cơ sở 3 18 ngõ 195 dường Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

110 Công an phường Phương Liệt - Trụ sở chính 136 Nguyễn Ngọc Nại, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438539560 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 📍 Xem Bản Đồ

111 Công an phường Phương Liệt - Cơ sở 2 46 Trần Nguyên Đán, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú. 📍 Xem Bản Đồ

112 Công an phường Phương Liệt - Cơ sở 3 128 phố Vọng, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

113 Công an phường Sơn Tây - Trụ sở chính 24 Vân Gia, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433616585 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, cấp mới, cấp đổi, cấp lại hồ sơ đăng ký xe; Xử lý vi phạm về TTATGT, TTĐT; Cấp giấy phép lái xe 📍 Xem Bản Đồ

114 Công an phường Sơn Tây - Cơ sở 2 180 Lê Lợi, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433832133 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước công dân, các nhóm nhiệm vụ thủ tục hành chính liên quan đến Đề án 06 📍 Xem Bản Đồ

115 Công an phường Sơn Tây - Cơ sở 3 Phố Phù Sa, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433616584 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

116 Công an phường Tây Hồ - Trụ sở chính 32 đường Xuân La, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +842438385689 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

117 Công an phường Tây Hồ - Cơ sở 2 99 đường Xuân La, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +842438364699 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khổi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

118 Công an phường Tây Hồ - Cơ sở 3 10 Vũ Tuấn Chiêu, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437184196 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khổi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

119 Công an phường Tây Hồ - Cơ sở 4 28 đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

120 Công an phường Tây Mỗ - Trụ sở chính 2 Cầu cốc, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 898922158 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

121 Công an phường Tây Mỗ - Cơ sở 2 Ngõ 169 Đại Mỗ, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 852369691 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Tiếp công dân đăng ký thủ tụp cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

122 Công an phường Tây Tựu - Trụ sở chính đường Ngọa Long, TDP Ngọa Long 2, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437860058 Nhận, xử lý văn bản tài liệu; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về TP 📍 Xem Bản Đồ

123 Công an phường Tây Tựu - Cơ sở 2 đường Tây Tựu, TDP Trung 5, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 988683836 Tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký xe, đăng ký quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

124 Công an phường Tây Tựu - Cơ sở 3 Phố Đăm TDP Trung 5, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 986260892 Nơi tiếp và hướng dẫn công dân các thủ tục hành chính của CSKV 📍 Xem Bản Đồ

125 Công an phường Thanh Liệt - Trụ sở chính Ngõ 2, xóm Lẻ, TDP Triều Khúc, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435521083 Trực ban hình sự tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

126 Công an phường Thanh Liệt - Cơ sở 2 3 ngách 495/1 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435521083 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước.; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Tiếp nhận xử lý vụ việc, xác nhận liên quan đến Cảnh Sát Khu Vực 📍 Xem Bản Đồ

127 Công an phường Thanh Liệt - Cơ sở 3 3 ngách 495/1 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435521083 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 📍 Xem Bản Đồ

128 Công an phường Thanh Xuân - Trụ sở chính 188 Quan Nhân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438585669 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

129 Công an phường Thanh Xuân - Cơ sở 2 188A Quan Nhân, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438585669 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

130 Công an phường Thanh Xuân - Cơ sở 3 1 Nhân Hòa, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438585669 Cấp căn cước, Hồ sơ cư trú, Trụ sở CSKV 📍 Xem Bản Đồ

131 Công an phường Thượng Cát - Trụ sở chính đuờng Yên Nội, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437515277 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

132 Công an phường Thượng Cát - Cơ sở 2 49 Phố Kỳ Vũ, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437513077 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

133 Công an phường Tùng Thiện - Trụ sở chính 2 đường Đá Bạc, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24.32062389 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

134 Công an phường Tùng Thiện - Cơ sở 2 Số 41 đường Đá Bạc, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; 📍 Xem Bản Đồ

135 Công an phường Tùng Thiện- Cơ sở 3 Số 229 đường Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội, Việt Nam xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

136 Công an phường Tùng Thiện- Cơ sở 4 TDP Thanh Mỹ, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

137 Công an phường Tùng Thiện- Cơ sở 5 TDP Xuân Sơn, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội, Việt Nam 📍 Xem Bản Đồ

138 Công an phường Tương Mai - Trụ sở chính 44 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438644689 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

139 Công an phường Tương Mai - Cơ sở 2 522 Trương Định, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438642969 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

140 Công an phường Tương Mai - Trụ sở 3 261 Phố Vọng, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý PTGT 📍 Xem Bản Đồ

141 Công an phường Tương Mai - Trụ sở 4 50 Tương Định, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cấp CCCD 📍 Xem Bản Đồ

142 Công an phường Từ Liêm - Trụ sở chính Ngõ 25 đường Nguyễn Cơ Thạch +84 24 3764 3288 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

143 Công an phường Từ Liêm - Cơ sở 2 Số 2 đường Châu Văn Liêm +84 24 3869 8889 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

144 Công an phường Văn Miếu - Quốc tử Giám - Trụ sở chính 138 Ngõ Văn Chương, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam +842438455561 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khổi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

145 Công an phường Văn Miếu - Quốc tử Giám - Cơ sở 2 40 Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, TP Hà Nội +842438455561 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

146 Công an phường Văn Miếu - Quốc tử Giám - Cơ sở 3 188 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam +842438455561 Đăng ký quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

147 Công an phường Việt Hưng - Trụ sở chính 2 Lý Sơn, Việt Hưng, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 02433838009 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính. 📍 Xem Bản Đồ

148 Công an phường Việt Hưng - Cơ sở 2 366 Ngô Gia tự, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 02433838009 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

149 Công an phường Việt Hưng - Cơ sở 3 phố Bùi Thiện Ngộ, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 02433838009 Xử lý định danh điện tử, tích hợp VNeID, khai báo tạm trú, tạm vắng. 📍 Xem Bản Đồ

150 Công an phường Vĩnh Hưng - Trụ sở chính 72 phố Đặng Trần Đức, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436447973 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

151 Công an phường Vĩnh Hưng - Cơ sở 2 197 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

152 Công an phường Vĩnh Hưng - Cơ sở 3 112 Nam Dư, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú, cấp căn cước công dân 📍 Xem Bản Đồ

153 Công an phường Vĩnh Tuy - Trụ sở chính 15 ngõ 230 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2439871606 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú, cấp CCCD và Đăng ký, quản lý phương tiện 📍 Xem Bản Đồ

154 Công an phường Vĩnh Tuy - Cơ sở 2 11 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2439871606 📍 Xem Bản Đồ

155 Công an phường Vĩnh Tuy - Cơ sở 3 TT Hồ Đình, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2439871606 📍 Xem Bản Đồ

156 Công an phường Xuân Đỉnh - Trụ sở chính Phố Minh Tảo, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437509033 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

157 Công an phường Xuân Đỉnh - Cơ sở 2 79 Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437502816 Cấp căn cước; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

158 Công an phường Xuân Đỉnh - Cơ sở 3 176 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

159 Công an phường Xuân Phương - Trụ sở chính Đường Foresa 3, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2462536693 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Cấp căn cước; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

160 Công an phường Xuân Phương - Cơ sở 2 390 đường Phương Canh, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

161 Công an phường Yên Hòa - Trụ sở chính 73 Đỗ Quang, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435564573 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

162 Công an phường Yên Nghĩa - Trụ sở chính Đê Tả Đáy, Tổ dân phố 10 , phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433571139 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Tiếp công dân đăng ký thủ tụp cấp Căn Cước 📍 Xem Bản Đồ

163 Công an phường Yên Nghĩa - Cơ sở 2 63 Đường Y sơn 1, Tổ dân phố 30, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433571139 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, , trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

164 Công an phường Yên Sở - Trụ sở chính 8 ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436451194 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Cấp căn cước, Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú, Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Khai báo tạm trú cho người nước ngoài, xác nhận cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi 📍 Xem Bản Đồ

165 Công an xã An Khánh - Trụ sở chính Số 2 đường Núi Lềnh, thôn Vân Côn, xã An Khánh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436451194 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

166 Công an xã An Khánh - Cơ sở 2 Thôn Vân Lũng, xã An Khánh, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp, đổi căn cước công dân, định danh điện tử 📍 Xem Bản Đồ

167 Công an xã An Khánh - Cơ sở 3 Thôn An Hạ, xã An Khánh, thành phố Hà Nội, Việt Nam Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; xử lsy vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

168 Công an xã Ba Vì - Trụ sở chính Số 01, đường Tản Viên, Thôn Đồng Tiến, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437666012 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

169 Công an xã Ba Vì - Cơ sở 2 Thôn Gò Đá Chẹ, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 📍 Xem Bản Đồ

170 Công an xã Bát Tràng - Trụ sở chính Thôn Giang Cao, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432060028 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

171 Công an xã Bát Tràng - Cơ sở 2 Thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

172 Công an xã Bát Tràng - Cơ sở 3 Thôn Trung Quan 2, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

173 Công an xã Bất Bạt - Trụ sở chính Số 245 , thôn Đông Phượng, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2439689113 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Căn cước; Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

174 Công an xã Bình Minh - Trụ sở chính thôn Khê Tang, xã Bình Minh, TP Hà Nội 05.7876060 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Căn cước; Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

175 Công an xã Bình Minh - Cơ sở 2 thôn Cao Bộ, xã Bình Minh, TP Hà Nội 📍 Xem Bản Đồ

176 Công an xã Chuyên Mỹ - Trụ sở chính Thôn Phú Yên, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435552033 Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

177 Công an xã Chương Dương - Trụ sở chính 166-168 đường Hùng Vương, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432099787 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Cấp căn cước; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

178 Công an xã Chương Dương - Cơ sở 2 Thôn Vũ Lăng, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 907048686 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

179 Công an xã Cổ Đô - Trụ sở chính Xóm 4, thôn Phú Thịnh, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2422198113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

180 Công an xã Cổ Đô - Cơ sở 2 Đường Phú Nghĩa , Xóm Đông Đoài, thôn Phú Nghĩa, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2422198113 📍 Xem Bản Đồ

181 Công an xã Dân Hòa - Trụ sở chính Thôn Từ Châu, xã Dân Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2463289113 Trực ban; Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực Cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước; giải quyết công việc lĩnh vực của Cảnh sát khu vực 📍 Xem Bản Đồ

182 Công an xã Dân Hòa - Cơ sở 2 Thôn Thế Hiển, QL 21b, xã Dân Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

183 Công an xã Dân Hòa - Cơ sở 3 Thôn Từ Châu, xã Dân Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam Trực ban hình sự; Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

184 Công an xã Dân Hòa - Cơ sở 4 Thôn Phúc Thuỵ, xã Dân Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, xử lý vi phạm về TTATGT, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

185 Công an xã Dương Hòa - Trụ sở chính Thôn Minh Hòa 4, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433668464 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông. 📍 Xem Bản Đồ

186 Công an xã Dương Hòa - Cơ sở 2 Thôn Đoàn Kết, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước; Tiếp nhận xử lý vụ việc, xác nhận liên quan đến Cảnh Sát Khu Vực 📍 Xem Bản Đồ

187 Công an xã Đa Phúc - Trụ sở chính Thôn Tiên Tảo, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 243555015; 05.9160154 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

188 Công an xã Đan Phượng - Trụ sở chính 3/1 Phan Đình Phùng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438866155 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

189 Công an xã Đại Thanh - Trụ sở chính Thôn Hữu Trung, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432668365 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước; Tiếp nhận xử lý vụ việc, xác nhận liên quan đến Cảnh Sát Khu Vực 📍 Xem Bản Đồ

190 Công an xã Đại Thanh - Cơ sở 2 250 đường Phan Trọng Tuệ, Thôn Văn, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432668365 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông. 📍 Xem Bản Đồ

191 Công an xã Đại Xuyên - Trụ sở chính Thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432014079 Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

192 Công an xã Đại Xuyên - Cơ sở 2 Thôn Cổ Trai, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 964853999 📍 Xem Bản Đồ

193 Công an xã Đoài Phương - Trụ sở chính Số 147A đường Thanh Niên, thôn Trung Tâm, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433978389 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Cấp căn cước; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

194 Công an xã Đoài Phương - Cơ sở 2 QL21A thôn La Lộc, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm 📍 Xem Bản Đồ

195 Công an xã Đông Anh - Trụ sở chính Đường Cao Lỗ, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 243206 8094 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp đổi giấy phép lái xe 📍 Xem Bản Đồ

196 Công an xã Đông Anh - Cơ sở 2 Đường Dục Nội, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 397593538 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

197 Công an xã Gia Lâm - Trụ sở chính 45 Ngõ 215 Đường Trâu quỳ, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432046008 Tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

198 Công an xã Gia Lâm - Cơ sở 2 212 Đường Kiêu Kỵ, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432046011 Tiếp công dân giải quyết, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

199 Công an xã Gia Lâm - Cơ sở 3 Số 6, Ngõ 387, Đường Nguyễn Đức Thuận +842432046010 Tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú, làm căn cước công dân định danh mức 2 📍 Xem Bản Đồ

200 Công an xã Hát Môn - Trụ sở chính Thôn Hiệp Lộc 1, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438336286 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

201 Công an xã Hát Môn - Cơ sở 2 Thôn Hiệp Lộc 1, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438336286 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

202 Công an xã Hạ Bằng - Trụ sở chính Số 215 đường Cần Kiệm, Thôn Yên Lạc 1, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432077055 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

203 Công an xã Hạ Bằng - Cơ sở 2 Thôn Yên Lạc 1, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Điều tra phòng chống tội phạm 📍 Xem Bản Đồ

204 Công an xã Hạ Bằng - Cơ sở 3 Thôn Đồng Kho, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Trinh sát, điều tra phòng chống tội phạm xâm phạm ANQG 📍 Xem Bản Đồ

205 Công an xã Hoà Lạc - Trụ sở chính Khu tái định cư Bắc Phú Cát, Thôn 1, xã Hoà Lạc, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437478001 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về cư trú; Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký xe; Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

206 Công an xã Hoà Lạc Thôn Hoà Lạc, xã Hoà Lạc, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

207 Công an xã Hoài Đức - Trụ sở chính Khu 6, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433717273 Cấp căn cước, định danh điện tử, cư trú; Đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, cấp đổi giấy phép lai xe. 📍 Xem Bản Đồ

208 Công an xã Hoài Đức - Cơ sở 2 Ngõ 296 đường Đức Thượng, Thôn Chiền, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 975575 545 Đăng ký cư trú, định danh điện tử; khai báo các thủ tục người nước ngoài 📍 Xem Bản Đồ

209 Công an xã Hòa Phú - Trụ sở chính Thôn Lễ Khê xã Hoà Phú, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438699113 Tiếp nhận, giải quyế tổ giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

210 Công an xã Hòa Phú - Cơ sở 2 Thôn Lễ Khê xã Hoà Phú, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438699113 Tiếp công dân giải quyế các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước công dân, các nhóm nhiệm vụ thủ tục hành chính liên quan đến Đề án 06 📍 Xem Bản Đồ

211 Công an xã Hòa Xá - Trụ sở chính Thôn Ngoại Hoàng, xã Hoà Xá, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435599006 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 📍 Xem Bản Đồ

212 Công an xã Hồng Sơn - Trụ sở chính Đường Tam Đức, Thôn Thượng Nội, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438866113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

213 Công an xã Hồng Sơn - Cơ sở 2 Đường Cống Hạ, thôn Đặng, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

214 Công an xã Hồng Sơn - Cơ sở 3 đường Viêm Khê, thôn Viêm Khê, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. 📍 Xem Bản Đồ

215 Công an xã Hồng Vân - Trụ sở chính Số 06 Đường Nguyễn Vĩnh Tích, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432079791 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

216 Công an xã Hồng Vân - Cơ sở 2 60 Đường Nguyễn Ý, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432079960 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Đổi GPLX; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về công tác xuất nhập cảnh 📍 Xem Bản Đồ

217 Công an xã Hồng Vân - Cơ sở 3 Số 08 Đường Nguyễn Vĩnh Tích, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432079791 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân cấp, quản lý căn cước 📍 Xem Bản Đồ

218 Công an xã Hưng Đạo - Trụ sở chính Xóm 7, Yên Nội, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438343123 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

219 Công an xã Hưng Đạo - Cơ sở 2 Xóm 4, Tình Lam, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438343993 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

220 Công an xã Hương Sơn - Trụ sở chính Đội 10, thôn Kim Bôi, xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432078678 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

221 Công an xã Kiều Phú - Trụ sở chính Thôn Thế Trụ, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432022040 Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước; Định danh điện tử 📍 Xem Bản Đồ

222 Công an xã Kiều Phú - Cơ sở 2 Thôn Liên trì Đồng Sơn, xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435777113 Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 📍 Xem Bản Đồ

223 Công an xã Kim Anh - Trụ sở chính đường Liên thôn, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432525113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

224 Công an xã Kim Anh - Cơ sở 2 đường Kênh, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432525113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

225 Công an xã Liên Minh - Trụ sở chính Đường 417 Địch Trung, xã Liên Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2439333007 Tiếp dân giải quyết tin báo về tội phạm; Kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về Đăng ký xe mô tô, ô tô 📍 Xem Bản Đồ

226 Công an xã Liên Minh - Cơ sở 2 Đường N4, Cụm 4, Thọ Xuân, xã Liên Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về Căn cước công dân và hồ sơ cư trú 📍 Xem Bản Đồ

227 Công an xã Lĩnh Nam- Cơ sở 2 2 ngõ 685 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436447972 Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; 📍 Xem Bản Đồ

228 Công an xã Mê Linh - Trụ sở chính Thôn Khê Ngoại 3, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2485882566 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

229 Công an xã Mê Linh - Cơ sở 2 Thôn Khê Ngoại 3, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

230 Công an xã Mê Linh - Cơ sở 3 Khu đô thị Hà Phong, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội, Việt Nam Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

231 Công an xã Minh Châu - Trụ sở chính Thôn Chu Châu, xã Minh Châu, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433963113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư chú; xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

232 Công an xã Mỹ Đức - Trụ sở chính Đường C5, thôn Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432023113 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông. Cấp căn cước. Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 📍 Xem Bản Đồ

233 Công an xã Mỹ Đức - Cơ sở 2 Thôn Ải, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432023113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 📍 Xem Bản Đồ

234 Công an xã Mỹ Đức - Cơ sở 3 Thôn Phù Lưu Tế Trung, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432023113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 📍 Xem Bản Đồ

235 Công an xã Nam Phù - Trụ sở chính Thôn 2, Vạn Phúc, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436860569 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

236 Công an xã Nam Phù - Cơ sở 2 Thôn 2, Đông Mỹ, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436860569 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 📍 Xem Bản Đồ

237 Công an xã Ngọc Hồi - Trụ sở chính thôn Phương Nhị, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433989996 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Căn cước; 📍 Xem Bản Đồ

238 Công an xã Ngọc Hồi - Trụ sở 2 124 Nguyễn Khang, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436830171 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông. 📍 Xem Bản Đồ

239 Công an xã Nội Bài - Trụ sở chính Thụy Hương, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432020161 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

240 Công an xã Nội Bài - Cơ sở 2 Tổ Dân cư Kim Anh, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; 📍 Xem Bản Đồ

241 Công an xã Ô Diên Đường Tân Hội, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433955005 Đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân; Tiếp dân đăng ký xe 📍 Xem Bản Đồ

242 Công an xã Phù Đổng - Trụ sở chính 582 Hà Huy Tập, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 243599596 Tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, khiến nghị khởi tố; Xử lý vi phạm về TTATGT 📍 Xem Bản Đồ

243 Công an xã Phù Đổng - Cơ sở 2 Đường Dương Hà, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về cư trú; Đăng kí quản lý phương tiện giao thông. 📍 Xem Bản Đồ

244 Công an xã Phú Cát - Trụ sở chính Thôn Bạch Thạch, xã Phú Cát, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432028010; +84 2432028020 Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước Công dân; Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

245 Công an xã Phú Cát - Cơ sở 2 Thôn 4, xã Phú Cát, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432029001 Tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 📍 Xem Bản Đồ

246 Công an xã Phú Nghĩa - Trụ sở chính Thôn Yên Trường 1, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433999113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 📍 Xem Bản Đồ

247 Công an xã Phú Nghĩa - Cơ sở 3 Thôn Trung Cao 2, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông. Tàng thư 📍 Xem Bản Đồ

248 Công an xã Phú Nghĩa - Cơ sở 4 Thôn Đông Cựu, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; Đăng ký, quản lý cư trú. 📍 Xem Bản Đồ

249 Công an xã Phú Nghĩa - Cơ sở 5 Thôn Thanh Nê, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

250 Công an xã Phú Xuyên - Trụ sở chính Tiểu khu Thao Chính , xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433854201 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú, tiếp nhận hồ sơ Căn cước, tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe, tiếp nhận hồ sơ cấp đổi Giấy phép lái xe 📍 Xem Bản Đồ

251 Công an xã Phúc Lộc - Trụ sở chính 4 đường 417, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24335551678; +84 24335550678 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú,, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đăng ký quản lý phương tiện; cấp căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

252 Công an xã Phúc Sơn - Trụ sở chính Thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432066113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú,, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đăng ký quản lý phương tiện; cấp căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

253 Công an xã Phúc Thịnh - Trụ sở chính Thôn Phù Liễn, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438833623 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; cấp căn cước công dân; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; 📍 Xem Bản Đồ

254 Công an xã Phúc Thịnh - Cơ sở 2 Thôn Đìa, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

255 Công an xã Phúc Thọ - Trụ sở chính 15 đường Lạc Trị, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436890688 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú,, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đăng ký quản lý phương tiện; cấp căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

256 Công an xã Phượng Dực - Trụ sở chính thôn Văn Hoàng, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433799828 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp CCCD 📍 Xem Bản Đồ

257 Công an xã Quang Minh - Trụ sở chính 5 đường Đại Thịnh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2485889866 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khửi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp, đổi giấy phép lái xe; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

258 Công an xã Quảng Bị - Trụ sở chính Đội 7, Thôn 2, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432021113 Tiếp dân, cấp căn cước, định danh điện tử mức độ 2; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, môi trường, kinh tế, quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đăng ký xe, quản lý phương tiện giao thông, an ninh trật tự. 📍 Xem Bản Đồ

259 Công an xã Quảng Oai - Trụ sở chính 121 đường Quảng Oai, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433863047 Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký cư trú,tiếp nhận tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nơi làm việc của Tổ Tổng Hợp, Tổ Phòng chống tội phạm; Đăng ký quản lý phương tiện phương tiện giao thông, cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký xe, xử phạt vi phạm hành chính về giao thông; Trụ sở làm việc của Tổ Cảnh sát khu vực. Cấp căn cước công dân; Trụ sở làm việc của Tổ An Ninh;Trụ sở làm việc Cảnh sát trật tự, giải quyết trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị….; Nơi làm việc của bộ phận lưu trữ tàng thư cư trú, CCCD; Kho bảo quản tài sản của CAX; lưu trữ xe tang vật của CAX; Bếp ăn Tập thể Công an xã 📍 Xem Bản Đồ

260 Công an xã Quốc Oai - Trụ sở chính Số 2 đường 17/8 , Thôn Phủ Quốc, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 0692191124 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông. 📍 Xem Bản Đồ

261 Công an xã Quốc Oai - Cơ sở 2 Thôn Du nghệ, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Trụ sở phụ, chỉ để lực lượng ANTT ở cơ sở trực bảo vệ trụ sở 📍 Xem Bản Đồ

262 Công an xã Quốc Oai - Cơ sở 3 Thôn Sài Khê, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Trụ sở phụ, chỉ để lực lượng ANTT ở cơ sở trực bảo vệ trụ sở 📍 Xem Bản Đồ

263 Công an xã Quốc Oai - Cơ sở 4 Thôn Thạch Thán 3, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Trụ sở phụ, chỉ để lực lượng ANTT ở cơ sở trực bảo vệ trụ sở 📍 Xem Bản Đồ

264 Công an xã Sóc Sơn - Trụ sở chính Đường Đền Sóc, thôn Phù Mã, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438853888 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 📍 Xem Bản Đồ

265 Công an xã Sóc Sơn - Cơ sở 2 Ngõ 1 Đường Núi Đôi, Tổ 1, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, GPLX; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

266 Công an xã Sơn Đồng - Trụ sở chính Số 1 đường Vân Canh, thôn Kim Hoàng, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433212568 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

267 Công an xã Sơn Đồng - Cơ sở 2 Số 2 đường Vân Canh, thôn Hậu Ái, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

268 Công an xã Sơn Đồng - Cơ sở 3 Thôn 2, đường Lại Yên, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433659749 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, cấp căn cước công dân 📍 Xem Bản Đồ

269 Công an xã Sơn Đồng - Cơ sở 4 Số 02 đường Tiền Yên, Thôn Yên Thái, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

270 Công an xã Suối Hai - Trụ sở chính Khu tái định cư thôn Phương Hoà, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438555066 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

271 Công an xã Suối Hai - Cơ sở 2 Khu Gốc Mít, Thôn Long Thành, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438555066 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 📍 Xem Bản Đồ

272 Công an xã Tam Hưng - Trụ sở chính Số 55 , khu Trung Tâm,thôn Phượng Mỹ , xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 042432079616 Trực ban; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

273 Công an xã Tam Hưng - Cơ sở 2 Số 88 , khu Trung Tâm,thôn Phượng Mỹ , xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 042432079616 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

274 Công an xã Tam Hưng - Cơ sở 3 Số 65, thôn Vĩnh Dụ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 09111231000 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; cấp CCCD 📍 Xem Bản Đồ

275 Công an xã Tây Phương - Trụ sở chính Thôn Hữu Bằng 3, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438528008 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Căn cước; Xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

276 Công an xã Tây Phương - Cơ sở 2 Thôn Bùng, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 989989888 Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

277 Công an xã Tây Phương - Cơ sở 3 Thôn 4, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 93166198 Giải quyết các thủ tục về cư trú (tạm trú, thường trú, định danh VneID mức 2) 📍 Xem Bản Đồ

278 Công an xã Thanh Oai - Trụ sở chính 93 phố Kim Bài, Tổ 1, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433873688 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

279 Công an xã Thanh Trì - Trụ sở chính 375 Đường Ngọc Hồi, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438615330 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước. Tiếp nhận xử lý vụ việc, xác nhận liên quan đến Cảnh Sát Khu Vực; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

280 Công an xã Thanh Trì - Cơ sở 2 2 Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438615330 Tuần tra kiểm soát xử lý trật tự giao thông, trật tự đô thị, giải quyết xử lý tin báo 113 📍 Xem Bản Đồ

281 Công an xã Thạch Thất - Trụ sở chính số 436 TL 419, thôn Đồng Cam, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433842233 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

282 Công an xã Thạch Thất - Cơ sở 4 thôn Yên Lỗ, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam +842433842233 Cảnh sát khu vực, ANCS phụ trách các thôn 📍 Xem Bản Đồ

283 Công an xã Thiên Lộc - Trụ sở chính thôn Đại Độ, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432068143 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

284 Công an xã Thiên Lộc - Cơ sở 2 đường Kim Chung, Thôn Bầu, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội, Việt Nam Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

285 Công an xã Thuận An - Trụ sở chính 416 Đường Ỷ Lan, xã Thuận An, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433865005 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; đăng ký quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

286 Công an xã Thuận An - Cơ sở 2 168 Đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 984367882 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

287 Công an xã Thuận An - Cơ sở 3 256 Đường Ỷ Lan, xã Thuận An, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 345113113 Tiếp công dân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 📍 Xem Bản Đồ

288 Công an xã Thư Lâm - Trụ sở chính Số 75 đường Thư Lâm, thôn Mạnh Tân, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432068108 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

289 Công an xã Thư Lâm - Cơ sở 2 Số 95 đường Liên Hà, thôn Hà Phong, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 📍 Xem Bản Đồ

290 Công an xã Thường Tín - Trụ sở chính Đường Lý Tử Tấn, thôn Nguyễn Du, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433762456 Tiếp dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; cấp Căn cước; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

291 Công an xã Thường Tín - Cơ sở 2 Thôn Văn Trai, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp dân giải quyết các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đăng ký xe; cấp đổi giấy phép lái xe 📍 Xem Bản Đồ

292 Công an xã Thường Tín - Cơ sở 3 Thôn Hoà Bình, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam Hướng dẫn thủ tục hành chính về cư trú, kinh doanh có điều kiện 📍 Xem Bản Đồ

293 Công an xã Thượng Phúc - Trụ sở chính Thôn Nghiêm Xá, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, Việt Nam + 84 2432079932 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước công dân 📍 Xem Bản Đồ

294 Công an xã Thượng Phúc - Cơ sở 2 Thôn Ba Lăng, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội, Việt Nam Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị 📍 Xem Bản Đồ

295 Công an xã Tiến Thắng - Trụ sở chính Thôn Thanh Tước, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 02439982678 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước; Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

296 Công an xã Trần Phú - Trụ sở chính thôn Hồng Tiến, xã Trần Phú, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432055468 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; 'Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; đăng ký quản lý phương tiện giao thông; Tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

297 Công an xã Trung Giã - Trụ sở chính 155 Phố Nỷ, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438588558 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước. 📍 Xem Bản Đồ

298 Công an xã Trung Giã - Cơ sở 2 157 Phố Nỷ, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 📍 Xem Bản Đồ

299 Công an xã Trung Giã - Cơ sở 3 Thôn Tiên Chu, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội, Việt Nam Trực tuần tra bảo đảm ANTT 📍 Xem Bản Đồ

300 Công an xã Ứng Hoà - Trụ sở chính Thôn Quảng Tái, xã Ứng Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432079007 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

301 Công an xã Ứng Hoà - Cơ sở 2 Thôn Quảng Tái, xã Ứng Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432079007 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

302 Công an xã Ứng Thiên - Trụ sở chính Thôn Phú Lương, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432014080 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

303 Công an xã Ứng Thiên - Cơ sở 2 Thôn Trường Thịnh, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432014080 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

304 Công an xã Vật Lại - Trụ sở chính Thôn Cộng Hoà, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433888116 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký cư trú; tiếp nhận tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, nơi làm việc của Tổ Tổng Hợp, tổ phòng chống tội phạm; Trụ sở đăng ký quản lý phương tiện phương tiện giao thông, cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký xe, xử phạt vi phạm hành chính về giao thông; Trụ sở làm việc của Tổ Cảnh sát khu vực. Cấp căn cước công dân 📍 Xem Bản Đồ

305 Công an xã Vân Đình - Trụ sở chính Số 19 , Thôn Lê Lợi, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432097088 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký xe, cấp đổi GPLX; Tiếp nhận, giải quyết công việc lĩnh vực của Cảnh sát khu vực 📍 Xem Bản Đồ

306 Công an xã Vĩnh Thanh - Trụ sở chính đường Tàm Xá, thôn Đoài, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432068100 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước công dân Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

307 Công an xã Vĩnh Thanh - Cơ sở 2 2 đường Anh Dũng, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội, Việt Nam Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 📍 Xem Bản Đồ

308 Công an xã Xuân Mai - Trụ sở chính Tổ 6, thôn Xuân Hà, xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432056666 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, cấp mới, cấp đổi, cấp lại hồ sơ đăng ký xe; Xử lsy vi phạm về TTATGT, TTĐT. 📍 Xem Bản Đồ

309 Công an xã Xuân Mai - Cơ sở 2 Tổ 3, thôn Xuân Sen, xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2485868113 Tiếp công dân giải quyế các thủ tục hành chính về cư trú; Cấp căn cước công dân, các nhóm nhiệm vụ thủ tục hành chính liên quan đến Đề án 06 📍 Xem Bản Đồ

310 Công an xã Yên Bài - Trụ sở chính số 202, thôn Bài, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438868191 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; Xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước công dân; Đăng ký xe, cấp đổi Giấy phép lái xe; Tiếp nhận, giải quyết công việc lĩnh vực của Cảnh sát khu vực 📍 Xem Bản Đồ

311 Công an xã Yên Lãng - Trụ sở chính Thôn Hoàng Kim, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2448586113 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

312 Công an xã Yên Lãng - Cơ sở 2 Thôn 1, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2448586113 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú; xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông; Cấp căn cước 📍 Xem Bản Đồ

313 Công an xã Yên Xuân - Trụ sở chính Thôn Cửa Khâu, xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432030010 Tiếp nhận, giải quyết tố giắc, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Đăng ký cư trú; Đăng ký phương tiện 📍 Xem Bản Đồ

314 Công ty TNHH Bóng đá CATP Hà Nội số 79 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội 0989867823 Trụ sở chính cho CLB Bóng đá CATP Hà Nội 📍 Xem Bản Đồ

315 Công ty TNHH MTV Tháng 8 - Chi nhánh PC&CC số 01 Nghi Tàm, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội 0973803898 Trụ sở 01 bộ phận phòng cháy và chờ duyệt phương án bán và giới thiệu sản phẩm và Bộ phận bảo vệ trực làm việc 📍 Xem Bản Đồ

316 Công ty TNHH MTV Tháng 8 - Chi nhánh xây dựng số 109 phố Huế, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 0982088099 Trụ sở giao dịch Chi nhánh Xây dựng; 📍 Xem Bản Đồ

317 Công ty TNHH MTV Tháng 8 - Xí nghiệp cơ khí số 5 Ngọc Hồi, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội 0932334643 Trụ sở làm việc sửa chữa phương tiện; 📍 Xem Bản Đồ

318 Công ty TNHH MTV Tháng 8 - Xí nghiệp in số 04 Ngô Văn Sở, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội 0902085899 Trụ sở làm xưởng in ấn, biểu mẫu cung cấp văn phòng phẩm; 📍 Xem Bản Đồ

319 Công ty TNHH MTV Tháng 8 - Xí nghiệp may thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội 0984929511 Trụ sở làm việc may quần áo quân trang; 📍 Xem Bản Đồ

320 Công xã Thanh Oai - Cơ sở 2 Thôn Văn Quán, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433873688 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú 📍 Xem Bản Đồ

321 Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ 55 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam 📍 Xem Bản Đồ

322 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông 2 ngõ 51 Lãng Yên, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432272133 Toàn bộ thủ tục các vấn đề liên quan công tác PCCC&CNCH 📍 Xem Bản Đồ

323 Đội CC&CNCH khu vực số 1 3 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435251666 📍 Xem Bản Đồ

324 Đội CC&CNCH khu vực số 2 đường Dương Đình Nghệ, Lô 33D3 , phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437567606 📍 Xem Bản Đồ

325 Đội CC&CNCH khu vực số 3 C3 đường số 3, KCN Thăng Long, xã Thiên Lộc , thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24339516311 📍 Xem Bản Đồ

326 Đội CC&CNCH khu vực số 4 889 Quang Trung, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432011682 📍 Xem Bản Đồ

327 Đội CC&CNCH khu vực số 5 21 phố Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 243171542 📍 Xem Bản Đồ

328 Đội CC&CNCH khu vực số 6 Thôn Thanh Tiến, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433930308 📍 Xem Bản Đồ

329 Đội CC&CNCH khu vực số 7 1A Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24 3823 8669 📍 Xem Bản Đồ

330 Đội CC&CNCH khu vực số 8 131 Hồng Hà, Phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432669110 📍 Xem Bản Đồ

331 Đội CC&CNCH khu vực số 9 39 Lương Yên, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432121403 📍 Xem Bản Đồ

332 Đội CC&CNCH khu vực số 10 147 phố Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438454572 📍 Xem Bản Đồ

333 Đội CC&CNCH khu vực số 11 36 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432247079 📍 Xem Bản Đồ

334 Đội CC&CNCH khu vực số 12 phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2436343493 📍 Xem Bản Đồ

335 Đội CC&CNCH khu vực số 13 Ngõ 129 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24 3551 0667 📍 Xem Bản Đồ

336 Đội CC&CNCH khu vực số 14 693 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432121403 📍 Xem Bản Đồ

337 Đội CC&CNCH khu vực số 15 Quốc lộ 6, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +842 433824311 📍 Xem Bản Đồ

338 Đội CC&CNCH khu vực số 16 Foresa 4B khu đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432000214 📍 Xem Bản Đồ

339 Đội CC&CNCH khu vực số 17 Toà CT4C ngõ 7 kiều mai, phường Xuân phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 902267679 📍 Xem Bản Đồ

340 Đội CC&CNCH khu vực số 18 1 Đoàn Khuê, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438271530 📍 Xem Bản Đồ

341 Đội CC&CNCH khu vực số 19 Thôn Phú Thụy, xã Gia lâm , thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2462950997 📍 Xem Bản Đồ

342 Đội CC&CNCH khu vực số 20 Ấp Tó, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 243883234 📍 Xem Bản Đồ

343 Đội CC&CNCH khu vực số 21 Số 9 đường Đại Thịnh, Thôn Nội Đồng, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432161214 📍 Xem Bản Đồ

344 Đội CC&CNCH khu vực số 22 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435955793 📍 Xem Bản Đồ

345 Đội CC&CNCH khu vực số 23 Đường 422, Khu 7, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433993098 📍 Xem Bản Đồ

346 Đội CC&CNCH khu vực số 24 Đường Tân Hội, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432033163 📍 Xem Bản Đồ

347 Đội CC&CNCH khu vực số 25 Thôn Phụng Thượng 1, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433734337 📍 Xem Bản Đồ

348 Đội CC&CNCH khu vực số 26 1 phố Trưng Vương, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433734372 📍 Xem Bản Đồ

349 Đội CC&CNCH khu vực số 27 121 Quảng Oai, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433865114 📍 Xem Bản Đồ

350 Đội CC&CNCH khu vực số 28 Khu công nghiệp Phú Nghĩa, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433716626 📍 Xem Bản Đồ

351 Đội CC&CNCH khu vực số 29 Số 2 đường 17/8, thôn Phủ Quốc, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 916039902 📍 Xem Bản Đồ

352 Đội CC&CNCH khu vực số 30 Đường H10, khu Đồng Cam, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433687569 📍 Xem Bản Đồ

353 Đội CC&CNCH khu vực số 31 Đường Đại Thanh, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432171733 📍 Xem Bản Đồ

354 Đội CC&CNCH khu vực số 32 Đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433760696 📍 Xem Bản Đồ

355 Đội CC&CNCH khu vực số 33 Thôn Đồng Tâm, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433242114 📍 Xem Bản Đồ

356 Đội CC&CNCH khu vực số 34 Thôn Thao Chính, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2462933114 📍 Xem Bản Đồ

357 Đội CC&CNCH khu vực số 35 Khu Bãi Vạc, thôn Văn Giang, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433847114 📍 Xem Bản Đồ

358 Đội CC&CNCH khu vực số 36 Liên Bạt, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +842 433883114 📍 Xem Bản Đồ

359 Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438843241 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Tiếp công dân giải quyết, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 📍 Xem Bản Đồ

360 Nhà nghỉ dưỡng Suối Hai Thôn Yên Khoái, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433624243 Tổ chức đón tiếp, phục vụ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nhân viên trong lực lượng CAND đến nghỉ ngơi, điều dưỡng theo các chế độ, tiêu chuẩn quy định của Bộ Công an 📍 Xem Bản Đồ

361 Phân trại tạm giam - Cơ sở 2 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 692196817 Tiếp nhận đơn thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân. Tiếp nhận quà tiếp tế cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam phạm nhân. Gửi nhận tài liệu liên quan đến công tác giam giữ 📍 Xem Bản Đồ

362 Phân trại tạm giam - Cơ sở 3 62 Nguyễn Văn Huyên, tổ 17, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437918022 Tiếp nhận đơn thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân. Tiếp nhận quà tiếp tế cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam phạm nhân. Gửi nhận tài liệu liên quan đến công tác giam giữ 📍 Xem Bản Đồ

363 Phân trại tạm giam - Cơ sở 4 Tổ 4, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 904625111 Tiếp nhận đơn thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân. Tiếp nhận quà tiếp tế cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam phạm nhân. Gửi nhận tài liệu liên quan đến công tác giam giữ 📍 Xem Bản Đồ

364 Phân trại tạm giam - Cơ sở 5 2 Ái Mỗ, tổ 1 , phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2432049009 Tiếp nhận đơn thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân. Tiếp nhận quà tiếp tế cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam phạm nhân. Gửi nhận tài liệu liên quan đến công tác giam giữ 📍 Xem Bản Đồ

365 Phân trại tạm giam - Cơ sở 6 Thôn 1, xã Hòa Lạc , thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 386.992.888 Tiếp nhận đơn thăm gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân. Tiếp nhận quà tiếp tế cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam phạm nhân. Gửi nhận tài liệu liên quan đến công tác giam giữ 📍 Xem Bản Đồ

366 Phòng Cảnh sát cơ động - Trụ sở chính 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24 3219 6215 Trụ sở chính đơn vị đóng quân, không phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận tin báo và các phản ánh có liên quan đến cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động; trong trụ sở có 01 phòng tiếp dân của CATP (PX05) 📍 Xem Bản Đồ

367 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 2 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 705131313 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

368 Phòng Cảnh sát giao thông - Trụ sở chính 86 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 243942 4451 Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, giải quyết về tai nạn giao thông, các thủ tục hành chính về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

369 Phòng Cảnh sát giao thông - Cơ sở Đăng ký xe số 1 - Đội Quản lý xe 342B Thái Hà, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục về đăng ký xe 📍 Xem Bản Đồ

370 Phòng Cảnh sát giao thông - Cơ sở Đăng ký xe số 2 - Đội Quản lý xe 1234 đường Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục về đăng ký xe 📍 Xem Bản Đồ

371 Phòng Cảnh sát giao thông - Cơ sở Đăng ký xe số 3 - Đội Quản lý xe Số 2 tổ 14, ngõ 27 Nguyễn Văn Lộc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục về đăng ký xe 📍 Xem Bản Đồ

372 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 1 - Cơ sở 1 3 Trần Nhật Duật, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438254265 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

373 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 2 - Cơ sở 1 8A Xuân La, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437616913 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

374 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 3 1234 đường Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437668002 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

375 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 4 827 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2462914879 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

376 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 5 253 Nguyễn Đức Thuận, phường Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438733434 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

377 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 6 - Cơ sở 1 2 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437683373 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

378 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 6 - cơ sở 2 20 phố Trần Bình, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

379 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 7 - cơ sở 1 611 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2438582896 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

380 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 8 - Cơ sở 1 16 Lý Tử Tấn, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433783834 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

381 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 9 - Cơ sở 1 170 Tây Sơn, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433639717 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

382 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 10 1 Tổ 1, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24 33826593 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

383 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 11 Thôn 1, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433844609 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

384 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 12 Km34+800 , xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 24 33840183 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

385 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 14 Khu đấu giá Tứ Hiệp, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2422485959 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

386 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội CSGT đường bộ số 15 - Cơ sở 1 22 tổ 15, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435843458 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

387 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội Đèn tín hiệu giao thông 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 692196550 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến phạt nguội… 📍 Xem Bản Đồ

388 Phòng Cảnh sát giao thông - Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe - Cơ sở 1 2 Phùng Hưng, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết các thủ tục về sát hạch, cấp đổi giấp phép lái xe 📍 Xem Bản Đồ

389 Phòng Cảnh sát giao thông -Đội CS đường thủy số 1 TDP Hồng Hà, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433833619 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy 📍 Xem Bản Đồ

390 Phòng Cảnh sát giao thông -Đội CS đường thủy số 2 - Cơ sở 1 883 Bạch Đằng, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2439713979 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường thủy 📍 Xem Bản Đồ

391 Phòng Cảnh sát giao thông -Đội Tuần tra dẫn đoàn 46 ngõ 1194 đường Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2435190859 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 📍 Xem Bản Đồ

392 Phòng Cảnh sát hình sự - Trụ sở chính 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 692196764 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

393 Phòng Cảnh sát hình sự - Cơ sở 2 7 Thiền Quang, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

394 Phòng Cảnh sát kinh tế - Trụ sở chính 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc tử Giám, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 692196609 Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố 📍 Xem Bản Đồ

395 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 96 Tô Hiến Thành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 692191551 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục cấp căn cước; đăng ký quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện và con dấu 📍 Xem Bản Đồ

396 Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Trụ sở chính 48 Lưu Quang Vũ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Thực hiện các biện pháp thi hành án hình sự, quản lý hồ sơ, vật chứng và hỗ trợ các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 📍 Xem Bản Đồ

397 Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ Lý lịch tư pháp 2 Nguyễn Khuyến, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433966669; +84 2438616986 Quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp 📍 Xem Bản Đồ

398 Phòng quản lý xuất nhập cảnh 44 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 692191506 Tiếp công dân giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực xuất nhập cảnh 📍 Xem Bản Đồ

399 Thanh tra CATP 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp công dân giải quyết kiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong CAND 📍 Xem Bản Đồ

400 Trại tạm giam số 1 - Trụ sở chính 702 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2437631304 Giải quyết các chế độ thăm gặp, nhận và gửi quà, thư sách báo, tài liệu, thủ tục gửi thuốc cho người bị tạm giữ, tạm giam. Tiếp nhận đơn thư giải quyết các vấn đề dân sự liên quan đến can phạm nhân. 📍 Xem Bản Đồ

401 Trại Tạm giam số 2 Thôn Phụng Công, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 2433853339 Tiếp công dân thăm gặp, gửi quà, gửi lưu ký cho can, phạm nhân 📍 Xem Bản Đồ

402 Trại Tạm giam số 2 - Phân trại tạm giam Hà Đông 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam 📍 Xem Bản Đồ

403 Trại Tạm giam số 2 - Phân trại tạm giam Hoàng Mai Số 2 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam 📍 Xem Bản Đồ

404 Trại Tạm giam số 2 - Phân trại tạm giam Mỹ Đức Tổ dân phố Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam 📍 Xem Bản Đồ

405 Trại Tạm giam số 2 - Phân trại tạm giam Việt Hưng Số 1, Đoàn Khuê, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 📍 Xem Bản Đồ

406 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Hoàng Đôn Hòa, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 📍 Xem Bản Đồ

407 Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Đường Dương Đình Nghệ, Lô D33-2 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam +84 692191856 Cấp giấy phép lưu thông phương tiện phòng , chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy; Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, công trình, phương tiện giao thông đã được cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy mà chưa được chấp thuận kết quả nghiệm thu. 📍 Xem Bản Đồ

408 Văn phòng Công ty TNHH MTV Tháng 8 số 86 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội 0986507665 Trụ sở giao dịch Công ty Tháng 8; Trụ sở giao dịch Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ 19/8; Trụ sở giao dịch Công ty TNHH Bóng đá CATP Hà Nội 📍 Xem Bản Đồ

409 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Trụ sở chính 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác tin bào về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra các vụ án hình sự 📍 Xem Bản Đồ

410 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Cụm 1 1 Đoàn Khuê, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác tin bào về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra các vụ án hình sự 📍 Xem Bản Đồ

411 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Cụm 2 Tổ 4, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác tin bào về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra các vụ án hình sự 📍 Xem Bản Đồ

412 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Cụm 3 15 Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác tin bào về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra các vụ án hình sự 📍 Xem Bản Đồ

413 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Cụm 4 280 phố Ga, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác tin bào về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra các vụ án hình sự 📍 Xem Bản Đồ

414 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Cụm 5 Tổ dân phố Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác tin bào về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra các vụ án hình sự 📍 Xem Bản Đồ

415 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Cụm 6 356 Vạn Xuân, khu 6, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác tin bào về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra các vụ án hình sự 📍 Xem Bản Đồ

416 Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra - Cụm 7 Tổ dân phố Phố Huyện, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam Tiếp nhận, giải quyết tố giác tin bào về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra các vụ án hình sự 📍 Xem Bản Đồ