Vì sao Haaland và đồng đội hóa thân thành chiến binh Viking trước World Cup 2026?

ANTD.VN - Trong những ngày các đội tuyển tất bật chuẩn bị hành trang sang Mỹ, Canada và Mexico dự World Cup 2026, tuyển Na Uy bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với một bộ ảnh hoàn toàn khác biệt. Không vest lịch lãm, không hình ảnh lên máy bay quen thuộc, Erling Haaland cùng các đồng đội xuất hiện trong trang phục chiến binh Viking, tay cầm vũ khí và đứng bên những con thuyền dài cổ xưa giữa khung cảnh đậm chất Bắc Âu.

Đằng sau bộ ảnh gây sốt này không đơn thuần là một chiến dịch truyền thông. Đó là câu chuyện về lịch sử, bản sắc dân tộc và khát vọng của tuyển Na Uy trong lần trở lại World Cup sau gần ba thập kỷ chờ đợi.

Các thành viên ĐT Na Uy hóa thân thành những chiến binh Viking

Ý tưởng thực hiện bộ ảnh xuất phát từ mong muốn tạo nên dấu ấn riêng của Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF) trước thềm World Cup 2026.

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Trong nhiều năm qua, hình tượng Viking luôn gắn liền với bản sắc văn hóa của đất nước Bắc Âu. Trên các khán đài bóng đá, người hâm mộ Na Uy thường xuyên tái hiện tinh thần ấy bằng những màn cổ vũ mang tên "Viking Row", mô phỏng động tác chèo thuyền của các chiến binh Viking thời xưa.

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Bởi vậy, khi Na Uy giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998, NFF muốn tạo ra một sản phẩm đặc biệt để đánh dấu cột mốc lịch sử này. Những gương mặt nổi tiếng nhất của đội tuyển như Erling Haaland hay Martin Odegaard được lựa chọn trở thành trung tâm của dự án.

Haaland trông thật "ngầu" với tạo hình chiến binh

Không phải ngẫu nhiên mà hình tượng Viking được lựa chọn. Theo nhiều nghiên cứu lịch sử, người Viking từng vượt Đại Tây Dương và đặt chân tới Bắc Mỹ từ hơn 1.000 năm trước, sớm hơn nhiều thế kỷ so với chuyến hải trình nổi tiếng của Christopher Columbus.

Giờ đây, khi World Cup 2026 được tổ chức tại Bắc Mỹ, tuyển Na Uy muốn tái hiện tinh thần chinh phục ấy theo cách riêng của mình.

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Tác giả của bộ ảnh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng David Yarrow, người từng ghi lại một trong những khoảnh khắc kinh điển nhất lịch sử World Cup khi chụp Diego Maradona nâng cao chiếc cúp vàng tại Mexico năm 1986.

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Yarrow tiết lộ ý tưởng đầu tiên xuất hiện ngay khi ông nhận lời hợp tác với NFF. "Phản ứng đầu tiên của tôi là biến họ thành những chiến binh Viking. Tôi luôn thích đặt các nhân vật vào những bối cảnh khác xa hình ảnh quen thuộc của họ", nhiếp ảnh gia người Scotland chia sẻ.

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Theo Yarrow, ông muốn khai thác tinh thần phiêu lưu và chinh phục từng làm nên tên tuổi của người Viking, như thể các cầu thủ Na Uy đang chuẩn bị thực hiện một cuộc hải trình mới tới châu Mỹ.

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Tuy nhiên, để tránh biến dự án thành một màn hóa trang đơn thuần, ê-kíp quyết định đầu tư công phu ở mọi chi tiết.

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Những con thuyền Viking truyền thống xuất hiện trong ảnh đều là thật và được NFF chuẩn bị. Yarrow đặc biệt nhấn mạnh rằng không có bất kỳ sự can thiệp nào của trí tuệ nhân tạo trong quá trình thực hiện.

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"Chúng tôi không muốn làm điều gì đó nửa vời. Nếu chỉ dựng phông nền trong studio thì ý tưởng sẽ thất bại ngay từ đầu. Vì thế, mọi thứ phải thật nhất có thể", ông nói.

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Theo tiết lộ từ Yarrow, NFF đã liên hệ với ông từ khoảng sáu tháng trước sau khi nhận được sự giới thiệu từ Erling Haaland và ngôi sao golf Viktor Hovland. Bản thân Haaland cũng là người có ảnh hưởng lớn trong việc thuyết phục các đồng đội tham gia dự án.

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Hơn cả một bộ ảnh quảng bá, dự án này được xem như lời khẳng định về bản sắc của bóng đá Na Uy. Đó là sự kết hợp giữa lịch sử, văn hóa và khát vọng chinh phục.

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Khi Haaland cùng các đồng đội khoác lên mình hình ảnh chiến binh Viking, họ không chỉ tái hiện quá khứ huy hoàng của dân tộc mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng trước Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh: Na Uy không đến World Cup 2026 chỉ để góp mặt, mà để viết nên hành trình đáng nhớ của riêng mình trên đất Bắc Mỹ.