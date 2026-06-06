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Thắng sốc Oman, Indonesia thu hẹp khoảng cách với tuyển Việt Nam

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Băng Tâm

ANTD.VN - Tuyển Indonesia tăng tới 4 bậc nhờ thắng giao hữu Oman 3-0, qua đó thu hẹp khoảng cách với tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Tại loạt trận giao lữu FIFA Days tháng 6-2026, đội tuyển Indonesia (hạng 122) thắng đậm 3-0 trước đội bóng xếp trên 45 bậc FIFA là Oman.

Đây là lần đầu tiên sau 38 năm, Indonesia thắng được đối thủ này. Kết quả có được nhờ sự trợ lực của dàn cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch, những người được CLB chủ quản "nhả" về cho tuyển Indonesia dịp FIFA Days.

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Tiền vệ gốc Hà Lan - Ole Romeny ăn mừng bàn thắng trong trận Indonesia thắng giao hữu Oman 3-0
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Indonesia tăng 4 bậc, thu hẹp khoảng cách với tuyển Việt Nam, Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA

Chiến thắng giúp Indonesia được cộng thêm 6,56 điểm, qua đó tăng tới 4 bậc lên hạng 118 thế giới trên bảng xếp hạng vừa được FIFA cập nhật ngày 6-6. Qua đó, rút ngắn khoảng cách với hai đội Đông Nam Á xếp trên là Việt Nam (hạng 99) và Thái Lan (hạng 94).

Đội bóng xứ vạn đảo có cơ hội cải thiện thứ hạng nếu thắng đội tuyển Mozambique (hạng 101) ở trận giao hữu kế tiếp ngày 9-6, cũng trong khuôn khổ FIFA Days.

Trong khi tuyển Việt Nam bỏ qua FIFA Days tháng 6-2026 thì Indonesia hay Thái Lan tích cực giao hữu, hướng tới tích lũy điểm số và cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, mục tiêu này có thành công hay không phụ thuộc vào kết quả thi đấu.

Đơn cử như Indonesia tăng 4 bậc nhờ thắng Oman, nhưng Thái Lan lại bị trừ 1 bậc do hòa 1-1 trước đối thủ xếp dưới là Kuwait.

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Từ khóa:

#FIFA #FIFA Days #Đội tuyển Việt Nam

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