VĐV Công an nhân dân lập hat-trick Huy chương vàng châu Á

ANTD.VN - Tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trên đấu trường quốc tế, vận động viên Diệp Thị Hương (CAND) đã trở thành điểm sáng lớn nhất của đội tuyển canoeing Việt Nam tại Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026, diễn ra ở Kazakhstan từ ngày 4 đến 7-6.

Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội tuyển canoeing Việt Nam ngày 6-6, tay chèo thuộc thể thao Công an nhân dân đã xuất sắc giành trọn bộ 3 Huy chương vàng ở các nội dung C1-200m, C1-500m và C1-1.000m Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026. Đáng chú ý, hai chiến thắng tại cự ly C1-200m và C1-500m giúp cô bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được ở mùa giải năm 2025.

Vận động viên Công an nhân dân Diệp Thị Hương (giữa hàng trên) lập hat-trick HCV châu Á

Thành tích nổi bật tại Kazakhstan một lần nữa khẳng định bước tiến mạnh mẽ của nữ vận động viên sinh năm 2003. Không chỉ duy trì sự ổn định về chuyên môn, Diệp Thị Hương còn cho thấy bản lĩnh thi đấu ngày càng hoàn thiện khi liên tiếp chinh phục những sân chơi lớn của khu vực và châu lục.

​

Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026 quy tụ khoảng 350 vận động viên đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tay chèo tranh tài ở những nội dung kayak và canoeing thuộc hai nhóm tuổi trẻ và U23, gồm các nội dung thuyền đơn và thuyền đôi dành cho nam và nữ.

​

Tham dự giải với lực lượng vận động viên trẻ ưu tú, đội tuyển canoeing Việt Nam đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong thành tích chung của toàn đội, Diệp Thị Hương tiếp tục là cái tên nổi bật nhất.

​Nữ VĐV này hiện được xem là một trong những trụ cột quan trọng của đội tuyển canoeing Việt Nam cũng như thể thao Công an nhân dân. Những năm gần đây, cô liên tục ghi dấu ấn tại các giải đấu lớn và trở thành niềm hy vọng hàng đầu của bộ môn đua thuyền Việt Nam.

​

Ba tấm Huy chương vàng tại Giải vô địch trẻ và U23 canoeing châu Á 2026 tiếp tục bổ sung vào bảng thành tích đáng nể của Diệp Thị Hương. Quan trọng hơn, kết quả này cho thấy sự trưởng thành rõ nét của lớp vận động viên trẻ Việt Nam, đồng thời mang đến nhiều kỳ vọng cho những mục tiêu lớn trong tương lai.

​