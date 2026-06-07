FIFA World Cup 2026: Khai màn giải đấu cuồng nhiệt nhất hành tinh

ANTD.VN - World Cup 2026 lớn nhất, dài nhất và khác biệt nhất trong lịch sử FIFA World Cup đến nay. Lần đầu tiên có tới 3 lễ khai mạc chính thức lần lượt diễn ra ở 3 quốc gia đồng đăng cai gồm Mexico, Canada và Mỹ. Lễ khai mạc đầu tiên tại sân Estadio Azteca ở Mexico City (Mexico) diễn ra lúc 2h ngày 12-6 (giờ Việt Nam).

World Cup 2026 đầy hấp dẫn với dàn sao tranh tài

Kỳ World Cup lớn chưa từng có

Estadio Azteca sẽ là sân đầu tiên trong lịch sử tổ chức tới 3 trận khai mạc World Cup (1970, 1986 và 2026). Đội tuyển chủ nhà Mexico sẽ đá trận mở màn gặp Nam Phi ở bảng A. Điểm đặc biệt của các lễ khai mạc 2026 là được tổ chức theo kiểu “siêu show Bắc Mỹ” (super bowl), kết hợp trình diễn văn hóa, âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng, quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Shakira hay Burna Boy. Lễ khai mạc World Cup tại Mexico sẽ nhấn mạnh chủ đề văn hóa dân gian Mexico như tôn vinh loại hình nghệ thuật trang trí thủ công truyền thống nổi tiếng “papel picado” và dòng nhạc Latin. Sân khấu cực lớn đầy sắc màu phủ kín mặt sân sẽ thổi bùng không khí náo nhiệt từ hơn 72.000 khán giả xem trực tiếp.

Các tín đồ “túc cầu giáo” trên toàn thế giới càng háo hức trông chờ World Cup 2026 khai hội bởi đây là kỳ World Cup lớn chưa từng có cả về quy mô, công nghệ lẫn trải nghiệm của người hâm mộ. Lần đầu tiên vòng chung kết World Cup mở rộng lên 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng đấu, tranh tài tổng cộng 104 trận suốt giải. Nhiều quốc gia nhỏ có cơ hội dự World Cup lần đầu như Cabo Verde, Curaçao, Jordan và Uzbekistan, tạo nên cột mốc lịch sử cho nền bóng đá nước nhà, đồng thời truyền cảm hứng cho các quốc gia khác sẽ được tranh tài ở vòng chung kết World Cup trong tương lai.

Giải đấu trải dài qua 16 thành phố của 3 nước, biến World Cup 2026 thành sự kiện bóng đá có phạm vi địa lý lớn nhất lịch sử. Các sân vận động cực lớn kiểu NFL, các khu lễ hội người hâm mộ (Fan Fest) xem bóng đá qua màn hình lớn ở các trung tâm thành phố, lượng khán giả mua vé vào sân xem trực tiếp dự kiến từ 5 - 7 triệu người. FIFA đẩy mạnh trải nghiệm số với game World Cup trên Netflix, tương tác thông tin đa nền tảng cho các fan… với tham vọng biến World Cup không chỉ là giải bóng đá mà trở thành hệ sinh thái giải trí toàn cầu.

Sân Estadio Azteca ở Mexico City – nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup rạng sáng 12/6

Màn khiêu vũ cuối của nhiều huyền thoại

Dẫu có rất nhiều điều mới mẻ đáng chờ đợi, song World Cup 2026 cũng dấy lên vài tranh cãi bởi không phải ai cũng thích thể thức có tới 48 đội thi đấu. Sẽ có nhiều trận chênh lệch thực lực, chất lượng vòng bảng có thể giảm cùng lo ngại, World Cup ngày càng “thương mại hóa” quá mức. Tuy vậy, nếu World Cup mùa hè này thành công, có nhiều bất ngờ trên sân cỏ, công nghệ giúp giải đấu mang tính toàn cầu nhiều hơn và phục vụ các cổ động viên tốt hơn thì sẽ chứng minh cho những cách tân của FIFA là đúng đắn.

Trên sân cỏ, nhà vô địch sẽ phải đá 8 trận thay vì 7 như trước, mang đến cơ hội đăng quang cho những đội tuyển có chiều sâu đội hình, linh hoạt xoay tua cầu thủ. Công nghệ bóng thông minh nâng cấp quả bóng chính thức mới mang tên “Trionda” dùng cảm biến chuyển động thời gian thực để hỗ trợ VAR, bắt việt vị bán tự động, xác định chạm tay nhanh hơn.

Giải đấu ở Bắc Mỹ còn là kỳ World Cup cuối của một “thế hệ huyền thoại” khi rất nhiều siêu sao lớn có thể đá World Cup cuối cùng của họ bao gồm Lionel Messi (Argentina, tham dự 6 kỳ World Cup), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, tham dự 6 kỳ World Cup), Luka Modrić (Croatia, tham dự 5 kỳ World Cup), Manuel Neuer (Đức, tham dự 5 kỳ World Cup)… Điều này khiến World Cup 2026 mang cảm giác bồi hồi như “lễ chia tay” của thế hệ vàng bóng đá hiện đại.

Trong tổng số 1.248 cầu thủ tham dự giải, những ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới nổi lên gồm Kylian Mbappé (Pháp), Julian Alvarez (Argentina), Harry Kane (Anh), Vinicius Junior (Brazil), Erling Haaland (Na Uy)… Quy luật “tre già măng mọc” cũng diễn ra ở World Cup 2026. Bên cạnh “màn khiêu vũ” của những siêu sao kỳ cựu thì giải đấu hứa hẹn là bệ phóng cho các tài năng trẻ tỏa sáng như Lamine Yamal, Pau Cubarsi (Tây Ban Nha), Endrick (Brazil), Kobbie Mainoo (Anh), Joao Neves (Bồ Đào Nha), Lennart Karl (Đức), Gilberto Mora (Mexico), Ibrahim Mbaye (Senegal)…

Kênh ESPN chọn ra danh sách các cầu thủ trẻ đáng xem nhất tại World Cup 2026 có tên Ibrahim Maza - cầu thủ gốc Việt của đội tuyển Algeria sinh năm 2006. Ibrahim Maza sinh ra tại Berlin (Đức), có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam, khoác áo đội tuyển Algeria từ năm 2024 và hiện được giới chuyên môn chờ đợi sẽ tạo dấu ấn tại World Cup 2026 khi Maza có cơ hội trực tiếp đối đầu với thần tượng Lionel Messi trong trận Algeria gặp Argentina (bảng J) lúc 8h ngày 17-6.

Nhà báo Trung Nghĩa và các CĐV Nhật Bản