Pháp dẫn đầu top 10 đội tuyển đắt giá nhất World Cup 2026

ANTD.VN - World Cup 2026 trở thành giải quốc tế có tổng giá trị đắt giá nhất lịch sử với hơn 17 tỉ euro, trong đó tuyển Pháp dẫn đầu với 1,48 tỷ euro.

Giải bóng đá vô địch thế giới - World Cup 2026 sẽ khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico từ ngày 11-6 tới.

Đây là mùa đầu tiên giải mở rộng lên 48 đội, biến World Cup 2026 trở thành giải quốc tế đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới với tổng giá trị hơn 17 tỉ euro.

Đội hình tuyển Pháp đắt giá nhất World Cup 2026

Trong đó, tuyển Pháp dẫn đầu với giá trị đội hình khoảng 1,48 tỷ euro nhờ sở hữu hàng loạt ngôi sao thế giới như Kylian Mbappe, Desire Doue, Eduardo Camavinga... Không chỉ là đội tuyển đắt giá nhất giải đấu, Pháp còn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Xếp ngay sau Pháp là tuyển Anh với giá trị khoảng 1,31 tỷ euro. HLV Thomas Tuchel đang sở hữu "thế hệ vàng" của Tam sư với những Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane...

Vị trí thứ ba thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha với tổng giá trị khoảng 1,27 tỷ euro, nổi bật là Lamine Yamal - ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới hiện tại với 358,1 triệu euro.

Tốp 10 đội bóng đắt giá nhất World Cup 2026

7 vị trí còn lại trong tốp 10 đội hình đắt giá nhất World Cup 2026 lần lượt là Đức (998 triệu euro), Bồ Đào Nha (972 triệu euro), Brazil (909 triệu euro), Hà Lan (833 triệu euro), Argentina (768 triệu euro), Na Uy (597 triệu euro) và Bỉ (548 triệu euro).

Tất nhiên, giá trị đội hình chỉ mang tính tham khảo, không phải thước đo tuyệt đối cho thành công trên sân cỏ. Lịch sử World Cup chứng kiến nhiều đội tuyển đánh bại đối thủ có giá trị đội hình vượt trội. Và đó chính là điều khiến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.