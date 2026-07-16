Hà Nội gỡ vướng, giao đất dịch vụ, đất ở cho hơn 22.000 trường hợp

ANTD.VN - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở để giải quyết vướng mắc trên địa bàn một số xã, phường.

Nghị quyết của HĐND TP thống nhất chủ trương thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở để giải quyết vướng mắc trên địa bàn một số xã, phường theo Tờ trình số 328/TTr-UBND ngày 14/7/2026 của UBND TP.

HĐND TP giao UBND TP chỉ đạo hoàn thiện phương án xử lý cụ thể, đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, nguyên tắc xử lý, trình tự, thủ tục và trách nhiệm tổ chức thực hiện; trong đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc; không mở rộng chính sách, không để lợi dụng chính sách, không làm phát sinh nội dung phức tạp mới và không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan; phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng giữa các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi; bảo đảm ổn định an ninh, trật tự xã hội, không làm phát sinh các điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp kéo dài.

Bảo đảm phù hợp với thực tiễn khách quan, hoàn cảnh lịch sử cụ thể; bảo đảm hài hòa lợi ích; không để lợi dụng tình hình để vi phạm pháp luật, vụ lợi; chặt chẽ về quy trình, trình tự, thủ tục và thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, giám sát…

Theo Tờ trình số 328/TTr-UBND của UBND TP, do yếu tố đặc thù về sáp nhập đơn vị hành chính từ năm 2008, trên địa bàn thành phố tồn tại nhiều dự án triển khai công tác thu hồi đất kéo dài qua nhiều thời kỳ và nhiều giai đoạn của chính sách, pháp luật đất đai.

Thực tế, các địa phương đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm có sự khác nhau, chính quyền địa phương các thời kỳ có các văn bản cam kết, thông báo đủ điều kiện giao đất dịch vụ, đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại các dự án.

Đến nay, sơ bộ tổng số vướng mắc trong công tác giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn thành phố khoảng 22.031 trường hợp (đã giao, tạm giao khoảng 11.751 trường hợp, chưa giao khoảng 10.280 trường hợp). Việc chậm giải quyết đã kéo dài nhiều năm, phát sinh khiếu nại, tố cáo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hiệu quả sử dụng đất.