Phú Quốc chuẩn bị 50.000 căn nhà ở xã hội và cho thuê đón 'làn sóng chuyên gia' đổ bộ

ANTD.VN -APEC 2027 tại Phú Quốc được kỳ vọng góp phần thúc đẩy kinh tế, kiến tạo “di sản sự kiện”, mở ra hàng nghìn cơ hội nghề nghiệp. Việc chuẩn bị quỹ nhà ở chất lượng là bước đi cần thiết để giữ chân nhân tài, tạo động lực phát triển bền vững cho đảo Ngọc.

Từ điểm đến sự kiện tới “thiên đường” lập nghiệp

Trong quy hoạch phát triển hiện đại, giá trị của một sự kiện quốc tế không chỉ được đo bằng số ngày diễn ra hội nghị hay lượng đại biểu tham dự, mà còn ở những “di sản” để lại: Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, dòng vốn được kích hoạt, cơ hội việc làm gia tăng và nguồn nhân lực chất lượng cao tìm đến chính là những lợi ích bền vững mà các địa phương hướng tới khi đăng cai các sự kiện quy mô lớn.

Tại Vương quốc Anh, sau Thế vận hội London 2012, những công trình và hệ thống hạ tầng được đầu tư tiếp tục trở thành động lực phát triển kinh tế của khu Đông London. Theo các báo cáo, riêng năm 2015, dư âm từ Olympic đã giúp nước Anh thu hút thêm khoảng 4 triệu lượt khách quốc tế, tạo ra 14.000 việc làm trong ngành du lịch và đóng góp khoảng 2,7 tỷ bảng Anh chi tiêu từ du khách trong ba năm sau sự kiện. Tại khu vực Công viên Queen Elizabeth, nơi từng là trung tâm Olympic, khoảng 110.000 việc làm đã được tạo ra trong năm 2017 và tăng thêm 40.000 lao động đến năm 2025, đóng góp lớn vào sự phát triển của địa phương.

Đó cũng là cách nhiều quốc gia nhìn nhận các sự kiện quốc tế: không phải đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một chu kỳ phát triển mới. Tại Việt Nam, Phú Quốc đang đứng trước cơ hội tương tự khi đăng cai APEC 2027.

APEC 2027 là cú hích thúc đẩy hàng loạt dự án quy mô chưa từng có tiền lệ tại Nam đảo, do Tập đoàn Sun Group triển khai: mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tuyến tàu điện nhẹ LRT đầu tiên tại Việt Nam, Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, Bệnh viện Mặt Trời, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thương mại và nhiều công trình hạ tầng hiện đại khác.

Theo Sun Group, hiện hơn 17.000 công nhân, kỹ sư đang làm việc ngày đêm trên các đại công trường. Trước, trong và sau APEC, nhu cầu nhân lực sẽ không dừng lại ở lĩnh vực xây dựng mà mở rộng sang y tế, du lịch, hàng không, logistics, giáo dục, công nghệ, vận hành đô thị và tổ chức sự kiện.

Cơ hội nghề nghiệp đang rộng mở với hàng chục nghìn lao động trong nước và quốc tế. Song, vấn đề an cư, ổn định cuộc sống cũng là vấn đề người lao động quan tâm, đặc biệt là nguồn nhân lực quốc tế, chất lượng cao.

“Tôi yêu công việc, không gian sống ở đây và dự định sẽ tiếp tục gắn bó với đảo Ngọc sau APEC 2027. Tôi mong muốn có một căn hộ phù hợp với khả năng tài chính để đón gia đình vào ở cùng, có an cư mới lạc nghiệp được”, anh Nguyễn Quốc Dũng (quê An Giang) – kỹ sư công trường dự án Trung tâm hội nghị APEC chia sẻ.

50.000 căn nhà ở xã hội và cho thuê “đi trước, đón đầu”

Hiểu rõ tâm tư người lao động, Tập đoàn Sun Group đã khởi động chương trình phát triển gần 50.000 căn nhà ở xã hội và cho thuê quy mô 55ha, tại Khu đô thị An Thới ngay khi đảo Ngọc bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho APEC 2027. Đây không chỉ là sự gia tăng nguồn cung nhà ở, mà là bước chuẩn bị sớm cho một lực lượng lao động mới sẽ đến làm việc trong tương lai gần.

Theo định hướng quy hoạch, tổ hợp nhà ở tiếp giáp trục ĐT.975, gần kề hệ sinh thái vui, giải trí tỷ đô của Tập đoàn Sun Group tại Thị trấn Hoàng Hôn. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị “15 phút”, nơi mọi nhu cầu thiết yếu, vui chơi của cư dân đều nằm trong khoảng cách đi bộ. Đặc biệt, chỉ khoảng 28% diện tích dự án được dành cho xây dựng, phần lớn quỹ đất được ưu tiên cho cây xanh, mặt nước và không gian công cộng nhằm tạo môi trường sống thông thoáng, bền vững. Xung quanh là sự hiện hữu của hệ thống trường học, bệnh viện, công viên, và các không gian sinh hoạt cộng đồng, hình thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh thay vì đơn thuần là một khu nhà ở.

Cách tiếp cận này phản ánh tư duy quy hoạch của các mô hình nhà ở công cộng thế hệ mới tại Singapore. Với người trẻ ngày nay, đặc biệt là đội ngũ lao động tri thức, quyết định lựa chọn nơi làm việc không còn chỉ dựa vào mức thu nhập mà còn phụ thuộc vào khả năng tiếp cận một môi trường sống xanh, tiện nghi, thuận tiện cho bản thân và gia đình.

“Việc phát triển đồng thời những dự án đẳng cấp quốc tế với nhà ở xã hội thể hiện tư duy phát triển cân bằng, lấy con người làm trung tâm. Nhà ở xã hội ở đây không chỉ là nơi để ở mà được quy hoạch như một đô thị nhỏ với hệ sinh thái, cảnh quan – điều rất hiếm thấy ở các dự án cùng phân khúc”, TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, nhận định.

Phối cảnh nhà ở xã hội và các hạng mục hạ tầng đô thị - Khu đô thị An Thới, Phú Quốc

Cũng theo TS Thành, sau APEC 2027, tài sản quý giá nhất với địa phương chính là nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao lựa chọn gắn bó, cống hiến cho tương lai đảo Ngọc. Nếu sự kiện quốc tế là “điều kiện cần”, thì chương trình phát triển 50.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê là “điều kiện đủ” để giữ chân nhân tài, góp phần đưa Phú Quốc “bay cao” trong giai đoạn phát triển mới.