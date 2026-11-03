Hà Nội: Không để dịch sốt xuất huyết phát sinh từ mỗi gia đình

ANTD.VN - Từ đầu năm 2026 đến ngày 30/10, Hà Nội ghi nhận 5.839 ca sốt xuất huyết tại 121 phường, xã. Dù số mắc giảm so với trung bình 5 năm, nguy cơ dịch lan rộng vẫn hiện hữu, đòi hỏi người dân duy trì việc diệt muỗi, diệt bọ gậy ngay tại gia đình.

Nhiều ổ dịch vẫn hoạt động

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (CDC) Hà Nội, trong tuần từ ngày 23/10 đến 30/10, toàn thành phố ghi nhận 550 ca sốt xuất huyết tại 97 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm, số mắc là 5.839 trường hợp tại 121 phường, xã, không có ca tử vong.

So với trung bình giai đoạn 2021-2025 (10.802 ca), số mắc giảm 4.963 trường hợp. Tuy nhiên, trong tuần, TP ghi nhận thêm 12 ổ dịch mới. Tính từ đầu năm, Hà Nội có 241 ổ dịch, hiện còn 28 ổ dịch đang hoạt động.

Ngoài sốt xuất huyết, dịch tay chân miệng cũng diễn biến đáng chú ý. Trong tuần, thành phố ghi nhận 175 ca, nâng tổng số mắc từ đầu năm lên 6.572 trường hợp. Bên cạnh đó, ghi nhận thêm 2 ca sởi và 2 ca ho gà.

Hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng. Ảnh: CDC Hà Nội

CDC Hà Nội đang phối hợp với các địa phương giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh, khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường tại những khu vực có nguy cơ cao nhằm hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng.

Phòng bệnh phải bắt đầu từ mỗi gia đình

Cũng theo CDC Hà Nội, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi vằn. Đáng chú ý, nơi muỗi sinh sản có thể xuất hiện ngay trong những vật dụng quen thuộc của mỗi gia đình.

Qua giám sát tại tổ 2 Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, lực lượng chức năng phát hiện một số dụng cụ chứa nước chưa được vệ sinh thường xuyên tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Rực, dù khu dân cư đã ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết. Những vật dụng này có thể trở thành nơi muỗi đẻ trứng, phát sinh lăng quăng, bọ gậy.

Tại các địa phương, trạm y tế phối hợp với chính quyền và tổ dân phố tổ chức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất tại khu vực nguy cơ. Riêng phường Đại Mỗ, các chiến dịch được duy trì hằng tuần, tập trung vào khu vực có ca bệnh, ổ dịch cũ và công trường xây dựng. Tại xã Dân Hòa, lực lượng y tế cũng tăng cường rà soát điểm nguy cơ, hướng dẫn từng hộ gia đình loại bỏ nơi muỗi sinh sản.

Theo TS.BS Đào Hữu Thân - Phó Giám đốc CDC Hà Nội, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và tránh muỗi đốt. Mỗi gia đình cần dành ít nhất 10 phút mỗi tuần kiểm tra các dụng cụ chứa nước; Thường xuyên thau rửa, đậy kín bể nước, thay nước lọ hoa, lật úp vật dụng không sử dụng và thả cá vào bể cảnh phù hợp để diệt bọ gậy.

Người dân cần phối hợp với chính quyền, trạm y tế trong các đợt vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất phòng dịch; chủ động ngủ màn, sử dụng biện pháp tránh muỗi đốt. Khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, xuất huyết dưới da hoặc dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

“Kiểm soát sốt xuất huyết không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà cần sự chủ động của từng người dân. Duy trì thói quen diệt muỗi, diệt bọ gậy hằng tuần chính là giải pháp thiết thực để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh ngay từ cộng đồng” - BS Đào Hữu Thân khuyến cáo.