Bệnh viện Đông Đô cùng UBND phường Kim Liên: Viết tiếp hành trình tri ân, chăm sóc sức khỏe cho người có công

ANTD.VN - Bệnh viện Đông Đô phối hợp UBND phường Kim Liên, Hà Nội tổ chức chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí dành cho các bác thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với Cách mạng trên địa bàn.

Chương trình được diễn ra từ ngày 8/7/2026 đến hết ngày 10/7/2026. Mỗi ngọn đèn hòa bình hôm nay đều được thắp lên từ những hy sinh, cống hiến vĩ đại của thế hệ cha anh đi trước. Ý thức sâu sắc được điều đó, tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đông Đô mong muốn thông qua hoạt động này để gửi gắm tình cảm, sự kính trọng và lời tri ân thiết thực nhất bằng những hành động chăm sóc sức khỏe dốc lòng, chu đáo.

Bệnh viện Đông Đô phối hợp UBND phường Kim Liên, Hà Nội tổ chức chương trình khám bệnh và tư vấn sức khỏe miễn phí dành cho các bác thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ

15 năm một chặng đường: Gắn kết chuyên môn với phụng sự cộng đồng

Để mang lại sự an tâm và chăm sóc tốt nhất cho các bác, các cô chú thuộc đối tượng chính sách, Bệnh viện Đông Đô đã chuẩn bị chu đáo cả về nguồn lực chuyên môn lẫn không gian thăm khám, tập trung vào 3 giá trị cốt lõi.

Tầm soát chuyên sâu bằng sự thấu hiểu: Sử dụng trang thiết bị y học hiện đại để kiểm tra, phân tích các chỉ số tổng quát, giúp phát hiện sớm và đưa ra giải pháp chăm sóc hiệu quả cho các bệnh lý mãn tính – những căn bệnh tuổi già thường trở trời theo năm tháng.

Tư vấn tận tình, chủ động: Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trực tiếp trò chuyện, lắng nghe chia sẻ để hướng dẫn chi tiết về chế độ dinh dưỡng, lối sống sinh hoạt và cách tự chăm sóc tại nhà, giúp các bác dễ dàng làm chủ sức khỏe của mình.

Phục vụ bằng cả trái tim: Toàn thể nhân viên y tế tham gia chương trình với sự ân cần, kính trọng như chăm sóc chính người thân trong gia đình, mang đến một không gian thăm khám ấm áp, thân thiện và ngập tràn tình yêu thương.

15 năm một chặng đường: Gắn kết chuyên môn với phụng sự cộng đồng

Hoạt động phối hợp cùng UBND phường Kim Liên lần này là một dấu ấn đẹp trên hành trình 15 năm hình thành và phát triển của Bệnh viện Đông Đô – nơi y đức luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội.

Hoạt động phối hợp cùng UBND phường Kim Liên lần này là một dấu ấn đẹp trên hành trình 15 năm hình thành và phát triển của Bệnh viện Đông Đô – nơi y đức luôn song hành cùng trách nhiệm xã hội.

Ban tổ chức trao quà cho các gia đình thương binh,liệt sĩ

Đây là hoạt động thường niên được Bệnh viện Đông Đô nâng niu và duy trì đều đặn qua các năm

"Đây là hoạt động thường niên được Bệnh viện Đông Đô nâng niu và duy trì đều đặn qua các năm, đã trở thành một nét đẹp văn hóa ăn sâu vào tiềm thức của mỗi nhân viên. Đóng góp nguồn lực y tế chất lượng cao để chăm sóc các bậc tiền bối không chỉ là nghĩa vụ, mà là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Đó là cách chúng tôi gìn giữ ngọn lửa truyền thống và xây dựng một nền tảng y tế đa thế hệ vững bền bằng tình yêu thương", đại diện Ban Lãnh đạo Bệnh viện Đông Đô chia sẻ.

Bệnh viện Đông Đô tự hào là một trong những địa chỉ y tế đa khoa uy tín hàng đầu tại Hà Nội. Trên hành trình 15 năm tận tụy, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ hiện đại, luôn kiên định với sứ mệnh là "điểm tựa yêu thương" của cộng đồng thông qua những hành trình thiện nguyện và an sinh xã hội đầy tính nhân văn.

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Địa chỉ: số 5 Xã Đàn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội

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