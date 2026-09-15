Tân sinh viên chuyển trường, đi du học làm thủ tục nghĩa vụ quân sự thế nào?

Thời điểm nhập học, sinh viên phải hoàn thiện khá nhiều giấy tờ nên hồ sơ nghĩa vụ quân sự đôi khi bị để lại sau cùng. Rắc rối thường xuất hiện khi trường mới yêu cầu giấy chuyển đăng ký hoặc người học chuẩn bị ra nước ngoài nhưng chưa biết việc tạm hoãn trước đây còn giá trị hay không.

Điều đầu tiên cần hiểu là chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự và tạm hoãn gọi nhập ngũ là hai thủ tục khác nhau. Hoàn thành thủ tục này không có nghĩa sinh viên mặc nhiên được giải quyết thủ tục còn lại.

Hình minh họa.

Chuyển trường phải làm gì với đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Theo quy định hiện hành, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi được gọi vào học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc trường đại học phải làm thủ tục chuyển đăng ký đến cơ sở giáo dục. Việc này có thể được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến tại cơ quan nơi công dân đã đăng ký trước đó.

Khi thôi học, sinh viên phải chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự trở lại nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Nhà trường cũng có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn sinh viên thực hiện việc đăng ký và chuyển đăng ký theo quy định.

Trường hợp trước đây sinh viên chưa chuyển đăng ký đến trường cũ, sau đó nghỉ học và trúng tuyển một trường đại học khác, người học nên đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú để được kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn giải quyết.

Trước khi làm thủ tục, sinh viên nên chuẩn bị giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận nhập học của trường mới cùng những giấy tờ chứng minh quá trình học tập trước đó. Thành phần hồ sơ cụ thể cần được đối chiếu với yêu cầu của cơ quan quân sự địa phương.

Đáng lưu ý, việc được cấp giấy chuyển đăng ký không đồng nghĩa sinh viên chắc chắn được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Đây chỉ là thủ tục nhằm bảo đảm thông tin nghĩa vụ quân sự được quản lý đúng nơi.

Đi du học không đồng nghĩa đương nhiên được tạm hoãn

Pháp luật quy định học sinh đang học phổ thông, sinh viên đại học hệ chính quy và sinh viên cao đẳng hệ chính quy có thể được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Với người đã thôi học một trường đại học trong nước và chuẩn bị đi du học, visa hoặc thư mời nhập học chưa phải là quyết định tạm hoãn. Công dân cần nộp đơn đề nghị cùng giấy tờ liên quan qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã sẽ xét duyệt hồ sơ, tổng hợp danh sách và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định. Chỉ khi có kết quả giải quyết chính thức, công dân mới có căn cứ xác định mình thuộc diện được tạm hoãn.

Trường hợp đã từng được tạm hoãn khi học tại một trường trong nước, sau đó nghỉ học, chuyển trường hoặc đi học lại cùng trình độ càng không nên tự hiểu rằng thời gian tạm hoãn sẽ được tính lại từ đầu. Quy định hiện hành giới hạn trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ; hồ sơ của từng người phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét cụ thể.

Để tránh cập rập, sinh viên nên làm thủ tục ngay khi nhận giấy báo nhập học, có quyết định chuyển trường hoặc hoàn tất kế hoạch du học. Đồng thời, cần giữ bản sao hồ sơ đã nộp, theo dõi kết quả và vẫn chấp hành các thông báo của cơ quan quân sự trong thời gian chờ giải quyết.