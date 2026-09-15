Bộ Công an công bố Quyết định thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu

ANTD.VN - Ngày 15/9/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ công bố Quyết định thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu; các Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức đảng và công tác đảng viên; các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Dự buổi Lễ có đồng chí Thiếu tướng Hồ Văn Hương, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ và lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Các đại biểu dự Lễ công bố.

Tại buổi Lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo và công bố thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu; các Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức đảng và công tác đảng viên; các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Căn cứ Nghị định số 10/2026/NĐ-CP ngày 10/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, theo đó hợp nhất Cục Công nghệ thông tin và Cục Viễn thông và Cơ yếu thành Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định của Bộ Công an về điều động giữ chức vụ Cục trưởng và Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu đối với các đồng chí lãnh đạo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chúc mừng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu.

Triển khai Nghị định của Chính phủ và Quyết nghị của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 157 ngày 14/9/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu; đồng thời ban hành các Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Quyết định về công tác cán bộ, Quyết định kiện toàn tổ chức đảng và đảng viên của Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu. Tổ chức bộ máy gồm 12 đơn vị cấp phòng. Đồng chí Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu…

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu thực hiện nghi lễ tuyên thệ dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc.

Phát biểu tại Lễ công bố, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc sáp nhập Cục Viễn thông và Cơ yếu và Cục Công nghệ thông tin thành lập Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức. Bản chất nhằm tạo ra tổ chức đủ mạnh, tinh gọn với cơ chế vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đủ năng lực, nguồn lực để triển khai nhanh, sớm đạt được các mục tiêu về viễn thông cơ yếu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành Công an đã xác định, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bối cảnh kỷ nguyên lượng tử và mối đe dọa “tận thế mã hóa” đang đến gần.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Lễ công bố.

Để hoàn thành xuất sắc trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công nghệ thông tin và Cơ yếu Công an nhân dân (CAND) trong kỷ nguyên mới để thống nhất quyết tâm, quyết liệt hành động, sớm về đích với các kết quả cụ thể đo đếm được… Theo quan điểm, chủ trương của Đảng, tư duy công nghệ thông tin và Cơ yếu CAND trong kỷ nguyên mới phải mở rộng, công tác công nghệ thông tin và Cơ yếu CAND có tầm quan trọng đặc biệt, không chỉ phục vụ chuyển đổi số ngành Công an, mà phải tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chủ trương chiến lược của Đảng, trước hết là các mục tiêu về đổi mới mô hình phát triển đất nước, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Toàn cảnh Lễ công bố.

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu triển khai quyết liệt ngay một số công tác trọng tâm. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ công tác cơ yếu CAND. Đổi mới mạnh mẽ công tác ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng hạ tầng số ngành Công an từ Bộ đến Công an cấp xã, đáp ứng cao nhất yêu cầu chuyển đổi số ngành Công an…

Tập trung bắt tay ngay các công tác xây dựng Đảng, xây dựng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng người, đúng việc. Quan tâm chăm lo chế độ, chính sách, động viên đời sống vật chất, tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm cống hiến, đoàn kết vượt khó, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tin tưởng giao phó.

Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, mỗi lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu sẽ thống nhất nhận thức về trách nhiệm vinh quang trong kỷ nguyên mới, đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bản lĩnh người Công an cách mệnh, quyết tâm gấp mười, hành động gấp trăm, gia tăng đóng góp thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Nhân dân đã tin cậy giao phó.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dự Lễ công bố.

Thay mặt tập thể Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu, Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Cục trưởng bày tỏ sự cảm ơn tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các bộ, ngành Trung ương và Ban Cơ yếu Chính phủ, sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để Cục Công nghệ thông tin và Cơ yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong những năm qua và tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

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