Công an Hà Nội quán triệt nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV

ANTD.VN - Sáng 15-9, Đảng bộ Công an TP Hà Nội tổ chức kết nối trực tuyến tham dự hội nghị của Thành ủy Hà Nội, quán triệt và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV cùng các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì. Tại điểm cầu trụ sở Công an TP Hà Nội và các điểm cầu nhánh, toàn bộ cán bộ chủ chốt, cán bộ chiến sĩ có mặt từ sớm để theo dõi trực tiếp các nội dung triển khai.

Hệ thống truyền hình trực tuyến kết nối thông suốt từ hội trường lớn Công an TP Hà Nội đến các phòng nghiệp vụ và công an xã, phường.

Tại hội trường lớn Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP cùng chỉ huy các đơn vị trực thuộc dự, chỉ đạo điểm cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền và Đại tá Nguyễn Đức Long theo dõi nội dung quán triệt tại hàng ghế danh dự điểm cầu Công an TP Hà Nội.

Toàn cảnh hội trường Công an thành phố trong giờ khai mạc hội nghị trực tuyến sáng 15-9.

Các đại biểu theo dõi sát các nhóm vấn đề trọng tâm trong văn kiện, tập trung vào những mục tiêu phát triển Thủ đô và các yêu cầu đặt ra cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn mới.

Chỉ huy các phòng nghiệp vụ theo dõi, nghiên cứu từng văn bản chỉ đạo của Thành ủy phát trên màn hình trực tuyến.

Cán bộ, chiến sĩ tham dự hội nghị ghi nhận các nhóm chỉ tiêu công tác được phổ biến.

Không khí học tập, quán triệt nghiêm túc

Các đại biểu theo dõi phần quán triệt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP về Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 “Về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”

Cùng thời điểm, tại trụ sở các đơn vị đặc thù, các điểm cầu nhánh duy trì quân số tập trung cao độ để tiếp nhận thông tin chỉ đạo xuyên suốt từ lãnh đạo thành phố.

Tại điểm cầu ở công an các xã, phường, quân số đảm bảo đầy đủ, sẵn sàng từ 7h30

Tại các điểm cầu ở các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường ghi nhận quân số tham gia học tập nghị quyết đầy đủ.