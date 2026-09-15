Công an Hà Nội quán triệt nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV

ANTD.VN - Sáng 15-9, Đảng bộ Công an TP Hà Nội tổ chức kết nối trực tuyến tham dự hội nghị của Thành ủy Hà Nội, quán triệt và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV cùng các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị.
Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì. Tại điểm cầu trụ sở Công an TP Hà Nội và các điểm cầu nhánh, toàn bộ cán bộ chủ chốt, cán bộ chiến sĩ có mặt từ sớm để theo dõi trực tiếp các nội dung triển khai.
Tại hội trường lớn Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP cùng chỉ huy các đơn vị trực thuộc dự, chỉ đạo điểm cầu.
Các đại biểu theo dõi sát các nhóm vấn đề trọng tâm trong văn kiện, tập trung vào những mục tiêu phát triển Thủ đô và các yêu cầu đặt ra cho nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn mới.
Cùng thời điểm, tại trụ sở các đơn vị đặc thù, các điểm cầu nhánh duy trì quân số tập trung cao độ để tiếp nhận thông tin chỉ đạo xuyên suốt từ lãnh đạo thành phố.