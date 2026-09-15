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Cảnh sát đường thủy tuần tra kiểm soát, bảo đảm an toàn trên các tuyến sông

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K.H

ANTD.VN - Sáng 15/9/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã ra quân thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa của Thủ đô.

Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội về việc tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT và TTXH đường thủy, Phòng CSGT Hà Nội đã yêu cầu các đội địa bàn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến, địa bàn phụ trách.

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Sáng ngày 15/9/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã ra quân thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa của Thủ đô.
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Theo đó lực lượng Cảnh sát đường thủy tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm tại các địa bàn giáp ranh, phức tạp, điểm nóng, tiềm ẩn vi phạm tại các bến, bãi, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, dọc sông; nhất là thời gian vào ban đêm, ngày nghỉ; chủ động phát hiện ngăn chặn và xử lý kiên quyết triệt để các hành vi vi phạm như các phương tiện thủy không có đăng ký, đăng kiểm, các phương tiện hoán cải, lắp đặt các thiết bị bơm hút, phương tiện vận chuyển cát sỏi không có hóa đơn chứng từ hợp pháp và các hành vi vi phạm khai thác vận chuyển tiêu thụ cát sỏi trái phép trên tuyến đường thủy nội địa do đơn vị quản lý.

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Đội Cảnh sát đường thủy số 2 kiểm tra tại bến phà Văn Đức.

Ghi nhận trong sáng 15/9, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã đồng loạt triển khai các hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến sông trọng điểm.

Tại bến phà Văn Đức, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 tổ chức kiểm tra điều kiện hoạt động của bến, phương tiện chở khách, trang thiết bị cứu sinh, cứu hộ và việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết: Thực hiện cao điểm, lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT đường thủy, nhất là các vi phạm liên quan đến điều kiện an toàn của phương tiện, bến bãi và việc chấp hành quy định cứu sinh, cứu hộ.

Song song với công tác bảo đảm TTATGT, lực lượng chức năng tập trung phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến đường thủy, nhất là tội phạm kinh tế, môi trường và các hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

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Lực lượng Cảnh sát đường thủy sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT đường thủy
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Cùng với việc triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm TTATGT đường thủy, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với chủ bến bãi, người điều khiển phương tiện vận tải thủy nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về TTATGT.

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Đội Cảnh sát đường thủy số 2 hỗ trợ áo phao cho các chủ bến đò

Bên cạnh đó để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy, thời gian qua đơn vị đã hỗ trợ hàng trăm áo phao cho người dân, chủ phương tiện và các bến khách, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên các tuyến sông của Thủ đô.

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#Cảnh sát đường thủy Hà Nội

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