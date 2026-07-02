Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được khen thưởng

ANTD.VN - Ngày 2/7/2026, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới tổ chức công bố, trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.
Để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương cho nhiều tập thể, cá nhân; đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân thuộc Bộ Công an.