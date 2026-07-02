Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được khen thưởng

ANTD.VN - Ngày 2/7/2026, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới tổ chức công bố, trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.