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Chính trị - Xã hội

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được khen thưởng

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Xuân Công

ANTD.VN - Ngày 2/7/2026, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới tổ chức công bố, trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Để ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng thưởng Huân chương cho nhiều tập thể, cá nhân; đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 1 cá nhân thuộc Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng 3 cá nhân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng 3 cá nhân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu, chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng 01 cá nhân; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng 2 tập thể, 2 cá nhân; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng 5 tập thể; trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng 1 cá nhân vì có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhì tặng 01 cá nhân; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng 2 tập thể, 2 cá nhân; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng 5 tập thể; trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng 1 cá nhân vì có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng 6 cá nhân; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng 6 cá nhân; trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng 2 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba tặng 3 tập thể; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 1 tập thể, 1 cá nhân; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 1 cá nhân; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng 2 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba tặng 3 tập thể; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng 1 tập thể, 1 cá nhân; trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 1 cá nhân; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

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Từ khóa:

#Bộ Công an

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