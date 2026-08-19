Ra vào Thủ đô thế nào dịp nghỉ Lễ Quốc khánh để hạn chế tắc đường?

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện ra vào Thủ đô dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 tới đây để hạn chế tối đa tình trạng tắc đường.

Nhằm mục đích phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của TP, đặc biệt trên các trục đường QL1, QL5, QL6, QL.32, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, trục đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông cụ thể như sau:

Hướng các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa…) có thể đi theo các hướng sau:

- Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân– Cầu Giẽ.

- Trung tâm Hà Nội đi đường QL1 cũ: Giải Phóng – Ngọc Hồi – quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên.

- Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung) – ngã ba Ba La đi đường 21B – QL38 để ra QL1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

- Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung) – rẽ trái đi đường Phùng Hưng – đến đường trục phía Nam – rẽ trái đường tỉnh 427B – ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

- Quốc lộ 6 đi thị trấn Xuân Mai – đi đường Hồ Chí Minh – đường 21B.

Hà Nội điều tiết giao thông các tuyến cửa ngõ vào Trung tâm để hạn chế tắc đường dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Hướng các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi về TP Hà Nội có thể đi theo các hướng sau:

Nhằm giảm tải lưu lượng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, các phương tiện có thể đi theo các hướng sau để vào TP Hà Nội:

- Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ: đi đường TL494 – QL21B – QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

- Tại nút giao Vực Vòng trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đi theo 2 hướng sau:

+ Rẽ trái đi QL38 – QL21B – QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

+ Rẽ phải đi QL38 – qua cầu Yên Lệnh – QL39A – đường tỉnh 379 – nút giao với đường Vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

- Tại nút giao Vạn Điểm: rẽ trái đi QL1 – đường tỉnh 429 – QL21B - QL6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

- Tại nút giao Thường Tín: đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam – đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

- Đường Vành đai 3 – cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

- Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – QL18 đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

- Cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập – Ngô Gia Tự - cầu Đuống – đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

- Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – QL18 đi cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

- Cầu Thăng Long – Võ Văn Kiệt – QL2 vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

- Cầu Thăng Long – tỉnh lộ 23 – đường Mê Linh đi Quốc lộ 2.

- Cầu Thăng Long – cầu vượt Nam Hồng – đường 23 – Quốc lộ 2 – đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

- Đường QL3 – đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

- Đường QL32 đi Phú Thọ.

Hướng các phương tiện từ Thành phố Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

- Đại lộ Thăng Long – đường Tản Lĩnh – Yên Bài – cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình.

- Đường QL6 – xã Xuân Mai – Phú Thọ.

- Đường QL32 đi Phú Thọ.

Hướng các phương tiện từ TP Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

- Đường Cổ Linh – nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

- Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng.

- Đường QL5 cũ (Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương.

- Cầu Thanh Trì – đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – đi quốc lộ 18.