Camera AI tại Hà Nội phát hiện hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ

ANTD.VN - Nhờ "mắt thần" AI tại gần 5.000 nút giao trên địa bàn Hà Nội, chỉ trong một tháng, đã có hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ đã được ghi nhận.

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 15/7 đến ngày 14/8/2026, lực lượng CSGT đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đa số người dân đều đã chấp hành đèn tín hiệu giao thông nhờ "sự vào cuộc" giám sát của hệ thống camera AI

Trong thời gian trên, lực lượng CSGT và cảnh sát trật tự đã phát hiện, xử lý 49.568 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tạm giữ 8.347 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 299 trường hợp và thực hiện trừ điểm giấy phép lái xe đối với 5.301 trường hợp.

Vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm các lỗi giao thông dù đã được tuyên truyền

Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tiếp tục phát huy hiệu quả. Hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát hiện hơn 12.800 phương tiện có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý trực tiếp 410 trường hợp và gửi thông báo xử phạt nguội đối với 12.460 chủ phương tiện.

Trên 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn được phát hiện

Qua công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 6.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 2.746 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định; 1.540 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; hơn 9.400 trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định và hơn 11.200 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ tăng lên từ 10 đến 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Camera AI đã phát hiện có tới hơn 1.500 trường hợp vượt đèn đỏ

Đối với người điều khiển ô tô, hành vi vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ từ 20 đến 22 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kết hợp giữa xử lý trực tiếp và xử phạt thông qua hệ thống camera giám sát, nguồn tin do người dân cung cấp;

Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về phương tiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.