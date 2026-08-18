Bộ Xây dựng yêu cầu báo cáo kịp thời kết quả điều tra sự cố chuyến bay VN34 từ Đức về Việt Nam

ANTD.VN -Bộ Xây dựng yêu cầu nhà chức trách hàng không Việt Nam phải cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận; báo cáo kịp thời kết quả điều tra của Nhà chức trách điều tra sự cố tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức về chuyến bay VN34.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) về sự cố chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich (Đức).

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã nhận được văn bản báo cáo sự cố của Cục Hàng không Việt Nam chuyến bay VN34 của Vietnam Airlines.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không và không để xảy ra các sự cố tương tự, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines khẩn trương thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan khác có liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định;

Chuyến bay VN34 từ Đức về Việt Nam đã gặp sự cố, tàu bay phải xả nhiên liệu và quay trở lại hạ cánh tại sân bay Munich

Cùng với đó, Cục Hàng không phải tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay đối với các hãng hàng không Việt Nam;

Cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận;

Báo cáo kịp thời kết quả điều tra của Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các biện pháp khắc phục phòng ngừa sự cố nêu trên.

Với Vietnam Airlines, Bộ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức, nhà sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố;

Tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay;

Thực hiện nghiêm các nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách bị ảnh hưởng.