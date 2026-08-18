Sẽ định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình của thiết bị UAV

ANTD.VN -Sau 2 vụ thiết bị UAV và sáo diều xâm nhập sân bay Tân Sơn Nhất gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động bay, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương có sân bay siết chặt quản lý, đồng thời phấn đấu đến 2030 sẽ định danh số, cấp phép điện tử thiết bị UAV.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, báo chí đã có bài viết phản ánh về "sự cố thiết bị bay không người lái xâm nhập vùng trời làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay Tân Sơn Nhất".

Về việc này, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các Bộ ngành địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu trên theo thẩm quyền và đề xuất các nội dung vượt thẩm quyền để bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay trong thời gian vừa qua.

Khẩn trương nghiên cứu, triển khai ngay các phương án đối phó với hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay, không để xảy ra các sự cố tương tự trong thời gian tới.

Kíp trực điều hành không lưu sân bay Tân Sơn Nhất

Hoàn thiện quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không. Đề xuất tổ chức cuộc họp của Uỷ ban trong thời gian sớm nhất để phân công nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành và thống nhất các phương án, giải pháp phòng ngừa. Xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái và các vật thể khác.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp để tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thiết bị bay không người lái trong nước.

Quản lý, giám sát việc sử dụng thiết bị bay không người lái thông qua việc cấp phép điều khiển phương tiện bay và cấp phép phương tiện bay.

Rà soát, yêu cầu khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái, phấn đấu đến năm 2030 toàn bộ phương tiện bay không người lái trong nước được định danh số, cấp phép điện tử và giám sát hành trình theo thời gian thực.

Công bố công khai vùng, khu vực cấm bay đối với các thiết bị bay không người lái để các tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay không người lái biết, thực hiện. Nghiên cứu, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện, quy định về nhập khẩu, tạm nhập tái xuất thiết bị này.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Trong đó rà soát kỹ các nội dung quy định về hành vi vi phạm và chế tài xử lý trong các hoạt động liên quan đến hoạt động bay trái phép của phương tiện bay không người lái, bảo đảm khả thi, hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát trên địa bàn xác định tổ chức, cá nhân tự ý sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng bất hợp pháp thiết bị bay không người lái, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngăn ngừa, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay và các cảng hàng không, sân bay trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, tối 11/8, hai thiết bị UAV xuất hiện gần khu vực cấm bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã khiến sân bay đông đúc bậc nhất cả nước này đình trệ hoạt động trong hơn 2 giờ đồng hồ, 73 chuyến bay đã bị ảnh hưởng.

Ngay sau đó, tối 13/8, 3 chiếc sáo diều có gắn đèn nhấp nháy đã xuất hiện ở khu vực gần đường băng Tân Sơn Nhất đã khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng.