Taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ chỉ được lưu thông 1 chiều trên phố Khâm Thiên vào giờ cao điểm

ANTD.VN -Từ ngày 21/8, xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi chỉ được lưu thông 1 chiều trên phố Khâm Thiên vào 2 khung giờ cao điểm trong ngày.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án phân luồng phương tiện trên phố Khâm Thiên, áp dụng từ cuối tuần này ngày 21/8.

Theo đó, liên ngành Sở Xây dựng, Phòng cảnh sát giao thông – CATP, UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan đã thống nhất về việc điều chỉnh tổ chức giao thông phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cụ thể, “cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái” hoạt động trong các khung giờ cao điểm sáng từ 6h00’ - 9h00’ (trừ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật) theo chiều và đoạn từ Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn.

“Cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái” hoạt động trong các khung giờ cao điểm chiều từ 16h00’ - 19h30’ (trừ ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật) theo chiều và đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa.

Xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ chỉ được lưu thông 1 chiều trên phố Khâm Thiên trong khung giờ cao điểm

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn, các biển báo hướng dẫn từ xa tại các đường giao với phố Khâm Thiên cho phù hợp theo phương án tổ chức giao thông Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông – CATP điều chỉnh pha đèn hiệu giao thông trên tuyến và tại nút giao các nút lân cận cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông phố Khâm Thiên và lưu lượng phương tiện khi điều chỉnh tổ chức giao thông;

Theo dõi, đánh giá giao thông trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng CSGT- CATP bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông;

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao…