Người dân thực hiện thủ tục qua VNeID được miễn, giảm lệ phí trước bạ nhà đất, xe ô tô

ANTD.VN -Theo quy định mới nhất, cơ quan chức năng không được yêu cầu người dân nộp lại giấy tờ đã tích hợp trên VNeID, đồng thời cá nhân thực hiện thủ tục qua VNeID được miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực từ ngày 28/9/2026 quy định, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và các hoạt động khác phải khai thác, sử dụng danh tính điện tử, thông tin và giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia.

Đặc biệt, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao những giấy tờ, tài liệu đã tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia.

Việc khai thác, sử dụng danh tính điện tử phải bảo đảm bí mật thông tin tài khoản định danh điện tử; tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn và bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

Trong khi đó, quy định hiện hành (Nghị định 69/2024/NĐ-CP) chỉ nêu cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng danh tính điện tử phải bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử và tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chưa xác định rõ trách nhiệm phải khai thác giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng, đồng thời chưa cấm việc yêu cầu người dân, tổ chức tiếp tục nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao giấy tờ đó.

Ngoài nội dung trên, theo Nghị định 320/2026, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến qua ứng dụng định danh quốc gia được miễn, giảm phí, lệ phí.

Việc miễn, giảm thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Bộ Tài chính căn cứ kiến nghị, đề án của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố để trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền mức miễn, giảm cụ thể.

Trong khi đó, theo Thông tư số 117/2026/TT-BTC vừa được ban hành, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện theo quy định được giảm 10% mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất nhận chuyển nhượng khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định về lệ phí trước bạ.

Đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, công dân được giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi khi đăng ký quyền sở hữu. Đối với xe mô tô, công dân được giảm 100% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe mô tô nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi khi đăng ký quyền sở hữu…

Đặc biệt, theo Nghị định 320/2026, VNeID có thể bị tự động khóa nếu số điện thoại không chính chủ.

Khoản 1 Điều 8 Nghị định này đã bổ sung trường hợp hệ thống tự động khóa tài khoản định danh điện tử khi số thuê bao di động mà công dân sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Hệ thống cũng tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử khi căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc được mở khóa.