Giá vé máy bay dịp nghỉ Lễ Quốc khánh hạ nhiệt

ANTD.VN - Nhận định từ nhà chức trách hàng không cho thấy, vé máy bay dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay cao hơn so với ngày thường nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu của các hãng hàng không Việt Nam, lượng tải cung ứng trong giai đoạn nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay trên các chặng bay du lịch trọng điểm nội địa đạt gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ, tỉ lệ đặt chỗ trên các chặng bay du lịch chính như Hà Nội/TP.HCM tới Đà Nẵng, Quy Nhơn…

Ngày cao điểm hiện đã đạt trên 55%, như chặng Hà Nội - Đà Nẵng tỉ lệ đặt chỗ cao nhất ngày 29/8/2026 đạt 55%, chặng Hà Nội - Phú Quốc 69%. Cá biệt có chặng TP.HCM- Tuy Hòa đạt 99% (hiện chỉ còn Vietnam Airlines khai thác); chặng TP.HCM- Côn Đảo đạt 98%; Hà Nội - Chu Lai 100%.

Bên cạnh đó, một số đường bay ngắn hiện còn nhiều chỗ: TP.HCM - Phú Quốc tỉ lệ đặt chỗ cao nhất ngày 29/8/2026 đạt 48%; TP.HCM-Nha Trang 42%...

Đối với chặng bay trục Hà Nội- TP.HCM, tỉ lệ đặt chỗ hiện mới đạt trung bình dưới 39%, tỉ lệ ghế trống hiện còn khá nhiều, một phần do tần suất bay của chặng bay trục thường rất lớn và tỷ lệ đặt chỗ thấp phản ánh tâm lý hành khách thường đặt vé sát ngày khởi hành do nhu cầu du lịch đã giảm so với cao điểm Hè

Theo dự báo, các chặng bay du lịch trọng điểm dự kiến sẽ tiếp tục ghi nhận lượng đặt chỗ tăng nhanh trong những ngày sát dịp Lễ.

Vé máy bay dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay hạ nhiệt so với các dịp lễ lớn

Nhìn chung các hãng hàng không hiện vẫn còn nhiều dư địa để kích cầu thông qua các chương trình khuyến mại, tối ưu giá vé và điều chỉnh tải cung ứng phù hợp với diễn biến thị trường trong thời gian tới. CHKQT Liên Khương được khai thác trở lại từ 19/8/2026 giúp hành khách có thêm lựa chọn phương thức di chuyển.

Giá vé máy bay dịp Quốc khánh 2/9 năm nay có dấu hiệu hạ nhiệt so với mọi năm, dù cao hơn ngày thường, mức giá vé dịp Lễ năm nay có thể xem là phù hợp, ổn định, giúp hành khách dễ cân đối chi phí, lựa chọn giờ bay hợp lý.

Qua khảo sát trên các trang bán vé máy bay trực tuyến của Cục Hàng không, chặng bay Hà Nội-Phú Quốc, Vietjet có giá dao động từ khoảng 1,9-2,6 triệu đồng/chiều và hiện còn nhiều vé bay trải dài trong nhiều khung giờ trong ngày. Vietnam Airlines nhỉnh hơn với giá vé 2,6-4,5 triệu đồng/chiều. Trên chặng này, Sun PhuQuoc Airways niêm yết giá vé khoảng từ 2,5 triệu đồng/chiều.

Chặng TP.HCM- Hà Nội, Vietnam Airlines niêm yết ở mức giá phổ biến từ 1,7– 2,8 triệu đồng/chiều, tùy giờ khởi hành; Vietjet cung cấp với mức giá dao động từ 1,6-2,3 triệu đồng/chiều.

Trên chặng Hà Nội-Đà Nẵng, giá vé của các hãng bay có mức tương đồng nhau. Cụ thể, Vietnam Airlines mức giá dao động từ 2,3-2,5 triệu đồng/chiều. Vietjet giá vé hơn 2,1-2,2 triệu đồng/chiều; Sun PhuQuoc Airways giá thấp nhất với hơn 2 triệu đồng/chiều…

So với cùng thời điểm năm 2025, giá vé trên một số chặng bay đã giảm, việc bổ sung thêm tải cung ứng đã giúp thị trường có thêm nhiều mức giá và khung giờ để hành khách lựa chọn. Vé thấp thường tập trung ở các chuyến bay sáng sớm, đêm muộn hoặc chặng bay lệch đầu trong mùa cao điểm.