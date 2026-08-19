Cần xây dựng nhiều phương án mở rộng cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ

ANTD.VN -Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư cần xây dựng nhiều kịch bản đầu tư mở rộng tuyến đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, bao gồm cả kịch bản không cần hỗ trợ ngân sách Nhà nước.

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn về kết quả nghiên cứu Dự án mở rộng tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Nội dung thông báo nêu rõ: sau thời điểm Bộ Xây dựng có văn bản giao Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành lập đề xuất dự án, trong khu vực đang triển khai nhiều dự án nhằm hiện thực hóa "Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm".

Một số dự án điển hình như: Dự án trục không gian QL1A (16 làn xe); Đại lộ cảnh quan sông Hồng; Các tuyến Ngọc Hồi - Phú Xuyên (6 - 8 làn xe), Trục phía Nam TP Hà Nội (cao tốc 4 - 6 làn xe); hệ thống đường Vành đai 3,5 (6 - 8 làn xe), Vành đai 4 (6 - 12 làn xe), Vành đai 4,5; Tuyến cao tốc Tây Bắc - QL5 và mạng lưới đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị.

Việc đầu tư các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến dự báo phân bổ lưu lượng phương tiện trên tuyến, phương án tài chính của dự án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty Phương Thành cần nghiên cứu nhiều kịch bản mở rộng cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ

Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian nộp hồ sơ đề xuất dự án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành tiếp tục rà soát dự báo nhu cầu vận tải bảo đảm khoa học, phân bổ hợp lý giữa các dự án trong khu vực, thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về dự báo nhu cầu vận tải để thực hiện trong trường hợp cần thiết.

Nhà đầu tư đề xuất dự án cũng cần rà soát giải pháp thiết kế các nút giao bảo đảm tiết kiệm, hợp lý, tránh thiết kế các nút giao với hình thái phức tạp, không thuận tiện cho khai thác, phạm vi xây dựng đường trên cao; rà soát sơ bộ tổng mức đầu tư, so sánh với các dự án mở rộng cao tốc trong thời gian qua.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng lưu ý nhà đầu tư phải xây dựng nhiều kịch bản đầu tư mở rộng tuyến đường, bao gồm cả kịch bản không cần hỗ trợ ngân sách Nhà nước (tương ứng với quy mô tuyến đường); làm việc với các cơ quan liên quan của TP Hà Nội để cập nhật quy hoạch, kế hoạch, tình hình triển khai các dự án trong khu vực.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã được nâng cấp, mở rộng với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h phân kỳ đầu tư hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, dự án được cải tạo, nâng cấp yếu tố bình đồ và mặt cắt dọc, kết cấu mặt đường tuyến chính đáp ứng tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 25m, xây dựng hệ thống trạm thu phí và cải tạo, nâng cấp đường dân sinh hiện tại để người dân đi lại thuận lợi.

Giai đoạn 2, tuyến được đầu tư mở rộng hoàn chỉnh 6 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 33,5m, xây dựng đường gom song hành hai bên.

Tại văn bản báo cáo gửi Bộ Xây dựng vào đầu tháng 7 vừa qua, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành đề xuất quy mô mở rộng giai đoạn 3 từ 10 - 12 làn xe với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 25.000 tỷ đồng.