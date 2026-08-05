Khởi tố đối tượng dùng vòi xịt cao áp phun vào thợ tháo dỡ mái nhà

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Hữu Bằng 2, xã Tây Phương, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, nguyên nhân sự việc xuất phát từ tranh chấp không gian thửa đất giữa gia đình bà Phan Thị C (SN 1960) và gia đình ông Nguyễn Hữu D (SN 1974), cùng trú tại xã Tây Phương, Hà Nội.

Từ năm 2001, gia đình bà C xây nhà 3 tầng nhưng phần ban công, ô văng cửa sổ đã lấn chiếm khoảng không sang thửa đất bên cạnh (nay thuộc sở hữu hợp pháp của gia đình ông D). Mặc dù đã qua nhiều lần thương lượng không thành, vụ việc được đưa ra xét xử tại Tòa án các cấp.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định, lệnh đối với bị can

Tại Bản án phúc thẩm số 190/2020/DS-PT ngày 21/9/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên buộc gia đình bà Phan Thị C phải tháo dỡ toàn bộ phần ban công, ô văng đua sang khoảng không đất nhà ông D. Ngày 22/5/2026, Cơ quan Thi hành án dân sự đã ra thông báo về việc cưỡng chế thi hành án.

Khoảng 9 giờ ngày 3-6, ông Nguyễn Hữu D cùng người nhà và thợ lao động đến tháo dỡ dọn dẹp mái nhà cấp 4 của gia đình để chuẩn bị mặt bằng thi hành án.

Tại đây, các con của bà C gồm: Nguyễn Thị H, Nguyễn Thị N, Nguyễn Thị Th và Nguyễn Duy Mạnh đã liên tục có hành vi dùng chậu nhựa hất nước, dùng vòi tưới cây phun nước vào nhóm người đang làm việc.

Đối tượng Nguyễn Duy Mạnh dùng máy bơm nước áp lực cao phun liên tục vào người khác nhằm cản trở thi công.

Đáng chú ý, Nguyễn Duy Mạnh đã sử dụng máy bơm nước áp lực cao (dạng máy rửa xe) phun liên tục vào vùng đầu, mặt, cổ của anh N.K.K (người được thuê tháo dỡ mái nhà), gây đau rát và buộc anh K phải dừng công việc. Tiếp đó, bà C cũng trực tiếp bật máy phun nước áp lực cao xịt lên mái nhà nhằm cản trở thi công.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Mạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Lời khai phù hợp với video tài liệu thu thập được và các chứng cứ hiện trường.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 4-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Duy Mạnh về tội “Gây rối trật tự công cộng”.