Minh chứng sinh động cho sự hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững

ANTD.VN - Ngày 20-8-2026, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, đoàn Bộ Công an Trung Quốc do đồng chí Lã Vũ Khâm, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc làm Trưởng đoàn đã đến thăm làm việc với Công an phường Xuân Đỉnh, CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn.

Dự tiếp đoàn có lãnh đạo Cục Đối ngoại Bộ Công an, chỉ huy Phòng Tham mưu CATP Hà Nội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Đỉnh và CBCS Công an phường.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc đến Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hết sức có ý nghĩa, nhất là từ sau chuyến thăm chính thức của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc tháng 4-2026 vừa qua, ngay sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Thứ trưởng Lã Vũ Khâm dẫn đầu đoàn Bộ Công an Trung Quốc sang thăm Việt Nam

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, cùng với sự phát triển trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc cũng đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh quan hệ phối hợp song phương.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn Bộ Công an Trung Quốc

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Hội nghị lần thứ nhất “Đối thoại chiến lược 3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 17-3-2026, hai đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an 2 nước đã đồng chủ trì và tổ chức thành công Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng chống tội phạm lần thứ 9 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, cùng đi đến thống nhất và ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa Bộ Công an hai nước.

“Nhìn lại chặng đường hợp tác, CATP Hà Nội luôn trân trọng nền tảng vững chắc được thiết lập với CATP Bắc Kinh từ năm 2016. Buổi làm việc hôm nay của đồng chí Thứ trưởng đến địa bàn cơ sở của CATP Hà Nội là minh chứng sinh động cho quyết tâm đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an hai nước nói chung và Công an hai Thủ đô nói riêng ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định.

Cuộc gặp gỡ thắt chặt tinh thần hợp tác giữa lực lượng Công an 2 nước nói chung

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cũng chia sẻ với đồng chí Thứ trưởng Lã Vũ Khâm, trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác, Công an hai Thủ đô vẫn thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực.

Mới đây, vào tháng 5-2026, Đoàn đại biểu CATP Hà Nội do đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc với CATP Bắc Kinh và một số đơn vị chức năng.

Đặc biệt, đoàn công tác đã cùng đồng chí Tần Vận Bưu, Giám đốc CATP Bắc Kinh trao đổi thông tin cụ thể về 24 đối tượng truy nã của Công an Hà Nội và 3 đối tượng truy nã của Công an Bắc Kinh lẩn trốn trên địa bàn của nhau và cùng đề ra phương hướng tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, củng cố quan hệ hợp tác truyền thống, sâu sắc giữa hai bên trong thời gian tới.

Đoàn công tác và Công an phường Xuân Đỉnh tặng quà lưu niệm

Cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt thắm tình hữu nghị của CATP Hà Nội, đồng chí Thứ trưởng Lã Vũ Khâm đã chia sẻ về kết quả chuyến công tác của đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam; đồng thời đặt các câu hỏi trao đổi mà 2 bên cùng quan tâm.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an phường Xuân Đỉnh đã báo cáo nhanh kết quả các mặt công tác của đơn vị trong thời gian qua - từ phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đến công tác tiếp dân cư trú và cấp căn cước.

Sau khi nghe báo cáo của Công an phường, đồng chí Lã Vũ Khâm đã đặt câu hỏi về khó khăn của lực lượng công an cơ sở, phạm pháp hình sự và quản lý cư trú…

Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Công an phường Xuân Đỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và ghi nhận nhiều kết quả cụ thể. Đồng tình với các nội dung trao đổi, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị, để sự hợp tác được đi vào thực chất, mong muốn Bộ Công an hai nước tiếp tục có các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm nói riêng cũng như trong công tác Công an nói chung.

“Đồng thời, trên cương vị của mình, chúng tôi rất mong đồng chí Thứ trưởng quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để CATP Hà Nội tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện các mặt hợp tác với CATP Bắc Kinh, cũng như với Công an các đơn vị, địa phương của Trung Quốc” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị.

Cuộc gặp gỡ thắt chặt tinh thần hợp tác giữa lực lượng Công an 2 nước nói chung

Đồng chí Thứ trưởng Lã Vũ Khâm khẳng định sau nhiều buổi làm việc với các cơ quan Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Hải quan Việt Nam trong khuôn khổ chuyến công tác và tại Công an phường Xuân Đỉnh, CATP Hà Nội, đoàn đại biểu Bộ Công an Trung Quốc đã ghi nhận tình cảm hữu nghị, hiệu quả công tác, tinh thần hợp tác và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác hiệu quả trong thời gian tới.