Đặc xá phải gắn chặt với tái hòa nhập cộng đồng

ANTD.VN - Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đặc xá được triển khai nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá. Cùng dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng Ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định về đặc xá và quyết định đặc xá cho gần 10.000 người. Đây là chủ trương thể hiện sâu sắc chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người từng có quá trình chấp hành án, cải tạo tiến bộ, đồng thời tạo cơ hội để họ trở về với gia đình, cộng đồng, làm lại cuộc đời.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2026

Theo đánh giá tại Hội nghị, mặc dù số lượng hồ sơ lớn, thời gian tổ chức thực hiện ngắn, song dưới sự chỉ đạo thống nhất, đúng đắn, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, công tác đặc xá năm 2026 đã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ.

Các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá đã phối hợp đồng bộ, chủ động, tích cực. Bộ Công an với vai trò Cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan, bảo đảm quá trình xét duyệt được thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch.

Các tiêu chuẩn, điều kiện theo Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026 và Hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các địa phương, các cơ sở giam giữ. Công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân được thực hiện đúng quy định, tạo điều kiện để những người có quá trình cải tạo tốt, đủ điều kiện được xem xét, đề nghị đặc xá.

Cùng với việc tổ chức xét duyệt, các bộ, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cũng đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiếp nhận người được đặc xá trở về địa phương.

Đáng chú ý, công tác tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) ngày càng được quan tâm với nhiều cách làm thiết thực. Đến nay, cả nước đã xây dựng 1.846 mô hình THNCĐ, trong đó có 106 mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa và mang lại hiệu quả rõ nét. Những mô hình này đã góp phần tạo môi trường thuận lợi để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá có cơ hội tiếp cận việc làm, ổn định cuộc sống và từng bước xóa bỏ mặc cảm.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Một điểm sáng khác là việc thực hiện chính sách tín dụng theo Quyết định số 22 ngày 17-8-2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, hơn 13.000 người chấp hành xong án phạt tù đã được vay vốn với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.

Nguồn vốn này không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn tạo động lực để người trở về có việc làm, thu nhập ổn định, từng bước tự chủ về kinh tế, từ đó giảm nguy cơ tái phạm tội.

Nhiều địa phương cũng chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và gia đình trong quá trình THNCĐ.

Mở rộng vòng tay, tạo cơ hội để người được đặc xá làm lại cuộc đời

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn đặc xá, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác đặc xá năm 2026 của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án hình sự nói chung và công tác đặc xá nói riêng; bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy định.

Trên cơ sở kết quả công tác đặc xá năm 2026 và các đợt đặc xá trước đây, cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đặc xá, bảo đảm công tác này ngày càng thực chất, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương nhân đạo, nhân văn của Đảng, Nhà nước về đặc xá, chính sách khoan hồng và các quy định của pháp luật. Đồng thời, cần chủ động đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, hành vi chống phá, tiêu cực, đi ngược lại chủ trương, chính sách về đặc xá.

Đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2026

Một trong những yêu cầu được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh là công tác đặc xá phải luôn gắn kết chặt chẽ với công tác THNCĐ.

Theo đó, các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tiếp nhận người được đặc xá trở về nơi cư trú; tạo điều kiện để họ sớm ổn định cuộc sống, có việc làm, thu nhập và hòa nhập với cộng đồng.

Các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và thân nhân gia đình có người được đặc xá cần cùng chung tay tạo môi trường thuận lợi, không kỳ thị, xa lánh; giúp những người từng lầm lỗi có thêm động lực hướng thiện, sống có trách nhiệm và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt nhằm biến chính sách đặc xá từ cơ hội trở về thành cơ hội thực sự để mỗi người làm lại cuộc đời.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu công tác đặc xá phải được triển khai đồng bộ từ chủ trương, chính sách, pháp luật đến tổ chức thực hiện, tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả; đồng thời theo dõi, quản lý người sau đặc xá và bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự trước, trong và sau các đợt đặc xá.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo sở, ban ngành thành phố dự tại điểm cầu Công an thành phố

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các quy định pháp luật về công tác đặc xá.

Công an các đơn vị, địa phương và các cơ sở giam giữ phải xác định rõ trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, quản lý, giáo dục phạm nhân, tổ chức đặc xá đúng quy định; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định về đặc xá phù hợp với thực tiễn.

Các cơ sở giam giữ được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Công an địa phương bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, giữ vững an ninh, trật tự trước, trong và sau các dịp đặc xá.

Đặc biệt, lực lượng Công an tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý, hỗ trợ người được đặc xá trở về; tạo điều kiện để họ có công ăn, việc làm, ổn định cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật và không tái phạm tội.

Với cách tiếp cận đó, đặc xá vừa thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, vừa đặt ra trách nhiệm đồng hành của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Khi những người từng lầm lỗi được trao cơ hội và được cộng đồng đón nhận, chính sách nhân văn ấy sẽ tiếp tục phát huy giá trị, góp phần phòng ngừa tái phạm, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng xã hội an toàn, nhân văn.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2026 đã được các cấp khen thưởng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 1 tập thể và 3 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác đặc xá năm 2026.