Mang còng số 8 trong cốp xe, nam thanh niên khai "nhặt được" trên đường

ANTD.VN - Quá trình kiểm tra hành chính trên phố Xã Đàn, Tổ công tác Y7-141 phát hiện một chiếc còng số 8 trong cốp xe máy của nam thanh niên 9X. Chủ phương tiện cho biết, đã nhặt được tang vật nhưng chưa giao nộp cơ quan chức năng.

Theo đó, đêm 1-7, Tổ công tác Y7/141 - CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Xã Đàn theo hướng đi ngã 5 Ô Chợ Dừa. Khi đến trước số nhà 406 Xã Đàn, thuộc địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH Mode biển kiểm soát 15B3-170.38 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Chiếc còng số 8 được phát hiện trong cốp xe máy của thanh niên 9X

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 1 còng số 8 bằng kim loại màu trắng bạc. Danh tính người điều khiển phương tiện được xác định là Phạm Minh Hải (SN 1996, trú tại số 6, lô 11 Lâm Tường, Lê Chân, Hải Phòng).

Làm việc với tổ công tác, Phạm Minh Hải khai nhận, đã nhặt được chiếc còng số 8 ở trên đường nhưng chưa giao nộp cơ quan chức năng.

Tổ công tác Y7/141 đã đưa Phạm Minh Hải cùng tang vật bàn giao cho Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác minh, xử lý theo quy định.