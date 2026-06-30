Nhiều giải pháp quản lý Nhà nước về an ninh trật tự

ANTD.VN - Chiều nay 30-6, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an 126 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cao nhất trong CATP

Đánh giá chung trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thành ủy, UBND Thành phố và của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; vận dụng sáng tạo, hiệu quả phù hợp với tình hình, đặc điểm công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; tham gia bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các kỳ cuộc.

Chủ động tham mưu Giám đốc CATP triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật cư trú, Luật Căn cước... Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH là đơn vị có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cao nhất trong CATP, góp phần đưa Hà Nội sớm hoàn thành mục tiêu và trở thành đơn vị thu nhận dữ liệu căn cước công dân lớn nhất toàn quốc...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chủ động tham mưu lãnh đạo CATP trong công tác quản lý đối tượng, từng bước góp phần đưa công tác quản lý đối tượng đi vào thực chất, bài bản, hạn chế việc để “sót, lọt” các diện đối tượng trên địa bàn quản lý…

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 433 vụ, tăng 128 vụ so với cùng kỳ năm 2025, xử phạt gần 8 tỷ đồng; phát hiện, xử lý hình sự 111 vụ, với 386 đối tượng. Tình hình trật tự đô thị trên địa bàn thành phố đã chuyển biến rõ nét; thông qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng, xử lý tin báo 113 đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ, việc, đối tượng phạm tội, tệ nạn xã hội…

Đáng chú ý, từ ngày 1-6-2026, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thí điểm giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình vi phạm trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm, bước đầu đã xử phạt gần 100 trường hợp vi phạm.

Công tác chuyển đổi số được tiến hành quyết liệt, bài bản, thể hiện tính liên tục trong chỉ đạo, điều hành và khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số của CATP.

Tập trung giải quyết 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Dưới sự chủ trì của Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội, chỉ huy các đội nghiệp vụ, Công an các xã phường gồm Nghĩa Đô, Hồng Hà, Hòa Lạc, Gia Lâm đã tham luận về công tác tham mưu Đề án 06, đặc biệt là chiến dịch 500 ngày đêm thu nhận mẫu ADN xác định danh tính liệt sỹ; tham mưu, triển khai Kế hoạch 332 gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, hồ sơ cư trú quá hạn, quản lý đối tượng di chuyển, kiểm tra ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý chung cư cao tầng…

Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội trình bày tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, đồng thời yêu cầu để phát huy kết quả đã đạt được, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH cần khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tập trung thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND, CATP về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; kiểm đếm rõ các phần việc được giao.

Thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch về đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 và tích hợp thông tin tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, phấn đấu đạt 100% cả năm và triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Tiếp tục tham mưu UBND Thành phố và phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

“Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phải thể hiện rõ vai trò tham mưu cho lãnh đạo CATP “đi trước - làm mẫu - dẫn dắt” trong công tác chuyển đổi số, hướng tới là phổ cập trình độ cơ bản đủ khả năng phục vụ công tác” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị

Cùng với đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng yêu cầu công tác nghiệp vụ cơ bản phải được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Công an, CATP cả về chỉ tiêu, nội dung, phương pháp và kết quả thực hiện.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Triển khai xây dựng mô hình xã, phường điểm thực hiện tốt công tác vận động thu hồi và phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trước mắt thực hiện hiệu quả, thực chất tại 2 đơn vị Công an phường Ô Chợ Dừa và Công an xã Trung Giã, tiến tới đánh giá, nghiên cứu nhân rộng tại nhiều địa bàn trong phạm vi thành phố.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm có liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kịp thời tham mưu lãnh đạo CATP, UBND cùng cấp xử lý dứt điểm các cơ sở sai phạm, vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng.

“Công an cấp xã hoàn thành kiểm tra, xử lý dứt điểm 100% cơ sở không phép, cơ sở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng hoàn thành trước ngày 30-6-2026; duy trì, không để tái vi phạm trong thời gian tiếp theo, không để tồn tại cơ sở không phép trên địa bàn” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Phối hợp chặt chẽ với các Phòng nghiệp vụ có liên quan thường xuyên trao đổi thông tin hoạt động của các cơ sở kinh doanh, không nắm tình hình và quản lý mang tính qua loa, hình thức.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị lực lượng Công an cơ sở trong công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT cần nắm bắt quy định, điều kiện về phòng cháy chữa cháy có thay đổi, đòi hỏi cần phải rà soát, điều tra cơ bản đầy đủ, thường xuyên hơn, công tác quản lý, kiểm tra, xử lý cần thực hiện bài bản, chặt chẽ hơn.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng; thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi trạng thái...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky lưu ý, thời gian tới, tại một số địa bàn do giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lớn dẫn đến nhiều khu dân cư, tổ dân phố phải di chuyển sang các địa bàn khác, phát sinh nhu cầu về giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực cư trú.

Do đó Thủ trưởng các đơn vị phải chỉ đạo CBCS sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn chu đáo và giải quyết nhanh chóng theo yêu cầu chính đáng của người dân, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm muộn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên dịch vụ công.

Ngoài ra Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát 113 thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Công an cấp xã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị; quản lý địa bàn, tuyệt đối không để phát sinh các điểm vi phạm mới và tái lấn chiếm vi phạm về trật tự đô thị; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong Công an thành phố nghiên cứu, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo, camera, phân tích dữ liệu phục vụ an ninh giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị…