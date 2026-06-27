Lan tỏa thông điệp, chung tay vì cộng đồng không ma túy

ANTD.VN - Sáng 27/6, UBND phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Lễ mít tinh và phát động Giải chạy phong trào với chủ đề “Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”.

Sự kiện được tổ chức tại Trường Tiểu học Yên Nghĩa và Công viên Hồ Âm nhạc, thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan, đoàn thể cùng đông đảo người dân trên địa bàn. Tại đây, toàn bộ 88 cán bộ, chiến sĩ Công an phường và 40 thành viên lực lượng An ninh cơ sở đã được huy động bảo đảm an ninh trật tự, và tham gia chạy hưởng ứng phong trào...

Đồng chí Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa phát động chương trình

Phát động chương trình, đồng chí Lê Xuân Hoàn, Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa nhấn mạnh, ma túy là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phòng, chống ma túy được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn xã hội.

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND phường yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng chức năng đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Đồng thời, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan, đoàn thể cùng đông đảo người dân trên địa bàn

Ngay sau lễ mít tinh và phát động, đồng chí Lê Xuân Hoàn cùng các đại biểu, cán bộ chiến sĩ Công an phường và nhân dân đã trực tiếp tham gia giải chạy phong trào nhằm lan tỏa thông điệp đấu tranh phòng, chống ma túy, xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.

Nằm trong chuỗi hoạt động này, tối cùng ngày (27/6), UBND phường Yên Nghĩa tiếp tục tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Rực sáng thanh xuân - Vì cộng đồng không ma túy".