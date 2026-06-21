Quy định xe chở trẻ em phải có ghế riêng sắp hiệu lực nhưng chưa rõ ai sẽ chứng nhận hợp quy

ANTD.VN -Báo cáo Bộ Xây dựng liên quan đến ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, từ 1/7/2026, quy định bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô có hiệu lực. Tuy nhiên đến nay chưa có tổ chức nào đủ điều kiện thực hiện chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm này theo quy chuẩn quốc gia.

Theo Cục Đăng kiểm, Bộ GTVT trước đây đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô (QCVN 123:2024/BGTV), có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

Cục Đăng kiểm đánh giá ghế an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô thuộc nhóm sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình. Theo quy định, sản phẩm này phải được công bố hợp quy tại Sở chuyên ngành của địa phương, căn cứ trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định.

Để các tổ chức nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh có thể thực hiện việc công bố hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô, trước hết mặt hàng này phải được kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Hiện tại có rất nhiều tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh ghế an toàn trẻ em có nhu cầu công bố sản phẩm hợp quy để đưa ra thị trường từ 1/7/2026 theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Từ 1/7, chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 135cm bắt buộc phải có ghế an toàn riêng

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tổ chức nào thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp đối với ghế an toàn dành cho trẻ em theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT.

Cục Đăng kiểm cho biết cơ quan này luôn sẵn sàng thực hiện việc chỉ định, nếu có tổ chức nộp hồ sơ đề nghị là tổ chức chứng nhận sự phù hợp theo quy chuẩn nói trên.

Dù vậy theo thông tin Cục Đăng kiểm nắm được, đến nay vẫn chưa có tổ chức chứng nhận nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Trong khi giấy chứng nhận này là một trong những điều kiện bắt buộc để được cơ quan quản lý chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận.

Theo Cục Đăng kiểm, nếu tình trạng trên kéo dài có thể gây vướng mắc, ách tắc cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh ghế an toàn trẻ em khi đưa hàng hóa ra thị trường sau ngày 1/7/2026.

Để tháo gỡ khó khăn, Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố nhằm sớm hướng dẫn, triển khai thủ tục đăng ký hoạt động chứng nhận ghế an toàn trẻ em theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức đánh giá sự phù hợp có đủ năng lực theo quy định đăng ký tham gia hoạt động chứng nhận, thử nghiệm đối với ghế an toàn trẻ em.

Bên cạnh đó Bộ Xây dựng cần sớm ban hành danh mục phân loại mức độ rủi ro của sản phẩm, hàng hóa. Đây sẽ là cơ sở để các tổ chức kinh doanh ghế an toàn trẻ em xác định phương thức đánh giá, chứng nhận và công bố hợp quy phù hợp với quy định pháp luật.

Trong trường hợp sau ngày 1/7/2026 vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm và chứng nhận đủ điều kiện để thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp ghế an toàn trẻ em theo QCVN 123:2024/BGTVT hoạt động, Cục Đăng kiểm kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới VMTC trực thuộc Cục Đăng kiểm thực hiện thử nghiệm sản phẩm này, theo quy chuẩn trong 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện hoạt động.

Cục Đăng kiểm tạm thời thực hiện việc chứng nhận theo quy chuẩn này trong cùng thời gian 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức chứng nhận đủ điều kiện được chỉ định, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1/7/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em; trẻ em chưa đủ hai điều kiện này không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại ô tô chỉ có một hàng ghế. Quy định không áp dụng đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Ghế an toàn dành cho trẻ em lưu hành trên thị trường phải được chứng nhận, công bố hợp quy theo quy định trước khi đưa ra kinh doanh.