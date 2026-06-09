Quy định bắt buộc về ghế ngồi ô tô cho trẻ em và hướng dẫn lựa chọn đúng chuẩn

ANTD.VN -Kể từ ngày 1/7/2026, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức áp dụng quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn chuyên dụng cho trẻ em dưới 10 tuổi và dưới 1,35m khi di chuyển bằng ô tô. Nhằm hỗ trợ người dân hiểu đúng luật định, thay đổi những thói quen gây mất an toàn cho con nhỏ, các chuyên gia đã đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách phân loại và lựa chọn ghế ngồi tiêu chuẩn theo từng độ tuổi.

Chi tiết quy định pháp luật về ghế trẻ em trên ô tô

Căn cứ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ban hành năm 2024, quy định đối với việc bảo đảm an toàn cho trẻ em trên xe ô tô chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026 với các nội dung cốt lõi sau:

· Cấm ngồi hàng ghế trước: Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét, người lái xe tuyệt đối không được cho trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế (trừ dòng xe chỉ có một hàng ghế).

Bắt buộc dùng thiết bị an toàn: Người điều khiển phương tiện có trách nhiệm sử dụng và hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị an toàn phù hợp. Quy định này áp dụng cho xe cá nhân và miễn trừ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

· Mức xử phạt hành chính: Mọi hành vi vi phạm quy định trên đều bị xử lý nghiêm với mức phạt tiền từ 800.000 đến 1.000.000 đồng.

​Các thiết bị an toàn phù hợp theo diện nhận diện của luật định được hiểu là các loại ghế ngồi ô tô dành riêng cho trẻ em.

Nhiều gia đình vẫn chưa có ghế ngồi ô tô cho bé. (ảnh minh họa)

Phân loại các hệ thống ghế ô tô trẻ em tiêu chuẩn

Theo các quy chuẩn an toàn đường bộ, thiết bị an toàn phù hợp dành cho trẻ em trên xe bao gồm hệ thống ghế trẻ em CRS (gồm các bộ phận như ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh, nôi…) và hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (tích hợp khung ISOFIX toàn diện hoặc dành cho xe đặc biệt).

​Hiện nay, dòng ghế ô tô cho bé phổ biến và có khả năng bảo vệ vững chắc là hệ thống ghế ISOFIX. Đây là hệ thống lắp đặt ghế trẻ em cố định thẳng vào khung của xe hơi, giúp tạo thế vững chắc và hỗ trợ giảm thiểu lực tác động lên cơ thể trẻ trước các va chạm. Khi chọn mua, phụ huynh nên tìm hiểu thêm các tiêu chuẩn an toàn uy tín của châu Âu như ECE R44 hay i-Size để đảm bảo chất lượng.

​​Hướng dẫn lựa chọn ghế ngồi phù hợp theo thể trạng của trẻ

​Để thiết bị hỗ trợ bảo vệ trẻ một cách hiệu quả, việc chọn ghế phải dựa trên sự tương thích về thể trạng và tốc độ phát triển của con. Phụ huynh có thể tham khảo cách phân chia theo các nhóm tiêu chuẩn quốc tế đang được áp dụng phổ biến trên các dòng sản phẩm tại thị trường Việt Nam:

Nhóm sơ sinh đến 15 tháng tuổi (Từ 0 – 13kg)

​Giai đoạn này trẻ cần sử dụng các loại ghế quay mặt về phía sau (rear-facing) để bảo vệ tối đa vùng cổ và cột sống còn non nớt. Ghế sơ sinh thường có hình dáng như một chiếc nôi bao bọc quanh cơ thể con và hỗ trợ nhiều mức độ ngả lưng linh hoạt.

Đối với những gia đình tìm kiếm giải pháp kinh tế dài hạn thay vì phải thay đổi nhiều mẫu ghế theo từng giai đoạn phát triển của trẻ, các dòng ghế “all-in-one” tích hợp như Animo OneFit là một lựa chọn phù hợp. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng xuyên suốt cho bé từ 0 đến 12 tuổi, sở hữu thiết kế xoay 360 độ giúp dễ dàng xoay trước - sau tùy độ tuổi, đi kèm đệm đầu, độ ngả lưng linh hoạt và đạt tiêu chuẩn ECE R44 nghiêm ngặt.

​Nhóm trẻ từ 9 tháng đến 4 tuổi (Từ 9 – 18kg)

Đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng khi trẻ bắt đầu cứng cáp và hiếu động hơn. Ghế thuộc nhóm này được thiết kế để có thể linh hoạt quay mặt về phía sau hoặc chuyển sang hướng mặt về phía trước (forward-facing) tùy theo thể trạng thực tế của từng bé.

Đồng thời, do trẻ ở độ tuổi này phát triển rất nhanh về vóc dáng, hệ thống ghế cần tích hợp nhiều mức tựa đầu để dễ dàng thay đổi tương thích với chiều cao của con. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể tham khảo các dòng ghế kết hợp đa giai đoạn (chẳng hạn như ghế nhóm 0+/1 dành cho trẻ từ sơ sinh đến 4 tuổi) để tối ưu chi phí và thời gian sử dụng.

Nhóm trẻ từ 3 đến 12 tuổi (Giai đoạn tăng trưởng nhanh)

Đối với các bé trong độ tuổi này, dòng ghế nâng cao (Highback Booster) như Animo Flexi là một lựa chọn thích hợp. Sản phẩm đạt chứng nhận ECE R129+ (tiêu chuẩn i-Size) cao cấp, trang bị thêm đệm bảo vệ ở hai bên để bao bọc cả lưng, cổ, vai và hông của bé và tích hợp tới 11 mức tựa đầu linh hoạt nhằm thích nghi với tốc độ tăng trưởng của trẻ.

Ghế Animo Flexi có 11 mức tựa đầu cho bé.

​Riêng với giai đoạn từ 6 - 12 tuổi, phụ huynh có thể tối ưu sự thoải mái cho con bằng đệm nâng (Backless booster) như Animo Comfi. Thiết kế đệm làm bằng cao su non êm ái giúp con không có cảm giác mỏi lưng, đau nhức, đáp ứng tiêu chuẩn i-Size về độ an toàn và tích hợp giá để cốc rời tiện lợi.

Tối ưu chi phí cho gia đình Việt với thương hiệu Animo

Thực tế, nhiều phụ huynh còn khá e ngại việc trang bị ghế ô tô cho con do chi phí của các dòng sản phẩm trên thị trường thường tương đối cao. Tuy nhiên, các dòng sản phẩm ghế ngồi ô tô và đệm nâng Animo hiện nay đã mang đến một giải pháp cân bằng, giúp các gia đình dễ dàng tiếp cận sản phẩm an toàn cho con với mức giá rất “thân thiện”.

Với tầm giá dao động từ 720.000đ đến 3.000.000đ, Animo vẫn đáp ứng đầy đủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp phụ huynh chủ động thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật.

Hiện tại, các sản phẩm ghế ô tô cho bé của thương hiệu Animo đang được phân phối chính hãng tại hệ thống cửa hàng Mẹ và Bé Con Cưng trên toàn quốc. Phụ huynh có thể đưa trẻ đến trực tiếp các cửa hàng để được tư vấn chi tiết thông số kỹ thuật và hỗ trợ hướng dẫn lắp đặt phù hợp cho từng dòng xe.